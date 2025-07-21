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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
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من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
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لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
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الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
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عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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https://sarabic.ae/20250721/الصحة-العالمية-إسرائيل-هاجمت-مقرنا-في-غزة-واعتقلت-اثنين-من-موظفينا-1102894298.html
الصحة العالمية: إسرائيل هاجمت مقرنا في غزة واعتقلت اثنين من موظفينا
الصحة العالمية: إسرائيل هاجمت مقرنا في غزة واعتقلت اثنين من موظفينا
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تعرض مقر إقامة موظفيها في دير البلح بقطاع غزة لهجوم متكرر، فيما احتجز الجيش الإسرائيلي اثنين من العاملين لديها 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الصحة العالمية
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وجاء في بيان صادر عن المنظمة أن المقر تعرض لثلاثة هجمات خلال اليوم، تسببت في أضرار جسيمة وإشعال حريق، مما عرض حياة الموظفين وعائلاتهم، بما في ذلك أطفال، لخطر مباشر وصدمات نفسية.وأضاف البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المبنى، وأجبرت النساء والأطفال على الإخلاء سيرا نحو منطقة المواصي تحت اشتباكات عنيفة، بينما تعرّض الموظفون الذكور وعائلاتهم للتقيد بالأصفاد، والاستجواب تحت تهديد السلاح بعد تجريدهم من ملابسهم.وكشفت المنظمة عن اعتقال اثنين من موظفيها واثنين من أفراد عائلاتهم، تم لاحقا إطلاق سراح ثلاثة منهم، بينما لا يزال أحد الموظفين قيد الاحتجاز.في سياق متصل، أعلنت منظمة "يونيسف"، أمس الاثنين، أن الجوع ينتشر في غزة وأن الناس يموتون من الجوع، مشيرة إلى أن سوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية.وقالت الـيونيسف: "الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية، وأن الغذاء في غزة شحيح بشكل خطير والمياه النظيفة دون مستوى الطوارئ".وتابعت: "المساعدات مقيدة بشدة في قطاع غزة والوصول إليها محفوف بالمخاطر، ويجب السماح للأمم المتحدة بتقديم جميع أنواع المساعدات على نطاق واسع للأسر في غزة أينما كانت".وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أطلقت، يوم السبت الماضي، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.
https://sarabic.ae/20250721/قياديان-في-حركة-فتح-لـ-سبوتنيك-المجتمع-الدولي-فشل-باختبار-الإنسانية-في-قطاع-غزة-1102891605.html
https://sarabic.ae/20250721/برلماني-سابق-انتفاضة-المغاربة-لكسر-الحصار-على-غزة-وإسقاط-التطبيع-مستمرة-1102888507.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الصحة العالمية
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: إسرائيل هاجمت مقرنا في غزة واعتقلت اثنين من موظفينا

21:57 GMT 21.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatقطاع غزة بلا امتحانات الثانوية العامة للسنة الثانية على التوالي
قطاع غزة بلا امتحانات الثانوية العامة للسنة الثانية على التوالي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تعرض مقر إقامة موظفيها في دير البلح بقطاع غزة لهجوم متكرر، فيما احتجز الجيش الإسرائيلي اثنين من العاملين لديها
وجاء في بيان صادر عن المنظمة أن المقر تعرض لثلاثة هجمات خلال اليوم، تسببت في أضرار جسيمة وإشعال حريق، مما عرض حياة الموظفين وعائلاتهم، بما في ذلك أطفال، لخطر مباشر وصدمات نفسية.
وأضاف البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المبنى، وأجبرت النساء والأطفال على الإخلاء سيرا نحو منطقة المواصي تحت اشتباكات عنيفة، بينما تعرّض الموظفون الذكور وعائلاتهم للتقيد بالأصفاد، والاستجواب تحت تهديد السلاح بعد تجريدهم من ملابسهم.
فلسطينيون يحملون أكياسًا من الطعام والمساعدات الإنسانية في رفح، جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
قياديان في حركة فتح لـ "سبوتنيك": المجتمع الدولي فشل في اختبار الإنسانية بقطاع غزة
20:13 GMT
وكشفت المنظمة عن اعتقال اثنين من موظفيها واثنين من أفراد عائلاتهم، تم لاحقا إطلاق سراح ثلاثة منهم، بينما لا يزال أحد الموظفين قيد الاحتجاز.
في سياق متصل، أعلنت منظمة "يونيسف"، أمس الاثنين، أن الجوع ينتشر في غزة وأن الناس يموتون من الجوع، مشيرة إلى أن سوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية.
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
برلماني سابق: انتفاضة المغاربة لكسر الحصار على غزة وإسقاط التطبيع مستمرة
17:17 GMT
وقالت الـيونيسف: "الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية، وأن الغذاء في غزة شحيح بشكل خطير والمياه النظيفة دون مستوى الطوارئ".
وتابعت: "المساعدات مقيدة بشدة في قطاع غزة والوصول إليها محفوف بالمخاطر، ويجب السماح للأمم المتحدة بتقديم جميع أنواع المساعدات على نطاق واسع للأسر في غزة أينما كانت".
وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أطلقت، يوم السبت الماضي، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.
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