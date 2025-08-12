https://sarabic.ae/20250812/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-4-عمليات-عسكرية-ضد-أهداف-إسرائيلية-فيديو-1103664359.html

"أنصار الله" تعلن تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية... فيديو

"أنصار الله" تعلن تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية... فيديو

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت مدن حيفا، أم الرشراش، النقب، وبئر السبع في إسرائيل، باستخدام ست طائرات... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان مصور، أن العمليات "حققت أهدافها بنجاح". ووصف المتحدث الوضع في غزة بأنه "جريمة إبادة لن ينساها التاريخ"، منتقدا مواقف من وصفهم بـ"المتخاذلين والمتواطئين في دعم هذه الجرائم".وجددت الجماعة تحذيرها للشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مهددة باستهداف سفنها بغض النظر عن وجهتها، ودعتها إلى وقف التعامل مع تلك الموانئ حفاظا على سلامتها. وكان سريع قد صرح، الجمعة الماضية، بأن الجماعة هاجمت ثلاثة أهداف في إسرائيل بطائرات مسيّرة، من بينها مطار بن غوريون. وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار". ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.

