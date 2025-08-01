https://sarabic.ae/20250801/تحذير-جديد-من-أنصار-الله-للسفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-1103280456.html

تحذير جديد من "أنصار الله" للسفن المتجهة إلى إسرائيل

تحذير جديد من "أنصار الله" للسفن المتجهة إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، ملاك ومشغلي السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من مواصلة رحلاتهم، مهددة باستهدافها في أي مكان تصل إليه قوات... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T15:46+0000

2025-08-01T15:46+0000

2025-08-01T15:46+0000

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وأعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للجماعة أنه وجه "إشعارات ما قبل العقوبة" للسفن المخالفة، مؤكداً أن مواصلة الإبحار نحو إسرائيل يُعد انتهاكاً للحصار البحري الذي أُعلن في 27 يوليو/ تموز الماضي. ودعا المركز إلى وقف الرحلات فورا، محذرا من أن العقوبات قد تطال السفن والشركات المتعاملة معها، وتشمل الحظر من المرور في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، إضافة إلى الاستهداف المباشر، وفقا لوكالة أنباء "سبأ" اليمنية. وأوضحت الجماعة أن إجراءاتها تأتي دعما للشعب الفلسطيني، وللضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة وفتح المعابر أمام المساعدات.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت مؤخرا دخول المرحلة الرابعة من حصارها البحري على إسرائيل، مؤكدة استهدافها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أكثر من 1600 هدف بين صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق حربية موجهة ضد إسرائيل وحلفائها.وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن، في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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أنصار الله, إسرائيل, أخبار اليمن الأن, غزة, العالم العربي