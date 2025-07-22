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"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصده لإطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي قد تم تفعيلها لاعتراض التهديد. ودعا... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T03:20+0000
2025-07-22T03:19+0000
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وفي تحديث لاحق، أفاد الجيش الإسرائيلي بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل بسبب إطلاق قذيفة صاروخية من اليمن، مؤكدا أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.وبحسب بيان ثالث، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض القوات الجوية للصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار، مشيرا إلى أن إطلاق الإنذار جاء وفقًا للإجراءات المتبعة.وقي البيان ذاته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه لم ترد أي تقارير عن خسائر بشرية أو مادية حتى لحظة نشر هذه السطور.وفي وقت سابق، دعا عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد علي الحوثي، "الدول العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها في إدخال مساعدات جوعى قطاع ‎غزة من المنافذ البرية".وقال الحوثي إن "الإنزال الجوي للمساعدات في غزة لن يؤدي إلى فك الحصار وهو يخدم الكيان قبل الجوعى"، داعيا الدول العربية والإسلامية لعدم قبول أي عرض من الكيان المحتل بإنزال مساعدات من الجو إلى القطاع.كما دعا محمد علي الحوثي "الدول العربية والإسلامية لإيقاف مرور سلاسل جميع الإمدادات والتبادل التجاري مع كيان العدو الإسرائيلي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق اليوم، "استهداف خمسة مواقع في إسرائيل بخمس طائرات مسيرة"، وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير هاجم بـ5 مسيرات 5 أهداف منها مطار بن غوريون وهدفا عسكريا آخر في يافا وميناء أم الرشراش ومطار رامون وهدفا حيويا في منطقة أسدود".وأضاف سريع أن ️"العملية حققت أهدافها بنجاح"، مؤكدا استمرار عمليات لإسناد الشعب الفلسطيني حتى توقف العدوان على غزة.
https://sarabic.ae/20250721/الصحة-العالمية-إسرائيل-هاجمت-مقرنا-في-غزة-واعتقلت-اثنين-من-موظفينا-1102894298.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

03:20 GMT 22.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalitالقبة الحديدية تتلقى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
القبة الحديدية تتلقى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصده لإطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي قد تم تفعيلها لاعتراض التهديد. ودعا البيان المواطنين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
وفي تحديث لاحق، أفاد الجيش الإسرائيلي بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل بسبب إطلاق قذيفة صاروخية من اليمن، مؤكدا أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.
وبحسب بيان ثالث، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض القوات الجوية للصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار، مشيرا إلى أن إطلاق الإنذار جاء وفقًا للإجراءات المتبعة.
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وقي البيان ذاته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه لم ترد أي تقارير عن خسائر بشرية أو مادية حتى لحظة نشر هذه السطور.
وفي وقت سابق، دعا عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد علي الحوثي، "الدول العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها في إدخال مساعدات جوعى قطاع ‎غزة من المنافذ البرية".
وقال الحوثي إن "الإنزال الجوي للمساعدات في غزة لن يؤدي إلى فك الحصار وهو يخدم الكيان قبل الجوعى"، داعيا الدول العربية والإسلامية لعدم قبول أي عرض من الكيان المحتل بإنزال مساعدات من الجو إلى القطاع.
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كما دعا محمد علي الحوثي "الدول العربية والإسلامية لإيقاف مرور سلاسل جميع الإمدادات والتبادل التجاري مع كيان العدو الإسرائيلي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق اليوم، "استهداف خمسة مواقع في إسرائيل بخمس طائرات مسيرة"، وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير هاجم بـ5 مسيرات 5 أهداف منها مطار بن غوريون وهدفا عسكريا آخر في يافا وميناء أم الرشراش ومطار رامون وهدفا حيويا في منطقة أسدود".
وأضاف سريع أن ️"العملية حققت أهدافها بنجاح"، مؤكدا استمرار عمليات لإسناد الشعب الفلسطيني حتى توقف العدوان على غزة.
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