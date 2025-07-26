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https://sarabic.ae/20250726/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-10-من-جنوده-وإفشال-هجوم-لـأنصار-الله-في-صعدة-1103051657.html
الجيش اليمني يعلن مقتل 10 من جنوده وإفشال هجوم لـ"أنصار الله" في صعدة
الجيش اليمني يعلن مقتل 10 من جنوده وإفشال هجوم لـ"أنصار الله" في صعدة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اليمني إفشال هجوم واسع شنته جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، على مواقع عسكرية في صعدة، في مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 10 جنود وسقوط "عشرات القتلى... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T09:16+0000
2025-07-26T09:16+0000
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وأوضح قائد "محور علب" وقائد "اللواء 63 مشاة" التابع للجيش اليمني، اللواء ياسر مجلي، في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر منصة "إكس"، أن قوات الجيش "أفشلت فجر اليوم هجوما واسعا شنته جماعة أنصار الله على مواقع عسكرية في جبهة علب، شمالي صعدة".وأشار إلى أن الجيش "رصد تحركات للجماعة كانت تستعد لتنفيذ هجوم مباغت على مواقع قواتنا، وتمكنا بفضل الله ويقظة أبطال الجيش من التصدي للهجوم، وتنفيذ هجوم معاكس ألحق بهم خسائر كبيرة وأجبرهم على الفرار".ولفت مجلي إلى أن المواجهات أسفرت عن "سقوط العشرات من عناصر العدو بين قتيل وجريح، ولا تزال جثث قتلاهم متناثرة في وديان وشعاب المنطقة"، إضافة إلى تدمير 3 آليات عسكرية تابعة لهم، مؤكدا أن المواجهة أدّت كذلك إلى "استشهاد 10 من أبطال الجيش"، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني "بشرف وبسالة".ويشكل تصاعد القتال في محافظة صعدة، التي تبعد نحو 242 كيلومترا شمال العاصمة صنعاء، اختبارا لهدوء نسبي دام قرابة 3 سنوات، وهي أطول فترة متصلة من الهدوء في حرب تدور رحاها منذ أكثر من عقد، فيما تواصل جماعة "أنصار الله" السيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.وفي وقت سابق، قدمت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها بـ"موقف حازم" ضد ما وصفته بـ"التدخلات الإيرانية السافرة" ودعم طهران المستمر لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في انتهاك لقراري مجلس الأمن 2140 و2216، على حد قولها.وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، أن "قوات المقاومة وخفر السواحل ضبطوا، في 27 يونيو/ حزيران 2025، شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طنا، كانت متجهة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، وتضمنت صواريخ ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة وأسلحة متقدمة، بالإضافة إلى دليل تشغيل باللغة الفارسية".
https://sarabic.ae/20250723/إسرائيل-تعلن-استعدادها-لشن-عملية-كبيرة-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1102969750.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله

الجيش اليمني يعلن مقتل 10 من جنوده وإفشال هجوم لـ"أنصار الله" في صعدة

09:16 GMT 26.07.2025
© AP Photo / Hani Mohammedالجيش اليمني اليمن
الجيش اليمني اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
أعلن الجيش اليمني إفشال هجوم واسع شنته جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، على مواقع عسكرية في صعدة، في مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 10 جنود وسقوط "عشرات القتلى والجرحى" في صفوف المهاجمين.
وأوضح قائد "محور علب" وقائد "اللواء 63 مشاة" التابع للجيش اليمني، اللواء ياسر مجلي، في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر منصة "إكس"، أن قوات الجيش "أفشلت فجر اليوم هجوما واسعا شنته جماعة أنصار الله على مواقع عسكرية في جبهة علب، شمالي صعدة".
وأشار إلى أن الجيش "رصد تحركات للجماعة كانت تستعد لتنفيذ هجوم مباغت على مواقع قواتنا، وتمكنا بفضل الله ويقظة أبطال الجيش من التصدي للهجوم، وتنفيذ هجوم معاكس ألحق بهم خسائر كبيرة وأجبرهم على الفرار".
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إسرائيل تعلن استعدادها لشن عملية كبيرة ضد "أنصار الله" في اليمن
23 يوليو, 20:57 GMT
ولفت مجلي إلى أن المواجهات أسفرت عن "سقوط العشرات من عناصر العدو بين قتيل وجريح، ولا تزال جثث قتلاهم متناثرة في وديان وشعاب المنطقة"، إضافة إلى تدمير 3 آليات عسكرية تابعة لهم، مؤكدا أن المواجهة أدّت كذلك إلى "استشهاد 10 من أبطال الجيش"، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني "بشرف وبسالة".
ويشكل تصاعد القتال في محافظة صعدة، التي تبعد نحو 242 كيلومترا شمال العاصمة صنعاء، اختبارا لهدوء نسبي دام قرابة 3 سنوات، وهي أطول فترة متصلة من الهدوء في حرب تدور رحاها منذ أكثر من عقد، فيما تواصل جماعة "أنصار الله" السيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
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24 يوليو, 18:51 GMT
وفي وقت سابق، قدمت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها بـ"موقف حازم" ضد ما وصفته بـ"التدخلات الإيرانية السافرة" ودعم طهران المستمر لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في انتهاك لقراري مجلس الأمن 2140 و2216، على حد قولها.
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، أن "قوات المقاومة وخفر السواحل ضبطوا، في 27 يونيو/ حزيران 2025، شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طنا، كانت متجهة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، وتضمنت صواريخ ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة وأسلحة متقدمة، بالإضافة إلى دليل تشغيل باللغة الفارسية".
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