"أنصار الله" تستهدف مطار بن غوريون وهدفين إسرائيليين آخرين
صرح المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم الجمعة، بأن الجماعة هاجمت ثلاثة أهداف في إسرائيل بطائرات مسيّرة، من بينها مطار بن غوريون. 08.08.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف البيان: "نفذت قوات الطائرات المُسيّرة التابعة للقوات المسلحة اليمنية (أنصار الله) عمليات عسكرية، استهدفت خلالها ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي بثلاث طائرات مُسيّرة. الأولى استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في يافا (تل أبيب)، والطائرتان المسيّرتان الأخريان - أهدافًا مُهمّة للعدو في بئر السبع وعسقلان".وأكدت أن "العملية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وردًا على اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى".
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم 5 أغسطس/ آب الجاري، أن "القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".
وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".
وأكدت أن "العملية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وردًا على اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى".