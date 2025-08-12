عربي
أمساليوم
بث مباشر
"أنصار الله" تعلن تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية... فيديو
"أنصار الله" تعلن تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت مدن حيفا، أم الرشراش، النقب، وبئر السبع في إسرائيل، باستخدام ست طائرات... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
وأكد المتحدث العسكري للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان مصور، أن العمليات "حققت أهدافها بنجاح". ووصف المتحدث الوضع في غزة بأنه "جريمة إبادة لن ينساها التاريخ"، منتقدا مواقف من وصفهم بـ"المتخاذلين والمتواطئين في دعم هذه الجرائم".وجددت الجماعة تحذيرها للشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مهددة باستهداف سفنها بغض النظر عن وجهتها، ودعتها إلى وقف التعامل مع تلك الموانئ حفاظا على سلامتها. وكان سريع قد صرح، الجمعة الماضية، بأن الجماعة هاجمت ثلاثة أهداف في إسرائيل بطائرات مسيّرة، من بينها مطار بن غوريون. وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار". ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
"أنصار الله" تعلن تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية... فيديو

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت مدن حيفا، أم الرشراش، النقب، وبئر السبع في إسرائيل، باستخدام ست طائرات مسيرة.
وأكد المتحدث العسكري للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان مصور، أن العمليات "حققت أهدافها بنجاح".
وأوضح سريع أن الهجمات تأتي دعما للشعب الفلسطيني، وردا على ما وصفه بـ"جرائم الإبادة الجماعية والتجويع" في قطاع غزة.
ووصف المتحدث الوضع في غزة بأنه "جريمة إبادة لن ينساها التاريخ"، منتقدا مواقف من وصفهم بـ"المتخاذلين والمتواطئين في دعم هذه الجرائم".
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه أنصار الله من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
بعد توسيع الحصار البحري والجوي.. ما السيناريوهات القادمة بين "أنصار الله" وإسرائيل؟
أمس, 16:19 GMT
وجددت الجماعة تحذيرها للشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مهددة باستهداف سفنها بغض النظر عن وجهتها، ودعتها إلى وقف التعامل مع تلك الموانئ حفاظا على سلامتها.
وكان سريع قد صرح، الجمعة الماضية، بأن الجماعة هاجمت ثلاثة أهداف في إسرائيل بطائرات مسيّرة، من بينها مطار بن غوريون.

وأضاف البيان: "نفذت قوات الطائرات المُسيّرة التابعة للقوات المسلحة اليمنية "أنصار الله" عمليات عسكرية، استهدفت خلالها ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي بثلاث طائرات مُسيّرة. الأولى استهدفت مطار اللد "بن غوريون" في يافا "تل أبيب"، والطائرتان المسيّرتان الأخريان - أهدافًا مُهمّة للعدو في بئر السبع وعسقلان".

أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
زعيم "أنصار الله": حصار غزة تم بتواطؤ بعض الدول العربية والغربية
7 أغسطس, 14:07 GMT
وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
