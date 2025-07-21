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"يونيسف": سوء التغذية المميت بين أطفال غزة يصل لمستويات كارثية
"يونيسف": سوء التغذية المميت بين أطفال غزة يصل لمستويات كارثية
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة "يونيسف"، اليوم الاثنين، أن الجوع ينتشر في غزة وأن الناس يموتون من الجوع، مشيرة إلى أن سوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت الـيونيسف: "الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية، وأن الغذاء في غزة شحيح بشكل خطير والمياه النظيفة دون مستوى الطوارئ".وفي سياق متصل، أطلقت حركة حماس الفلسطينية، أول أمس السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.حصيلة مهولة لضحايا منتظري المساعدات في غزة.. إسرائيل تجهز خطة بديلة "للمدينة الإنسانية""حماس": استهداف الأطباء والمسعفين جزء من سياسة ممنهجة لتفريغ غزة من مقومات الحياة
https://sarabic.ae/20250721/بريطانيا-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-واحدة-من-أفظع-الحروب-1102890043.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, يونيسيف
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, يونيسيف

"يونيسف": سوء التغذية المميت بين أطفال غزة يصل لمستويات كارثية

20:46 GMT 21.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت منظمة "يونيسف"، اليوم الاثنين، أن الجوع ينتشر في غزة وأن الناس يموتون من الجوع، مشيرة إلى أن سوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية.
وقالت الـيونيسف: "الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية، وأن الغذاء في غزة شحيح بشكل خطير والمياه النظيفة دون مستوى الطوارئ".

وتابعت: "المساعدات مقيدة بشدة في قطاع غزة والوصول إليها محفوف بالمخاطر، ويجب السماح للأمم المتحدة بتقديم جميع أنواع المساعدات على نطاق واسع للأسر في غزة أينما كانت".

ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
بريطانيا: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واحدة من "أفظع الحروب"
18:36 GMT
وفي سياق متصل، أطلقت حركة حماس الفلسطينية، أول أمس السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.
وأشارت "حماس" إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة، من خلال القصف والتجويع ومنع المياه، وسط صمت وتخاذل دولي مقلق"، وفقا لوكالة أنباء "قدس برس" الفلسطينية.
ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
حصيلة مهولة لضحايا منتظري المساعدات في غزة.. إسرائيل تجهز خطة بديلة "للمدينة الإنسانية"
"حماس": استهداف الأطباء والمسعفين جزء من سياسة ممنهجة لتفريغ غزة من مقومات الحياة
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