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https://sarabic.ae/20250726/أنصار-الله-تهدد-بإغلاق-مضيق-باب-المندب-ردا-على-استمرار-حرب-إسرائيل-في-قطاع-غزة-1103068139.html
"أنصار الله" تهدد بإغلاق مضيق باب المندب ردا على استمرار حرب إسرائيل في قطاع غزة
"أنصار الله" تهدد بإغلاق مضيق باب المندب ردا على استمرار حرب إسرائيل في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، بإجراءات عسكرية تصعيدية جديدة ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، من بينها إغلاق الممر المائي... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T18:15+0000
2025-07-26T18:15+0000
العالم العربي
أنصار الله
العالم
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وقال قائد "كتائب الوهبي" إحدى فصائل قوات "أنصار الله" المتمركزة في محافظة البيضاء (وسط اليمن) اللواء بكيل الوهبي، حسب موقع صحيفة "الثورة" اليومية الحكومية في صنعاء، إن "الخيارات العسكرية المقبلة ستكون موجعة للعدو الإسرائيلي وشركائه".وأضاف: "من بين الخيارات المطروحة إغلاق مضيق باب المندب تدريجياً أو نهائيا في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة".وأكد القائد في قوات "أنصار الله"، أن "اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية".ويأتي تهديد "أنصار الله"، غداة إعلان المتحدث باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع، "دراسة مزيدٍ من الخيارات العسكرية التصعيدية التي تسهم في وقف العدوان وحرب التجويع والإبادة الصهيونية في غزة".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبنيها هجوماً على المطار ذاته وهدف عسكري آخر في تل أبيب، وميناء إيلات ومطار رامون (جنوب البلاد)، وهدف حيوي في منطقة أسدود (جنوب)، بـ 5 طائرات مُسيرة.ويوم الثلاثاء الماضي، شنت إسرائيل، 8 غارات جوية على ميناء الحديدة الذي تديره "أنصار الله" غربي اليمن، استهدفت صهريج وقود ولنشاً لقطر السفن ومعدات ثقيلة كانت تستخدم لإصلاح أضرار قصف جوي إسرائيلي سابق، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وإلحاق أضرار مادية واسعة، حسب ما أفاد حينها، مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "سبوتنيك".ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250726/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-10-من-جنوده-وإفشال-هجوم-لـأنصار-الله-في-صعدة-1103051657.html
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العالم العربي, أنصار الله, العالم
العالم العربي, أنصار الله, العالم

"أنصار الله" تهدد بإغلاق مضيق باب المندب ردا على استمرار حرب إسرائيل في قطاع غزة

18:15 GMT 26.07.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، بإجراءات عسكرية تصعيدية جديدة ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، من بينها إغلاق الممر المائي الحيوي مضيق باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن والبحر العربي.
وقال قائد "كتائب الوهبي" إحدى فصائل قوات "أنصار الله" المتمركزة في محافظة البيضاء (وسط اليمن) اللواء بكيل الوهبي، حسب موقع صحيفة "الثورة" اليومية الحكومية في صنعاء، إن "الخيارات العسكرية المقبلة ستكون موجعة للعدو الإسرائيلي وشركائه".
وأضاف: "من بين الخيارات المطروحة إغلاق مضيق باب المندب تدريجياً أو نهائيا في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة".
واعتبر الوهبي أن "إغلاق باب المندب سيكون أحد الأدوات الفاعلة لاستشعار العالم بمسؤوليته تجاه المجاعة التي تضرب قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي الأمريكي".
وأكد القائد في قوات "أنصار الله"، أن "اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية".
ويأتي تهديد "أنصار الله"، غداة إعلان المتحدث باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع، "دراسة مزيدٍ من الخيارات العسكرية التصعيدية التي تسهم في وقف العدوان وحرب التجويع والإبادة الصهيونية في غزة".
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
الجيش اليمني اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
الجيش اليمني يعلن مقتل 10 من جنوده وإفشال هجوم لـ"أنصار الله" في صعدة
09:16 GMT
وأعلنت "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبنيها هجوماً على المطار ذاته وهدف عسكري آخر في تل أبيب، وميناء إيلات ومطار رامون (جنوب البلاد)، وهدف حيوي في منطقة أسدود (جنوب)، بـ 5 طائرات مُسيرة.
ويوم الثلاثاء الماضي، شنت إسرائيل، 8 غارات جوية على ميناء الحديدة الذي تديره "أنصار الله" غربي اليمن، استهدفت صهريج وقود ولنشاً لقطر السفن ومعدات ثقيلة كانت تستخدم لإصلاح أضرار قصف جوي إسرائيلي سابق، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وإلحاق أضرار مادية واسعة، حسب ما أفاد حينها، مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "سبوتنيك".
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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