https://sarabic.ae/20250721/الصحة-العالمية-إسرائيل-هاجمت-مقرنا-في-غزة-واعتقلت-اثنين-من-موظفينا-1102894298.html

الصحة العالمية: إسرائيل هاجمت مقرنا في غزة واعتقلت اثنين من موظفينا

الصحة العالمية: إسرائيل هاجمت مقرنا في غزة واعتقلت اثنين من موظفينا

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تعرض مقر إقامة موظفيها في دير البلح بقطاع غزة لهجوم متكرر، فيما احتجز الجيش الإسرائيلي اثنين من العاملين لديها 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T21:57+0000

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وجاء في بيان صادر عن المنظمة أن المقر تعرض لثلاثة هجمات خلال اليوم، تسببت في أضرار جسيمة وإشعال حريق، مما عرض حياة الموظفين وعائلاتهم، بما في ذلك أطفال، لخطر مباشر وصدمات نفسية.وأضاف البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المبنى، وأجبرت النساء والأطفال على الإخلاء سيرا نحو منطقة المواصي تحت اشتباكات عنيفة، بينما تعرّض الموظفون الذكور وعائلاتهم للتقيد بالأصفاد، والاستجواب تحت تهديد السلاح بعد تجريدهم من ملابسهم.وكشفت المنظمة عن اعتقال اثنين من موظفيها واثنين من أفراد عائلاتهم، تم لاحقا إطلاق سراح ثلاثة منهم، بينما لا يزال أحد الموظفين قيد الاحتجاز.في سياق متصل، أعلنت منظمة "يونيسف"، أمس الاثنين، أن الجوع ينتشر في غزة وأن الناس يموتون من الجوع، مشيرة إلى أن سوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية.وقالت الـيونيسف: "الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية، وأن الغذاء في غزة شحيح بشكل خطير والمياه النظيفة دون مستوى الطوارئ".وتابعت: "المساعدات مقيدة بشدة في قطاع غزة والوصول إليها محفوف بالمخاطر، ويجب السماح للأمم المتحدة بتقديم جميع أنواع المساعدات على نطاق واسع للأسر في غزة أينما كانت".وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أطلقت، يوم السبت الماضي، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.

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