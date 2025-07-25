https://sarabic.ae/20250725/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-صاروخ-بالستي-أطلق-من-اليمن-1103043922.html
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة له، تمكّنت من اعتراض صاروخ بالستي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية من الأراضي اليمنية... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T19:33+0000
2025-07-25T19:33+0000
2025-07-25T19:33+0000
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وأوضح بيان الجيش أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات عدة جنوب الضفة الغربية، إضافة إلى تجمعات سكنية قريبة من البحر الميت جنوبي البلاد، وذلك بالتزامن مع محاولة الهجوم، دون أن ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.ويأتي هذا الهجوم في إطار التصعيد المتواصل من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي كثّفت من عملياتها الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة ضد إسرائيل، منذ 18 مارس/ آذار الماضي، وهو التاريخ الذي استأنف فيه الجيش الإسرائيلي هجومه ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.ووفق إحصاءات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ ذلك التاريخ، 65 صاروخا بالستيا على الأقل، إلى جانب ما لا يقل عن 17 طائرة مسيّرة.
https://sarabic.ae/20250723/إسرائيل-تعلن-استعدادها-لشن-عملية-كبيرة-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1102969750.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة له، تمكّنت من اعتراض صاروخ بالستي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، على حد قوله.
وأوضح بيان الجيش أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات عدة جنوب الضفة الغربية، إضافة إلى تجمعات سكنية قريبة من البحر الميت جنوبي البلاد، وذلك بالتزامن مع محاولة الهجوم، دون أن ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
ويأتي هذا الهجوم في إطار التصعيد المتواصل من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي كثّفت من عملياتها الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة ضد إسرائيل، منذ 18 مارس/ آذار الماضي، وهو التاريخ الذي استأنف فيه الجيش الإسرائيلي هجومه ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
ووفق إحصاءات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ ذلك التاريخ، 65 صاروخا بالستيا على الأقل، إلى جانب ما لا يقل عن 17 طائرة مسيّرة.