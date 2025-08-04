https://sarabic.ae/20250804/مكتب-نتنياهو-إسرائيل-ستتخذ-خطوات-جديدة-لتحقيق-أهداف-الحرب-قريبا--1103370428.html

مكتب نتنياهو: إسرائيل ستتخذ خطوات جديدة لتحقيق أهداف الحرب قريبا

مكتب نتنياهو: إسرائيل ستتخذ خطوات جديدة لتحقيق أهداف الحرب قريبا

سبوتنيك عربي

أفاد دميتري غندلمان، مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن السلطات الإسرائيلية ستتخذ قريبا إجراءات جديدة لتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T18:43+0000

2025-08-04T18:43+0000

2025-08-04T18:43+0000

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وقال غندلمان لوكالة "سبوتنيك": "أهداف الحرب في غزة لم تتغير. إعادة الأسرى، والقضاء على حركة "حماس"، ونزع السلاح من قطاع غزة".بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر حكومي، أن السلطات الإسرائيلية قررت السيطرة على قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة رغم الخلافات مع الجيش.أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد نقلت أيضا عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "القرار تم اتخاذه ونتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة والحسم مع حماس"، موضحة أن "هناك عمليات عسكرية ستكون في المناطق التي يوجد فيها رهائن".وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.إعلام: إسرائيل وأمريكا قد تحتاجان أشهرا للتوصل إلى اتفاق جديد مع "حماس"نتنياهو يمنح مهلة أخيرة في غزة.. و"حماس" تحدد شرطا لتسليم السلاح

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