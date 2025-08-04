https://sarabic.ae/20250804/إعلام-إسرائيل-وأمريكا-قد-تحتاجان-أشهرا-للتوصل-إلى-اتفاق-جديد-مع-حماس-1103341272.html

إعلام: إسرائيل وأمريكا قد تحتاجان أشهرا للتوصل إلى اتفاق جديد مع "حماس"

إعلام: إسرائيل وأمريكا قد تحتاجان أشهرا للتوصل إلى اتفاق جديد مع "حماس"

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إسرائيلية، نقلا عن مصدر مطّلع على المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، أن "إسرائيل والولايات المتحدة، قد تحتاجان أشهرا للتوصل إلى اتفاق... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T04:47+0000

2025-08-04T04:47+0000

2025-08-04T04:47+0000

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وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إلى أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، أبلغ عائلات الرهائن الإسرائيليين بأن إسرائيل والولايات المتحدة، تعملان حاليا على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى.وتطالب حركة حماس الآن بإدخال مئات الشاحنات إلى قطاع غزة يوميا كشرط مسبق للعودة إلى طاولة المفاوضات، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات للصحيفة.وفقا للصيحفة، تم نقل هذه الرسالة إلى الوسطاء في الأيام الأخيرة، كجزء من السياسة الجديدة لـ"حماس" المتمثلة في رفض التعامل مع إسرائيل، ما لم يكن هناك تحسن كبير في الوضع الإنساني.ووفقا للصحيفة، بعد زيارة ويتكوف، يُجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مناقشات حول مستقبل الصراع في قطاع غزة. ومن المقرر عقد اجتماع أوسع نطاقا حول هذا الموضوع يوم غد الثلاثاء.وخلّفت الحرب الإسرائيلية، أكثر من 209 آلاف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، وفقًا لوكالة "وفا".‌‏حماس: مستعدون للتجاوب مع أي طلب من الصليب الأحمر بإدخال أي أطعمة أو أدوية للرهائن بغزةنتنياهو: حماس لا تريد صفقة بل تريد كسرنا عبر مقاطع فيديو فظيعة للرهائن

https://sarabic.ae/20250803/نتنياهو-يمنح-مهلة-أخيرة-في-غزة-وحماس-تحدد-شرطا-لتسليم-السلاح-1103315353.html

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قطاع غزة, العالم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية