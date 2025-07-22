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"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي
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09:48 GMT
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"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجومًا صاروخيًا على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، منذ... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T06:04+0000
2025-07-22T06:16+0000
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري: "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".وذكرالمتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "استهداف مطار اللد جاء انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة".وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصده لإطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي قد تم تفعيلها لاعتراض التهديد. ودعا البيان المواطنين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض القوات الجوية للصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار، مشيرا إلى أن إطلاق الإنذار جاء وفقًا للإجراءات المتبعة.اليمن.. إدانات دولية لإصدار "أنصار الله" عملة جديدة
https://sarabic.ae/20250722/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-باتجاه-إسرائيل-1102895857.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي

06:04 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 06:16 GMT 22.07.2025)
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجومًا صاروخيًا على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، منذ أواخر العام الماضي، إسنادا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري: "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وأضاف أن "العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وذكرالمتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "استهداف مطار اللد جاء انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة".
وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
القبة الحديدية تتلقى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل
03:20 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصده لإطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي قد تم تفعيلها لاعتراض التهديد. ودعا البيان المواطنين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض القوات الجوية للصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار، مشيرا إلى أن إطلاق الإنذار جاء وفقًا للإجراءات المتبعة.
اليمن.. إدانات دولية لإصدار "أنصار الله" عملة جديدة
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