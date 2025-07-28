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"أنصار الله" تعرض مشاهد من عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها ضد سفينة الشحن "إيترنيتي سي"
"أنصار الله" تعرض مشاهد من عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها ضد سفينة الشحن "إيترنيتي سي"
سبوتنيك عربي
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، "مصير الناجين من السفينة "إترنيتي سي"، التي تم إغراقها بتاريخ 9 يونيو/ حزيران الماضي، نتيجة مخالفتها قرار الحظر... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T17:42+0000
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ونشر الإعلام الحربي اليمني، التابع للجماعة، مشاهد من عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها البحرية اليمنية التابعة له والتي استمرت ليومين، مشيرا إلى أن "تسجيلات طاقم السفينة أقرت انتهاكها لقرار حظر الملاحة البحرية على موانئ فلسطين المحتلة".ووفقا للفيديو، أكد الطاقم أن "ميناء أم الرشراش كان وجهة السفينة من ميناء بربرة في الصومال، وأن ميناء جدة السعودي كان وجهة لغرض التمويه والتموين"، موضحين أن كابتن السفينة لم يُخطر الطاقم بتلقي طلب عدم المرور والتحذير بعدم المرور.وأشار مصدر عسكري إلى أن "السفينة "إترنيتي سي" تم استهدافها بعد رفض الكابتن فيها التجاوب مع تحذير القوات البحرية اليمنية باستهدافها المباشر حال عدم الاستجابة وبعد تجاهلها عدة تحذيرات من القوات البحرية اليمنية على القناة الدولية (16) بالتوقف فوراً".ودعا المصدر "كافة الشركات المالكة والمشغلة للسفن والمجتمع البحري والأهالي بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني مهما كانت العروض لضمان سلامة السفن وطواقمها"، مؤكداً أن "الملاحة البحرية آمنة للجميع عدا السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة أو سفن الشركات التي انتهكت قرار الحظر حتى يتوقف العدوان والحصار على غزة".وحمّل "شركات السفن المنتهكة للقرار اليمني المسؤولية الكاملة تجاه سلامة سفنها والطواقم العاملة لديها والبيئة البحرية"، مؤكداً "استمرار القوات المسلحة اليمنية في "تنفيذ قرار حظر الملاحة على الكيان الصهيوني ومنع مرور أي سفينة من أي جنسية كانت أو تابعة لأي شركة مالكة أو شركة مشغلة تتعامل مع الكيان".وفي وقت سابق، أعلنت مهمة بحرية أوروبية عن إنقاذ 10 أشخاص من أفراد طاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، بينما قُتل 3 آخرون على الأقل، بعد أن هاجمت "أنصار الله" السفينة وأغرقتها في البحر الأحمر.وكانت سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها اليونان، تحمل على متنها طاقمًا من 25 فردًا، عندما تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت كل قوة الدفع جراء الإصابة بقذائف صاروخية أطلقتها قوارب صغيرة، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).وأعلنت جماعة "أنصار الله" أنها هاجمت سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، لأنها كانت متجهة إلى إسرائيل، وأنها نقلت عددًا غير محدد من أفراد الطاقم إلى "مكان آمن"، على حد قولها.وأوضحت الجماعة في بيان نقلته قناة "المسيرة" أن القوات البحرية التابعة لها استهدفت السفينة باستخدام زورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، مؤكدة أن العملية نُفذت بنجاح وتم توثيقها بالصوت والصورة.وأشار البيان إلى أنه بعد إغراق السفينة، تحركت وحدة من القوات الخاصة البحرية لإنقاذ أفراد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى مكان آمن.وأكدت الجماعة أن استهداف السفينة جاء بعد قيام الشركة المالكة لها باستئناف التعامل مع ميناء إيلات الإسرائيلي، مخالفةً بذلك قرار حظر التعامل مع الميناء، كما تجاهلت السفينة التحذيرات المتكررة من القوات البحرية اليمنية.وجددت "أنصار الله" تحذيرها لجميع الشركات والدول من التعامل مع إسرائيل، مؤكدة استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي. وأشارت إلى أن أي سفينة تتعامل مع موانئ إسرائيل ستكون عرضة للاستهداف، بغض النظر عن وجهتها.يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.وحذّر زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في 10 أكتوبر 2023، من أن "أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب سيواجه برد عسكري من الجماعة".وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله"، رسميًا، دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة.وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهو ما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، تم اعتراض معظمها، بحسب الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250727/ردا-على-ما-يجري-في-غزة-أنصار-الله-تعلن-مرحلة-جديدة-من-التصعيد-العسكري-ضد-إسرائيل--1103096317.html
https://sarabic.ae/20250726/أنصار-الله-تهدد-بإغلاق-مضيق-باب-المندب-ردا-على-استمرار-حرب-إسرائيل-في-قطاع-غزة-1103068139.html
https://sarabic.ae/20250722/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطار-اللد-بصاروخ-بالستي-فرط-صوتي-1102897430.html
https://sarabic.ae/20250726/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-10-من-جنوده-وإفشال-هجوم-لـأنصار-الله-في-صعدة-1103051657.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

"أنصار الله" تعرض مشاهد من عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها ضد سفينة الشحن "إيترنيتي سي"

17:42 GMT 28.07.2025
© AP Photoالسفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر" التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo
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كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، "مصير الناجين من السفينة "إترنيتي سي"، التي تم إغراقها بتاريخ 9 يونيو/ حزيران الماضي، نتيجة مخالفتها قرار الحظر البحري على إسرائيل".
