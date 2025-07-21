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برلماني سابق: انتفاضة المغاربة لكسر الحصار على غزة وإسقاط التطبيع مستمرة
برلماني سابق: انتفاضة المغاربة لكسر الحصار على غزة وإسقاط التطبيع مستمرة
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة المغربية الرباط، أمس الأحد، احتجاج الآلاف، دعما لفلسطين، وتنديدا بـ"الإبادة" والتجويع الممنهج بحق الشعب الفلسطيني في غزة من قبل إسرائيل. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T17:17+0000
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ورفع الآلاف شعارات منددة بسياسة التجويع والإبادة الجماعية، ومطالب بضرورة التحرك الشعبي العربي لكسر الحصار على غزة، وإيصال المساعدات الغذائية، وإنهاء الحرب.ودعا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الشعب المغربي إلى النزول والمشاركة المكثفة في المسيرات الوطنية التي تدعو لها الجبهة المغربية من أجل فلسطين وضد التطبيع.من ناحيته قال البرلماني المغربي السابق، عبد العزيز أفتاتي، إن التظاهرات في المغرب دعما لغزة، ستكون نتيجتها إسقاط التطبيع مع إسرائيل ولو بعد حين.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التظاهرات التي ينظمها المغاربة، هي إسناد فاعل ومستمر للفعل الأصلي المقاروم من لدن الشعب الفلسطيني ومقاومته الشجاعة.وتابع: "المعركة ضارية ومكلفة مع "الصهاينة النازيين"، وطويلة المدى، وما نعيشه اليوم فصل من فصول المواجهة المصيرية مع العدو الصهيوني الفاشي".وأشار إلى أن المقاومة لـ"لمشروع الصهيوني"، حتمية وبالتبعية إسنادها مستمر إلى حين التحرير من النهر إلى البخر وعودة اللاجئين والقدس عاصمة".ولفتت إلى أن الاحتجاجات تعيق وستعيق أي محاولة للمرور لمرحلة أخرى من التطبيع المرفوض والذي لا مشروعية له، وفق قوله.واستطرد، بقوله: "المسارات المطلوبة هي مزيد من الفعالية و الاتساع لفعاليات إسناد الشعب الفلسطيني في تصديه للمشروع الاستيطاني، و العمل من أجل وحدة أكثر صلابة لفعل الاسناد والتنسيق مع فعاليات الإسناد عربيا و إسلاميا ودوليا".شهدت المسيرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع مشاركة واسعة بتمثيليات وطنية ومحلية من نساء ورجال وشباب وقيادات سياسية ومدافعة عن حقوق الإنسان "من أجل حق الفلسطينيين في الحياة"، و”تنديدا بجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها "الاحتلال" في حق الشعب الفلسطيني.وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين دعت إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، يوم غد الثلاثاء.وقال العكلوك، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "هذه الدعوة تأتي في ظل الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت المجاني الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية".وأشار إلى أن "قوات الاحتلال تعمدت استدراج المدنيين الجوعى إلى نقاط توزيع مساعدات غير إنسانية ثم استهدافهم بالقتل، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب 1000 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء لعائلاتهم".
https://sarabic.ae/20250721/فلسطين-تطلب-عقد-جلسة-للجامعة-العربية-لبحث-الأوضاع-في-قطاع-غزة-1102880186.html
https://sarabic.ae/20250721/حصيلة-مجهولة-لضحايا-منتظري-المساعدات-في-غزة-إسرائيل-تجهز-خطة-بديلة-للمدينة-الإنسانية-1102860849.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, أخبار مصر الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, أخبار مصر الآن

برلماني سابق: انتفاضة المغاربة لكسر الحصار على غزة وإسقاط التطبيع مستمرة

17:17 GMT 21.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
شهدت العاصمة المغربية الرباط، أمس الأحد، احتجاج الآلاف، دعما لفلسطين، وتنديدا بـ"الإبادة" والتجويع الممنهج بحق الشعب الفلسطيني في غزة من قبل إسرائيل.
ورفع الآلاف شعارات منددة بسياسة التجويع والإبادة الجماعية، ومطالب بضرورة التحرك الشعبي العربي لكسر الحصار على غزة، وإيصال المساعدات الغذائية، وإنهاء الحرب.
ودعا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الشعب المغربي إلى النزول والمشاركة المكثفة في المسيرات الوطنية التي تدعو لها الجبهة المغربية من أجل فلسطين وضد التطبيع.
من ناحيته قال البرلماني المغربي السابق، عبد العزيز أفتاتي، إن التظاهرات في المغرب دعما لغزة، ستكون نتيجتها إسقاط التطبيع مع إسرائيل ولو بعد حين.
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
فلسطين تطلب عقد جلسة للجامعة العربية لبحث الأوضاع في قطاع غزة
14:25 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التظاهرات التي ينظمها المغاربة، هي إسناد فاعل ومستمر للفعل الأصلي المقاروم من لدن الشعب الفلسطيني ومقاومته الشجاعة.
وتابع: "المعركة ضارية ومكلفة مع "الصهاينة النازيين"، وطويلة المدى، وما نعيشه اليوم فصل من فصول المواجهة المصيرية مع العدو الصهيوني الفاشي".
وأشار إلى أن المقاومة لـ"لمشروع الصهيوني"، حتمية وبالتبعية إسنادها مستمر إلى حين التحرير من النهر إلى البخر وعودة اللاجئين والقدس عاصمة".
ولفتت إلى أن الاحتجاجات تعيق وستعيق أي محاولة للمرور لمرحلة أخرى من التطبيع المرفوض والذي لا مشروعية له، وفق قوله.
واستطرد، بقوله: "المسارات المطلوبة هي مزيد من الفعالية و الاتساع لفعاليات إسناد الشعب الفلسطيني في تصديه للمشروع الاستيطاني، و العمل من أجل وحدة أكثر صلابة لفعل الاسناد والتنسيق مع فعاليات الإسناد عربيا و إسلاميا ودوليا".
شهدت المسيرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع مشاركة واسعة بتمثيليات وطنية ومحلية من نساء ورجال وشباب وقيادات سياسية ومدافعة عن حقوق الإنسان "من أجل حق الفلسطينيين في الحياة"، و”تنديدا بجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها "الاحتلال" في حق الشعب الفلسطيني.
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
حصيلة مهولة لضحايا منتظري المساعدات في غزة.. إسرائيل تجهز خطة بديلة "للمدينة الإنسانية"
06:39 GMT
وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين دعت إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، يوم غد الثلاثاء.
وقال العكلوك، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "هذه الدعوة تأتي في ظل الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت المجاني الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية".
وأشار إلى أن "قوات الاحتلال تعمدت استدراج المدنيين الجوعى إلى نقاط توزيع مساعدات غير إنسانية ثم استهدافهم بالقتل، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب 1000 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء لعائلاتهم".
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