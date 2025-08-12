"أنصار الله" تعلن تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية... فيديو
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت مدن حيفا، أم الرشراش، النقب، وبئر السبع في إسرائيل، باستخدام ست طائرات مسيرة.
وأكد المتحدث العسكري للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان مصور، أن العمليات "حققت أهدافها بنجاح".
وأوضح سريع أن الهجمات تأتي دعما للشعب الفلسطيني، وردا على ما وصفه بـ"جرائم الإبادة الجماعية والتجويع" في قطاع غزة.
🔴 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ 4 عمليات عسكرية بـ6 طائرات مسيّرة استهدفت أهدافا حيوية في #حيفا و #النقب و #أم_الرشراش و #بئر_السبع بفلسطين المحتلة 18-02-1447هـ 12-08-2025م#ثابتون_مع_غزة #يمن_الواثقين_بالله pic.twitter.com/2FRMdwU3Ui— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 12, 2025
ووصف المتحدث الوضع في غزة بأنه "جريمة إبادة لن ينساها التاريخ"، منتقدا مواقف من وصفهم بـ"المتخاذلين والمتواطئين في دعم هذه الجرائم".
وجددت الجماعة تحذيرها للشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مهددة باستهداف سفنها بغض النظر عن وجهتها، ودعتها إلى وقف التعامل مع تلك الموانئ حفاظا على سلامتها.
وكان سريع قد صرح، الجمعة الماضية، بأن الجماعة هاجمت ثلاثة أهداف في إسرائيل بطائرات مسيّرة، من بينها مطار بن غوريون.
وأضاف البيان: "نفذت قوات الطائرات المُسيّرة التابعة للقوات المسلحة اليمنية "أنصار الله" عمليات عسكرية، استهدفت خلالها ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي بثلاث طائرات مُسيّرة. الأولى استهدفت مطار اللد "بن غوريون" في يافا "تل أبيب"، والطائرتان المسيّرتان الأخريان - أهدافًا مُهمّة للعدو في بئر السبع وعسقلان".
7 أغسطس, 14:07 GMT
وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.