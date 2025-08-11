https://sarabic.ae/20250811/بعد-توسيع-الحصار-البحري-والجوي-ما-السيناريوهات-القادمة-بين-أنصار-الله-وإسرائيل-1103611468.html

بعد توسيع الحصار البحري والجوي.. ما السيناريوهات القادمة بين "أنصار الله" وإسرائيل؟

ماهي نهاية تلك الحالة بعد الاستهداف المستمر واليومي من جانب "أنصار الله" اليمنية للسفن في البحر الأحمر والمناطق الحساسة والاستراتيجية في قلب إسرائيل.. هل تمتلك إسرائيل وأمريكا سيناريوهات جديدة للرد أم أن الحل يبدأ من غزة؟بداية يقول، الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني من العاصمة صنعاء، العميد عبد السلام سفيان: "إن الدواعي التي فرضت هذا الموقف هو ما نراه من إجرام غير مسبوق تجاه شعبنا الفلسطيني والإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق قطاع غزة، وقد كانت المراحل التي بدأنا بها متدرجة، لكننا ذاهبون إلى مراحل أكثر تصعيد".الحصار مستمروأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "السيناريوهات القادمة إن لم يتوقف الكيان الإسرائيلي عن جرائمه، فإننا نتعامل اليوم مع كل السفن الذاهبة إليه بغض النظر عن جنسيتها ونعتبرها هدف مشروع، لأنها تتعامل مع الكيان في الذي فرضنا عليه حصارا بحريا، وقد حاول الجانب الأمريكي كثيرا كي يجعلنا نتوقف عن عملياتنا البحرية وإطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل وفشل في ذلك ووقعت الهدنة مع صنعاء، ولا أعتقد أن واشنطن يمكن أن تعود مجددا للمربع الذي كانت فيه خلال الفترة الماضية".وتابع سفيان: "الأمريكي أدرك بأن موقفنا ثابت لا يتغير وغير قابل للمساومة، نحن ننطلق من مبادئ وعقيدة تحتم علينا أن نكون في هذا المكان، وأدرك أيضا أننا فاعلون في التأثير وأن قدراتنا تشكل تهديدا متزايدا على هذا الوجود الأمريكي، يدنا هي العليا في تلك المنطقة الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن وحتى المحيط الهندي، ربما في الفترة القادمة نحن ذاهبون إلى ما هو أبعد من تلك المنطقة الجغرافية، مشيرا إلى أن الأمريكي والإسرائيلي ما زالا يستشعران حجم القلق والمخاطر التي نمثلها عليهما، خاصة ونحن الجبهة الوحيدة التي تقف اليوم بقوة إسنادا للشعب الفلسطيني والذي كان يفترض أن تحمله الأمة جمعاء".السيناريوهات القادمةوقال الخبير العسكري: "نحن نتوقع أن يمارس العدو الكثير من الأساليب والوسائل عبر الاستهداف من الداخل وتجنيد خلايا مرتزقة وعبر الخيانات واستغلال الظرف الاقتصادي، نحن نعد العدة لكل الاحتمالات، خاصة فيما يتعلق بموضوع الخيانة من الداخل وسوف نتعامل معها بحسم كما نتعامل مع العدو، هذا دليل على قراءة دقيقة تتنبأ بالمستقبل وما يمكن أن يحدث في قادم الأيام وربما نسمع في الفترة القادمة عن خطوات أكثر تأثيرا وفاعلية، نحن اليوم نريد أن نضيق الخناق على العدو بحيث لا يكون أمامه سوى خيار القبول بشروط المقاومة ووقف العدوان والإبادة والقبول بصفقة تبادل كما تريدها المقاومة لا كما يريدها الكيان".ولفت سفيان إلى أن "اليمن أعلن منذ اللحظة الأولى أن عملياته ضد العدو في الأراضي المحتلة سوف تتوقف عندما تعلن المقاومة أنها قبلت وقفا لإطلاق النار وفقا لشروطها، نحن ملتزمون بهذا ووضعنا قدراتنا وقرارنا وفقا لما يحدث وتتفق عليه قوى المقاومة الفلسطينية، وحتى عندما تتوقف الحرب سوف نظل في جاهزية كاملة وتظل صواريخنا مستعدة للإنطلاق في أي لحظة إذا ما نكص العدو بأي اتفاق".العمليات البريةمن جانبه يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني، لطفي نعمان، "إن التضاريس في اليمن لا تساعد أبدا على دخول أي عملية عسكرية برية لأي جهة خارجية كانت".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أنه كان هناك اكتفاء بالعمليات العسكرية التي تركز على الغارات الجوية، هذا ما لوحظ منذ بدء العمليات الإسرائيلية، ومرورا بتحالف "حارس الازدهار"، والعمليات الأمريكية في عهد الرئيس ترامب، حيث استهدفت هذه الغارات مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء والحديدة، التي يعتقد أنها منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو تل أبيب".وأكد نعمان "أن دخول جماعة الحوثي (أنصار الله) على خط المواجهة يجب أن ينظر إليه كهروب من استحقاقات ومسؤوليات السلام الداخلي في اليمن، وتنفيذ خارطة الطريق التي كانت مطروحة منذ نهاية عام 2023 ،وتابع أن الجماعة صرفت النظر عن هذا الأمر بالذهاب إلى العمليات في البحر الأحمر لدعم جماعة حماس أو نصرة الشعب الفلسطيني في غزة".تأثير القرارات الملاحيةوأشار إلى أن "القرارات الأخيرة التي أصدرتها الجماعة بحق الشركات الملاحية يظل تأثيرها محدودا، متسائلا من يكترث لهذه القرارات، ورجح أن هذه الشركات قد تتفادى المرور في مناطق سيطرة الحوثيين أو تبحث عن طرق أخرى بديلة، وربما تستمر في عملها بحماية من القوات الدولية المرابطة هناك".وختم بالقول: "إن العمليات في البحر الأحمر ستستمر على الأرجح لأن الحوثيين يجدون فيها متنفسا لهم وزيادة لشعبيتهم لدى الرأي العام العربي".وأضاف البيان: "نفذت قوات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة اليمنية (أنصار الله) عمليات عسكرية، استهدفت خلالها ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي بثلاث طائرات مُسيّرة. الأولى استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في يافا (تل أبيب)، والطائرتان المسيرتان الأخريان - أهدافا مهمة للعدو في بئر السبع وعسقلان".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم 5 أغسطس/ آب الجاري، أن "القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".وأكدت أن "العملية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وردا على اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى".

