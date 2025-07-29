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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجوما صاروخيا على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، منذ... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T20:17+0000
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".ويأتي الهجوم الصاروخي لـ "أنصار الله"، بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الجمعة الماضي، مهاجمة "هدف حساس" في منطقة بئر السبع جنوبي إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وقصف ثلاثة "أهداف حيوية" في إيلات وعسقلان والخضيرة جنوب حيفا، بطائرات مُسيرة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.ردا على ما يجري في غزة.. "أنصار الله" تعلن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل"أنصار الله" تهدد بإغلاق مضيق باب المندب ردا على استمرار حرب إسرائيل في قطاع غزة
https://sarabic.ae/20250728/أنصار-الله-تعرض-مشاهد-من-عملية-البحث-والإنقاذ-التي-نفذتها-ضد-سفينة-الشحن-إيترنيتي-سي-1103136082.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي

20:17 GMT 29.07.2025
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجوما صاروخيا على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، منذ أواخر العام الماضي، إسنادا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)".

وأضاف أن "اليمن مستمر في عملياته انتصارا للمظلومين والمجوعين من أبناء شعبنا الفلسطيني وإسنادا لمقاومته ودعما لصموده. عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة حتى رفع الحصار ووقف العدوان على غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
"أنصار الله" تعرض مشاهد من عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها ضد سفينة الشحن "إيترنيتي سي"
أمس, 17:42 GMT
ويأتي الهجوم الصاروخي لـ "أنصار الله"، بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الجمعة الماضي، مهاجمة "هدف حساس" في منطقة بئر السبع جنوبي إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وقصف ثلاثة "أهداف حيوية" في إيلات وعسقلان والخضيرة جنوب حيفا، بطائرات مُسيرة.

وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
ردا على ما يجري في غزة.. "أنصار الله" تعلن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل
"أنصار الله" تهدد بإغلاق مضيق باب المندب ردا على استمرار حرب إسرائيل في قطاع غزة
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