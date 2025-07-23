https://sarabic.ae/20250723/إسرائيل-تعلن-استعدادها-لشن-عملية-كبيرة-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1102969750.html

إسرائيل تعلن استعدادها لشن عملية كبيرة ضد "أنصار الله" في اليمن

إسرائيل تعلن استعدادها لشن عملية كبيرة ضد "أنصار الله" في اليمن

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة على خطة هجومية كبيرة ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، ستضع حدا... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T20:57+0000

2025-07-23T20:57+0000

2025-07-23T20:57+0000

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جاء ذلك في أعقاب تصريح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الليلة الماضية، بأن "غزة واليمن هما الساحتان الرئيسيتان المتبقيتان"، وفقا للقناة 14 الإسرائيلية. من جانبه، صرح مسؤول أمني رفيع المستوى في هذا الشأن، قائلا: "نحن نبني قدرات، وسنعرف كيفية تفعيلها حالما يتخذ المستوى السياسي قرارا بذلك".وأردف: "ما أنجزناه في 12 دقيقة في إيران، سنعرف أيضا كيف نفعله في اليمن".وأشار كاتس، مساء أمس الثلاثاء، خلال تقييم شامل للوضع على الساحة الإقليمية، إلى أن "ثمة جبهتين مفتوحتين الأن على الساحة هما قطاع غزة واليمن"، وذلك في أعقاب الهجوم على اليمن هذا الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق جماعة "أنصار الله" صواريخ باتجاه إسرائيل.وأوضحت القناة الإسرائيلية، في السياق ، أن "المعنى هنا هو أن اليمن التي كانت خلال العشرين شهرا الماضية ساحة ثانوية هاجمتها إسرائيل عدة مرات، تتحول الآن إلى ساحة مركزية إلى جانب غزة، وتحظى الآن بأولوية عملياتية على المستوى السياسي، وبالتالي داخل الجيش الإسرائيلي أيضا".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجوما صاروخيا على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، منذ أواخر العام الماضي، إسنادا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وأضاف أن "العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".وذكر المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "استهداف مطار اللد جاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة".و أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، رصده لإطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي قد تم تفعيلها لاعتراض التهديد. ودعا البيان المواطنين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض القوات الجوية للصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار، مشيرا إلى أن إطلاق الإنذار جاء وفقًا للإجراءات المتبعة.الجدير بالذكر أنه منذ نهاية عام 2023، عقب بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تشنّ "أنصار الله" هجمات صاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر مرتبطة بها، فيما ترد إسرائيل على هجمات "أنصار الله" بشن ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن.

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