https://sarabic.ae/20250803/نتنياهو-حماس-لا-تريد-صفقة-بل-تريد-كسرنا-عبر-مقاطع-فيديو-فظيعة-للرهائن-1103336816.html

نتنياهو: حماس لا تريد صفقة بل تريد كسرنا عبر مقاطع فيديو فظيعة للرهائن

نتنياهو: حماس لا تريد صفقة بل تريد كسرنا عبر مقاطع فيديو فظيعة للرهائن

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن "صدمته من مشاهد الفيديو التي أظهرت الرهينتين لدى حماس في قطاع غزة، روم وإيفيتار". 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T19:04+0000

2025-08-03T19:04+0000

2025-08-03T19:04+0000

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وقال نتنياهو، إن "حماس لا تريد صفقة بل تريد كسرنا عبر مقاطع فيديو فظيعة للرهائن"، مضيفا: "لن ننكسر وأنا أكثر تصميما من أي وقت مضى على استعادة الأسرى والقضاء على حماس".وبثت كتائب القسام، مساء أمس السبت، مقطعاً مصوراً لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل أنفاق قطاع غزة. وظهر الأسير، في المقطع، بحالة صحية متدهورة، وقد بدت عليه علامات الهزال وسوء التغذية بشكل واضح.وقال: "أنا لم آكل منذ أيام، وطعامنا القليل هو عدس وفاصولياء، والآسرون يقدمون لنا ما يستطيعون"، مضيفاً: "نتنياهو تخلى عنا، وكل ما تربينا عليه في إسرائيل هو كذب".وكانت "عز الدين القسام"، نشرت، أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وحمل الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة و20 ثانية، عنوان "يأكلون مما نأكل"، وظهر فيه الرهينـة وهو في حالة إعياء ونحول داخل ما يبدو أنه نفق تحت الأرض، حيث يتحرك بين الجلوس والمشي.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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