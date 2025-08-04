https://sarabic.ae/20250804/مكتب-نتنياهو-إسرائيل-ستتخذ-خطوات-جديدة-لتحقيق-أهداف-الحرب-قريبا--1103370428.html
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستتخذ خطوات جديدة لتحقيق أهداف الحرب قريبا
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستتخذ خطوات جديدة لتحقيق أهداف الحرب قريبا
سبوتنيك عربي
أفاد دميتري غندلمان، مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن السلطات الإسرائيلية ستتخذ قريبا إجراءات جديدة لتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T18:43+0000
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وقال غندلمان لوكالة "سبوتنيك": "أهداف الحرب في غزة لم تتغير. إعادة الأسرى، والقضاء على حركة "حماس"، ونزع السلاح من قطاع غزة".بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر حكومي، أن السلطات الإسرائيلية قررت السيطرة على قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة رغم الخلافات مع الجيش.أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد نقلت أيضا عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "القرار تم اتخاذه ونتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة والحسم مع حماس"، موضحة أن "هناك عمليات عسكرية ستكون في المناطق التي يوجد فيها رهائن".وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.إعلام: إسرائيل وأمريكا قد تحتاجان أشهرا للتوصل إلى اتفاق جديد مع "حماس"نتنياهو يمنح مهلة أخيرة في غزة.. و"حماس" تحدد شرطا لتسليم السلاح
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستتخذ خطوات جديدة لتحقيق أهداف الحرب قريبا
أفاد دميتري غندلمان، مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن السلطات الإسرائيلية ستتخذ قريبا إجراءات جديدة لتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة بسرعة.
وقال غندلمان لوكالة "سبوتنيك": "أهداف الحرب في غزة لم تتغير. إعادة الأسرى، والقضاء على حركة "حماس"، ونزع السلاح من قطاع غزة".
وأضاف أن هذه الإجراءات الجديدة ستتخذ قريبا لتحقيق هذه الأهداف في أسرع وقت ممكن.
بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر حكومي، أن السلطات الإسرائيلية قررت السيطرة على قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة
رغم الخلافات مع الجيش.
من جهتها، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "هناك قرارا لدى رئيس الوزراء باحتلال كامل لقطاع غزة"، مؤكدة أنه "إذا واصل رئيس الأركان معارضة ذلك فبإمكانه الاستقالة".
أما صحيفة
"يديعوت أحرونوت"، فقد نقلت أيضا عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "القرار تم اتخاذه ونتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة والحسم مع حماس"، موضحة أن "هناك عمليات عسكرية ستكون في المناطق التي يوجد فيها رهائن".
وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.
وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة
"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع.
وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.