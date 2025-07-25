https://sarabic.ae/20250725/اليمن-يطالب-بتحرك-حازم-من-مجلس-الأمن-ضد-إيران-1103040732.html
اليمن يطالب بتحرك "حازم" من مجلس الأمن ضد إيران
اليمن يطالب بتحرك "حازم" من مجلس الأمن ضد إيران
سبوتنيك عربي
قدّمت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها بـ"موقف حازم" ضد ما وصفته بـ"التدخلات الإيرانية السافرة" ودعم طهران... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T17:24+0000
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وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، أن "قوات المقاومة وخفر السواحل ضبطوا، في 27 يونيو(حزيران) 2025، شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طنا، كانت متجهة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، وتضمنت صواريخ ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة وأسلحة متقدمة، بالإضافة إلى دليل تشغيل باللغة الفارسية".واتهمت المذكرة اليمنية، إيران بـ"تأجيج الصراع في اليمن، وتهديد الملاحة الدولية"، داعية مجلس الأمن إلى طإدانة هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات على المتورطين، وتشديد الرقابة على تهريب الأسلحة"، وفقا لوكالة أنباء "سبأ نت".وأكدت الحكومة اليمنية، في مذكرة احتجاجها الرسمية لمجلس الأمن الدولي، أن "استعادة الدولة ومؤسساتها وممارسة كامل السيادة على الأراضي اليمنية، شرط أساسي لتحقيق الأمن في اليمن والمنطقة".وشهدت صنعاء والحُديدة ومحافظات يمنية أخرى، مظاهرات داعمة لقطاع غزة، للتعبير عن التضامن مع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.كما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة"، بينما تشن إسرائيل غارات متكررة على مناطق سيطرة "أنصار الله".
https://sarabic.ae/20250521/إيران-ترد-على-مزاعم-انتهاكها-للحظر-التسليحي-على-اليمن-1100803955.html
https://sarabic.ae/20250405/أول-رد-من-إيران-حول-مقتل-قوات-عسكرية-إيرانية-في-القصف-الأمريكي-على-اليمن-1099238453.html
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إيران, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله, الأخبار
إيران, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله, الأخبار
اليمن يطالب بتحرك "حازم" من مجلس الأمن ضد إيران
قدّمت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها بـ"موقف حازم" ضد ما وصفته بـ"التدخلات الإيرانية السافرة" ودعم طهران المستمر لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في انتهاك لقراري مجلس الأمن 2140 و2216، على حد قولها.
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، أن "قوات المقاومة وخفر السواحل ضبطوا، في 27 يونيو(حزيران) 2025، شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طنا، كانت متجهة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، وتضمنت صواريخ ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة وأسلحة متقدمة، بالإضافة إلى دليل تشغيل باللغة الفارسية".
واتهمت المذكرة اليمنية، إيران بـ"تأجيج الصراع في اليمن، وتهديد الملاحة الدولية"، داعية مجلس الأمن إلى طإدانة هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات على المتورطين، وتشديد الرقابة على تهريب الأسلحة"، وفقا لوكالة
أنباء "سبأ نت".
كما طالبت بـ"دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق (UNVIM) واستكمال تشكيل فريق الخبراء الخاص باليمن، وتحميل إيران المسؤولية عن أعمال تهدد الأمن الإقليمي والدولي".
وأكدت الحكومة اليمنية، في مذكرة احتجاجها الرسمية لمجلس الأمن الدولي، أن "استعادة الدولة ومؤسساتها وممارسة كامل السيادة على الأراضي اليمنية، شرط أساسي لتحقيق الأمن في اليمن والمنطقة".
وشهدت صنعاء والحُديدة ومحافظات يمنية أخرى، مظاهرات داعمة لقطاع غزة، للتعبير عن التضامن مع غزة، الذي يتعرض لحرب
إسرائيلية، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية، في 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة"، بينما تشن إسرائيل غارات متكررة على مناطق سيطرة "أنصار الله".