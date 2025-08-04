https://sarabic.ae/20250804/رصد-صاروخ-يمني-في-سماء-إسرائيل-والجيش-يعلن-تفعيل-صفارات-الإنذار-فيديو-1103376658.html

رصد صاروخ يمني في سماء إسرائيل والجيش يعلن تفعيل صفارات الإنذار.. فيديو

رصد صاروخ يمني في سماء إسرائيل والجيش يعلن تفعيل صفارات الإنذار.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن. 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T22:51+0000

2025-08-04T22:51+0000

2025-08-04T22:51+0000

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القاهرة –سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، "إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".وأشار إلى أنه "عقب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر الصاورخ اليمني في سماء إسرائيل قبل أن يعلن الجيش اعتراضه.ويأتي الهجوم بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الثلاثاء الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، وتبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ آيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250722/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-باتجاه-إسرائيل-1102895857.html

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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة