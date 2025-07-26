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"أنصار الله" اليمنية تعلن قصف 4 أهداف في إسرائيل
"أنصار الله" اليمنية تعلن قصف 4 أهداف في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مساء أمس الجمعة، تنفيذها هجمات على أهداف وصفتها بـ"الحساسة" و"الحيوية" في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وطائرات مُسيّرة. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T02:04+0000
2025-07-26T02:04+0000
أنصار الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية على هدف حساس للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة [جنوب إسرائيل] بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)".وذكر أن "سلاح الجو المُسيّر نفّذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت ثلاثة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق أم الرشراش [إيلات] وعسقلان والخضيرة جنوب حيفا المحتلة"، مشيرًا إلى أن "العمليات العسكرية حققت أهدافها بنجاح".وشدّد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" على "أن القوات المسلحة لن تتراجع عن موقفها الثابت في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات"، مؤكدًا أن "العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".ويأتي هجوم "أنصار الله" غداة كشف زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، 1679 صاروخًا وطائرة مُسيّرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت "أنصار الله" استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبنيها هجومًا على المطار ذاته وهدف عسكري آخر في تل أبيب، وميناء إيلات ومطار رامون (جنوب البلاد)، وهدف حيوي في منطقة أسدود (جنوب)، بـ5 طائرات مُسيّرة.وشنّت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، 8 غارات جوية على ميناء الحُديدة الذي تديره "أنصار الله" غربي اليمن، استهدفت صهريج وقود ولنشًا لقطر السفن ومعدات ثقيلة كانت تُستخدم لإصلاح أضرار قصف جوي إسرائيلي سابق، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وإلحاق أضرار مادية واسعة، حسبما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ"ريا نوفوستي".ويوم الأربعاء قبل الماضي [9 تموز/يوليو الجاري]، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف السفينة التجارية "إترنيتي سي" بزورق مُسيّر و6 صواريخ مجنّحة وباليستية، أثناء اتجاهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، أدت إلى إغراقها.سبق ذلك تبني "أنصار الله"، في السابع من تموز/يوليو الماضي، مهاجمة سفينة تجارية اسمها (ماجيك سيز) بزورقين مُسيّرين و5 صواريخ باليستية ومجنّحة و3 طائرات مُسيّرة في البحر الأحمر، مبرّرةً الهجوم بأن السفينة تابعة لشركة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وتشنّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثّفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن، في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250725/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-صاروخ-بالستي-أطلق-من-اليمن-1103043922.html
https://sarabic.ae/20250723/إسرائيل-تعلن-استعدادها-لشن-عملية-كبيرة-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1102969750.html
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أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"أنصار الله" اليمنية تعلن قصف 4 أهداف في إسرائيل

02:04 GMT 26.07.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مساء أمس الجمعة، تنفيذها هجمات على أهداف وصفتها بـ"الحساسة" و"الحيوية" في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وطائرات مُسيّرة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية على هدف حساس للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة [جنوب إسرائيل] بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)".
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن
أمس, 19:33 GMT
وذكر أن "سلاح الجو المُسيّر نفّذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت ثلاثة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق أم الرشراش [إيلات] وعسقلان والخضيرة جنوب حيفا المحتلة"، مشيرًا إلى أن "العمليات العسكرية حققت أهدافها بنجاح".
وشدّد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" على "أن القوات المسلحة لن تتراجع عن موقفها الثابت في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات"، مؤكدًا أن "العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
ويأتي هجوم "أنصار الله" غداة كشف زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، 1679 صاروخًا وطائرة مُسيّرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت "أنصار الله" استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبنيها هجومًا على المطار ذاته وهدف عسكري آخر في تل أبيب، وميناء إيلات ومطار رامون (جنوب البلاد)، وهدف حيوي في منطقة أسدود (جنوب)، بـ5 طائرات مُسيّرة.
وشنّت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، 8 غارات جوية على ميناء الحُديدة الذي تديره "أنصار الله" غربي اليمن، استهدفت صهريج وقود ولنشًا لقطر السفن ومعدات ثقيلة كانت تُستخدم لإصلاح أضرار قصف جوي إسرائيلي سابق، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وإلحاق أضرار مادية واسعة، حسبما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ"ريا نوفوستي".
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
إسرائيل تعلن استعدادها لشن عملية كبيرة ضد "أنصار الله" في اليمن
23 يوليو, 20:57 GMT
ويوم الأربعاء قبل الماضي [9 تموز/يوليو الجاري]، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف السفينة التجارية "إترنيتي سي" بزورق مُسيّر و6 صواريخ مجنّحة وباليستية، أثناء اتجاهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، أدت إلى إغراقها.
سبق ذلك تبني "أنصار الله"، في السابع من تموز/يوليو الماضي، مهاجمة سفينة تجارية اسمها (ماجيك سيز) بزورقين مُسيّرين و5 صواريخ باليستية ومجنّحة و3 طائرات مُسيّرة في البحر الأحمر، مبرّرةً الهجوم بأن السفينة تابعة لشركة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.
وتشنّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثّفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن، في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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