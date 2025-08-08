"أنصار الله" تستهدف مطار بن غوريون وهدفين إسرائيليين آخرين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/أنصار-الله-تستهدف-مطار-بن-غوريون-وهدفين-إسرائيليين-آخرين--1103528127.html
"أنصار الله" تستهدف مطار بن غوريون وهدفين إسرائيليين آخرين
"أنصار الله" تستهدف مطار بن غوريون وهدفين إسرائيليين آخرين
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم الجمعة، بأن الجماعة هاجمت ثلاثة أهداف في إسرائيل بطائرات مسيّرة، من بينها مطار بن غوريون. 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T20:16+0000
2025-08-08T20:16+0000
العالم العربي
أنصار الله
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg
وأضاف البيان: "نفذت قوات الطائرات المُسيّرة التابعة للقوات المسلحة اليمنية (أنصار الله) عمليات عسكرية، استهدفت خلالها ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي بثلاث طائرات مُسيّرة. الأولى استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في يافا (تل أبيب)، والطائرتان المسيّرتان الأخريان - أهدافًا مُهمّة للعدو في بئر السبع وعسقلان".وأكدت أن "العملية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وردًا على اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى".
https://sarabic.ae/20250807/زعيم-أنصار-الله-حصار-غزة-تم-بتواطؤ-بعض-الدول-العربية-والغربية-1103483092.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61978760cdc26dea5a42f98725724f72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

"أنصار الله" تستهدف مطار بن غوريون وهدفين إسرائيليين آخرين

20:16 GMT 08.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
صرح المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم الجمعة، بأن الجماعة هاجمت ثلاثة أهداف في إسرائيل بطائرات مسيّرة، من بينها مطار بن غوريون.
وأضاف البيان: "نفذت قوات الطائرات المُسيّرة التابعة للقوات المسلحة اليمنية (أنصار الله) عمليات عسكرية، استهدفت خلالها ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي بثلاث طائرات مُسيّرة. الأولى استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في يافا (تل أبيب)، والطائرتان المسيّرتان الأخريان - أهدافًا مُهمّة للعدو في بئر السبع وعسقلان".
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم 5 أغسطس/ آب الجاري، أن "القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
زعيم "أنصار الله": حصار غزة تم بتواطؤ بعض الدول العربية والغربية
أمس, 14:07 GMT
وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".
وأكدت أن "العملية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وردًا على اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала