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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجوما صاروخيا على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، منذ... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".ويأتي الهجوم الصاروخي لـ "أنصار الله"، بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الجمعة الماضي، مهاجمة "هدف حساس" في منطقة بئر السبع جنوبي إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وقصف ثلاثة "أهداف حيوية" في إيلات وعسقلان والخضيرة جنوب حيفا، بطائرات مُسيرة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.ردا على ما يجري في غزة.. "أنصار الله" تعلن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل"أنصار الله" تهدد بإغلاق مضيق باب المندب ردا على استمرار حرب إسرائيل في قطاع غزة

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