https://sarabic.ae/20250805/هل-يعود-التصعيد-بين-السعودية-وأنصار-الله-في-اليمن-لما-قبل-الهدنة-1103414248.html

هل يعود التصعيد بين السعودية و"أنصار الله" في اليمن لما قبل الهدنة؟

هل يعود التصعيد بين السعودية و"أنصار الله" في اليمن لما قبل الهدنة؟

سبوتنيك عربي

ألقت التطورات الأخيرة في المنطقة والحرب الدائرة في غزة منذ قرابة العامين بظلالها على التهدئة غير المعلنة بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T19:14+0000

2025-08-05T19:14+0000

2025-08-05T19:14+0000

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هل يعود التصعيد بين السعودية و"أنصار الله" مجددا، وما هي النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك في ظل تغير الأوضاع السياسية والعسكرية وحتى الاجتماعية في المنطقة بشكل كامل.. أم أن تلك التصريحات الإعلامية لها أهداف أخرى وأن ما يجري بين الطرفين لن يتغير مهما كانت الظروف نظرا لحاجة الطرفين للتهدئة؟بداية يقول اللواء أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية في جدة بالسعودية، "إن المملكة العربية السعودية لا ترضى بأن يكون بينها وبين أي دولة سواء في المنطقة أو العالم أي توترات، هى صاحبة رسالة سلام ووئام للعالم أجمع، وتحرص كل الحرص على الدوام على حل الأزمات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي".التهدئة مستمرةوأكد في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن المملكة العربية السعودية لها أهدافها المحددة ولا توجد أي قوة يمكن أن تثنيها عن أهدافها المتمثلة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط والمنطقة وجميع دول العالم، وهى تسير بنفس النهج في كل ملفات المنطقة بما فيها الأزمة اليمنية".وأشار عشقي إلى أن "السعودية بينها وبين كل الدول اتفاقات سلام بما فيها إيران، وما نعرفه أن الرياض لا تضع البيض كله في سلة واحدة، إنما تعمل دائما ومنذ الملك المؤسس عبد العزيز على صنع السلام في المنطقة ولا تسهم أبدا في تأجيج أي توترات، بل إن منهاجها هو السلام والوئام بين الجميع، لذلك أرى أن الأوضاع فيما يتعلق بالتهدئة في اليمن سوف تسير الأوضاع إلى الأفضل والأحسن إن شاء الله".مناورات إعلاميةفي المقابل يقول أكرم الحاج، المحلل السياسي اليمني من العاصمة صنعاء، "إن الهدنة الحالية بين أنصار الله والسعودية هى من مصلحة جميع الأطراف، نظرا لأن منطقتنا العربية في تلك السنوات تعيش على صفيح ساخن، لذا أرى أن التصعيد الإعلامي أو الخطابي في تلك المرحلة ما هو إلا مناورة لتحريك المياة الراكدة واستحداث أحداث جديدة تتعلق بالملف اليمني وإخراجه من الحالة التي يعيشها منذ فترة وهى حالة (اللاسلم واللاحرب)".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تلك التحركات الأخبار التي تتحدث عن تصعيد جديد قد يكون هدفها في المقام الأول توجيه الإعلام ولفت الأنظار تجاه موقف صنعاء ومساندته للمقاومة في قطاع عزة، هذا الموقف بكل تأكيد لا يروق للكثير من العواصم العربية، وبالتالي الملف اليمني هو الأكثر تعقيدا ويعتبر ضمن ملفات المساومة الحقيقية سواء كانت مناورة سياسية أو عسكرية".وقال الحاج: "الوضع في اليمن أصبح أكثر تعقيدا وطالت سنوات الهدنة و حالة اللاسلم واللاحرب، وأعتقد أن هناك شىء ما يدور خلف الكواليس لا يراها الإعلام ولا الكثير من السياسيين لأنها غير معلنة سواء من قبل الرياض أو صنعاء، رغم ذلك نرى أن هناك توتر حقيقي بين الرياض وصنعاء وتصعيد لا يفهمه إلا المعنيين بالأمر سواء في صنعاء والرياض، وعلى ما يبدو كانت ومازالت هناك مساومات بأن تعدل صنعاء عن مساندتها للمقاومة في قطاع غزة".تصعيد "أنصار الله"وتابع المحلل السياسي: "التصعيد الأخير الذي أطلقته صنعاء مؤخرا بشأن الملاحة في البحر الأحمر وأنه سوف تستهدف كل السفن حتى العربية التي تتجه إلى إسرائيل سواء كانت الإماراتية والتركية، وعلى ما يبدو أن هناك تحرك أمريكي وأممي لاحتواء التصعيد، لكن وكما جرت العادة هى تحركات للتهدئة وليس لإيجاد أي حلول سياسية حقيقية لحلحلة الملف اليمني".واستبعد الحاج، أن "تعود حالة التوتر بين صنعاء والرياض إلى المرحلة التي سبقت الهدنة قبل ثلاث سنوات، والمتتبع للشأن اليمن يتبين بوضوح أن هناك إنهيار في الوضع الاقتصادي في المناطق التي تديرها الشرعية ولا يتمكنون حتى من توفير الكهرباء للسكان والأسعار مرتفعة جدا، لكن خلال الأيام العشرة الأخيرة حدثت تحولات اقتصادية في مناطق الشرعية وارتفع الريال اليمني أمام الدولار وهناك تحركات فيما بين بنك صنعاء وبنك عدن، وعندما نتحدث عن عدن فإننا نتحدث عن دور المملكة العربية السعودية والتحالف العربي الذي لا يزال يتحدث عن دعمه للشرعية، وما سبق يعني أن هناك من يدير خيوط اللعبة كما يريد لا كما يريد اليمنيون".إيران والسعوديةمن جانبه يقول د.عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، "لا أعتقد أن هناك توترا حادا سيحصل بين الحوثيين (أنصار الله) والرياض، لأن إيران هي من تمسك بخيط العلاقات وتعمل على موازنتها واتزانها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هناك علاقات جيدة بدأت بين السعودية وإيران، هناك مصلحة مشتركة، وتحرص إيران في هذه اللحظة على ألا تغضب السعودية بأي شيء، هناك حاجة ماسة لهذه العلاقة ربما من الجانبين".أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأسبوع الماضي، تصعيد هجماتها العسكرية ضد إسرائيل بالبدء في مرحلة جديدة من الهجمات البحرية، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية في أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابعة للجماعة، "قررت القوات المسلحة اليمنية تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو".ويأتي إعلان "أنصار الله" بالتصعيد العسكري الجديد، غداة تهديدها بإجراءات عسكرية تصعيدية ضد إسرائيل، من بينها "إغلاق باب المندب تدريجياً أو نهائياً في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة".وجاء تهديد "أنصار الله" بإغلاق الممر المائي الحيوي باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن والبحر العربي، بعد أيام من كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف السفينة التجارية "إترنيتي سي" في البحر الأحمر أثناء اتجاهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، ما أدى إلى إغراقها، وذلك بعد يومين من تبنيها مهاجمة السفينة التجارية (ماجيك سيز)، مبررةً الهجوم بأن السفينة تابعة لشركة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ آيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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