ونشر الإعلام الحربي اليمني، التابع للجماعة، مشاهد من عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها البحرية اليمنية التابعة له والتي استمرت ليومين، مشيرا إلى أن "تسجيلات طاقم السفينة أقرت انتهاكها لقرار حظر الملاحة البحرية على موانئ فلسطين المحتلة".
ووفقا للفيديو، أكد الطاقم أن "ميناء أم الرشراش كان وجهة السفينة من ميناء بربرة في الصومال، وأن ميناء جدة السعودي كان وجهة لغرض التمويه والتموين"، موضحين أن كابتن السفينة لم يُخطر الطاقم بتلقي طلب عدم المرور والتحذير بعدم المرور.
وأشار مصدر عسكري إلى أن "السفينة "إترنيتي سي" تم استهدافها بعد رفض الكابتن فيها التجاوب مع تحذير القوات البحرية اليمنية باستهدافها المباشر حال عدم الاستجابة وبعد تجاهلها عدة تحذيرات من القوات البحرية اليمنية على القناة الدولية (16) بالتوقف فوراً".
ودعا المصدر "كافة الشركات المالكة والمشغلة للسفن والمجتمع البحري والأهالي بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني مهما كانت العروض لضمان سلامة السفن وطواقمها"، مؤكداً أن "الملاحة البحرية آمنة للجميع عدا السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة أو سفن الشركات التي انتهكت قرار الحظر حتى يتوقف العدوان والحصار على غزة".
وحمّل "شركات السفن المنتهكة للقرار اليمني المسؤولية الكاملة تجاه سلامة سفنها والطواقم العاملة لديها والبيئة البحرية"، مؤكداً "استمرار القوات المسلحة اليمنية في "تنفيذ قرار حظر الملاحة على الكيان الصهيوني ومنع مرور أي سفينة من أي جنسية كانت أو تابعة لأي شركة مالكة أو شركة مشغلة تتعامل مع الكيان".
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
ردا على ما يجري في غزة.. "أنصار الله" تعلن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل
أمس, 22:34 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت مهمة بحرية أوروبية عن إنقاذ 10 أشخاص من أفراد طاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، بينما قُتل 3 آخرون على الأقل، بعد أن هاجمت "أنصار الله" السفينة وأغرقتها في البحر الأحمر.
وكانت سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها اليونان، تحمل على متنها طاقمًا من 25 فردًا، عندما تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت كل قوة الدفع جراء الإصابة بقذائف صاروخية أطلقتها قوارب صغيرة، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).
وأعلنت جماعة "أنصار الله" أنها هاجمت سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، لأنها كانت متجهة إلى إسرائيل، وأنها نقلت عددًا غير محدد من أفراد الطاقم إلى "مكان آمن"، على حد قولها.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
"أنصار الله" تهدد بإغلاق مضيق باب المندب ردا على استمرار حرب إسرائيل في قطاع غزة
26 يوليو, 18:15 GMT
وأوضحت الجماعة في بيان نقلته قناة "المسيرة" أن القوات البحرية التابعة لها استهدفت السفينة باستخدام زورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، مؤكدة أن العملية نُفذت بنجاح وتم توثيقها بالصوت والصورة.
وأشار البيان إلى أنه بعد إغراق السفينة، تحركت وحدة من القوات الخاصة البحرية لإنقاذ أفراد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى مكان آمن.
وأكدت الجماعة أن استهداف السفينة جاء بعد قيام الشركة المالكة لها باستئناف التعامل مع ميناء إيلات الإسرائيلي، مخالفةً بذلك قرار حظر التعامل مع الميناء، كما تجاهلت السفينة التحذيرات المتكررة من القوات البحرية اليمنية.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي
22 يوليو, 06:04 GMT
وجددت "أنصار الله" تحذيرها لجميع الشركات والدول من التعامل مع إسرائيل، مؤكدة استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي. وأشارت إلى أن أي سفينة تتعامل مع موانئ إسرائيل ستكون عرضة للاستهداف، بغض النظر عن وجهتها.
يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحذّر زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في 10 أكتوبر 2023، من أن "أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب سيواجه برد عسكري من الجماعة".
وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله"، رسميًا، دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة.
الجيش اليمني اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
الجيش اليمني يعلن مقتل 10 من جنوده وإفشال هجوم لـ"أنصار الله" في صعدة
26 يوليو, 09:16 GMT
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهو ما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".
ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، تم اعتراض معظمها، بحسب الجيش الإسرائيلي.
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