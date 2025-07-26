https://sarabic.ae/20250726/أنصار-الله-تهدد-بإغلاق-مضيق-باب-المندب-ردا-على-استمرار-حرب-إسرائيل-في-قطاع-غزة-1103068139.html

"أنصار الله" تهدد بإغلاق مضيق باب المندب ردا على استمرار حرب إسرائيل في قطاع غزة

"أنصار الله" تهدد بإغلاق مضيق باب المندب ردا على استمرار حرب إسرائيل في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، بإجراءات عسكرية تصعيدية جديدة ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، من بينها إغلاق الممر المائي... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T18:15+0000

2025-07-26T18:15+0000

2025-07-26T18:15+0000

العالم العربي

أنصار الله

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg

وقال قائد "كتائب الوهبي" إحدى فصائل قوات "أنصار الله" المتمركزة في محافظة البيضاء (وسط اليمن) اللواء بكيل الوهبي، حسب موقع صحيفة "الثورة" اليومية الحكومية في صنعاء، إن "الخيارات العسكرية المقبلة ستكون موجعة للعدو الإسرائيلي وشركائه".وأضاف: "من بين الخيارات المطروحة إغلاق مضيق باب المندب تدريجياً أو نهائيا في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة".وأكد القائد في قوات "أنصار الله"، أن "اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية".ويأتي تهديد "أنصار الله"، غداة إعلان المتحدث باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع، "دراسة مزيدٍ من الخيارات العسكرية التصعيدية التي تسهم في وقف العدوان وحرب التجويع والإبادة الصهيونية في غزة".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبنيها هجوماً على المطار ذاته وهدف عسكري آخر في تل أبيب، وميناء إيلات ومطار رامون (جنوب البلاد)، وهدف حيوي في منطقة أسدود (جنوب)، بـ 5 طائرات مُسيرة.ويوم الثلاثاء الماضي، شنت إسرائيل، 8 غارات جوية على ميناء الحديدة الذي تديره "أنصار الله" غربي اليمن، استهدفت صهريج وقود ولنشاً لقطر السفن ومعدات ثقيلة كانت تستخدم لإصلاح أضرار قصف جوي إسرائيلي سابق، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وإلحاق أضرار مادية واسعة، حسب ما أفاد حينها، مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "سبوتنيك".ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250726/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-10-من-جنوده-وإفشال-هجوم-لـأنصار-الله-في-صعدة-1103051657.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أنصار الله, العالم