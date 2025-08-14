عربي
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من اليمن ويعلن اعتراضه
قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ.
وقال في بيان عبر قناته على تليغرام: "تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد".
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض الصاروخ، موضحًا أنه، "وفق السياسة المتبعة، لم تُفعَّل أي إنذارات".
وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أواخر تموز/يوليو الماضي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مسيرة وزورقا حربيا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
