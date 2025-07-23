إسرائيل تعلن استعدادها لشن عملية كبيرة ضد "أنصار الله" في اليمن
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة على خطة هجومية كبيرة ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، ستضع حدا للحوادث الإرهابية وعمليات الإطلاق العديدة على إسرائيل".
جاء ذلك في أعقاب تصريح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الليلة الماضية، بأن "غزة واليمن هما الساحتان الرئيسيتان المتبقيتان"، وفقا للقناة 14 الإسرائيلية.
من جانبه، صرح مسؤول أمني رفيع المستوى في هذا الشأن، قائلا: "نحن نبني قدرات، وسنعرف كيفية تفعيلها حالما يتخذ المستوى السياسي قرارا بذلك".
وأردف: "ما أنجزناه في 12 دقيقة في إيران، سنعرف أيضا كيف نفعله في اليمن".
من جانبه، صرح مسؤول أمني رفيع المستوى في هذا الشأن، قائلا: "نحن نبني قدرات، وسنعرف كيفية تفعيلها حالما يتخذ المستوى السياسي قرارا بذلك".
وأردف: "ما أنجزناه في 12 دقيقة في إيران، سنعرف أيضا كيف نفعله في اليمن".
21 يوليو, 10:12 GMT
وأشار كاتس، مساء أمس الثلاثاء، خلال تقييم شامل للوضع على الساحة الإقليمية، إلى أن "ثمة جبهتين مفتوحتين الأن على الساحة هما قطاع غزة واليمن"، وذلك في أعقاب الهجوم على اليمن هذا الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق جماعة "أنصار الله" صواريخ باتجاه إسرائيل.
وأكد كاتس على ضرورة العمل لتحقيق نصر شامل في كلا القطاعين، في إطار سياسة هجومية حازمة، كما هو الحال في إيران ولبنان وسوريا.
وأوضحت القناة الإسرائيلية، في السياق ، أن "المعنى هنا هو أن اليمن التي كانت خلال العشرين شهرا الماضية ساحة ثانوية هاجمتها إسرائيل عدة مرات، تتحول الآن إلى ساحة مركزية إلى جانب غزة، وتحظى الآن بأولوية عملياتية على المستوى السياسي، وبالتالي داخل الجيش الإسرائيلي أيضا".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجوما صاروخيا على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، منذ أواخر العام الماضي، إسنادا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري: "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".
وأضاف أن "العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".
وذكر المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "استهداف مطار اللد جاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة".
وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
و أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، رصده لإطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي قد تم تفعيلها لاعتراض التهديد. ودعا البيان المواطنين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض القوات الجوية للصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار، مشيرا إلى أن إطلاق الإنذار جاء وفقًا للإجراءات المتبعة.
الجدير بالذكر أنه منذ نهاية عام 2023، عقب بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تشنّ "أنصار الله" هجمات صاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر مرتبطة بها، فيما ترد إسرائيل على هجمات "أنصار الله" بشن ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن.
وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض القوات الجوية للصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار، مشيرا إلى أن إطلاق الإنذار جاء وفقًا للإجراءات المتبعة.
الجدير بالذكر أنه منذ نهاية عام 2023، عقب بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تشنّ "أنصار الله" هجمات صاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر مرتبطة بها، فيما ترد إسرائيل على هجمات "أنصار الله" بشن ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن.