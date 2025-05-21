https://sarabic.ae/20250521/إيران-ترد-على-مزاعم-انتهاكها-للحظر-التسليحي-على-اليمن-1100803955.html

إيران ترد على مزاعم انتهاكها للحظر التسليحي على اليمن

إيران ترد على مزاعم انتهاكها للحظر التسليحي على اليمن

سبوتنيك عربي

أكدت إيران، أنها ترفض دائما المشاركة في أي أنشطة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، نافية انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن. 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T05:36+0000

2025-05-21T05:36+0000

2025-05-21T05:36+0000

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وقال سفير إيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن "ادعاء انتهاك إيران لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن لا أساس له من الصحة على الإطلاق"، مؤكدا رفض بلاده القاطع للاتهامات الباطلة والمدفوعة سياسيا التي وجهها ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حسب قناة "العالم" الإيرانية.وأضاف: أن "هذه الاتهامات ليست مضللة فحسب، بل هي أيضا محاولات متعمدة لتشويه حقائق المنطقة بهدف تحويل الانتباه عن جذور عدم الاستقرار وانعدام الأمن في البحر الأحمر وخارجه".وتابع ايرواني: "جذور عدم الاستقرار في البحر الأحمر وفي جميع أنحاء المنطقة تكمن في الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة وعدوانها واحتلالها المستمر في جميع أنحاء المنطقة، والذي ينفذ بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وفي جو من الإفلات المطلق من العقاب".وختم، أنه "لا يمكن تجاهل هذه الحقيقة أو تحريفها من خلال نشر معلومات كاذبة. ويجب على مجلس الأمن أن يعالج هذه الأسباب الجذرية وأن يحافظ على النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه السلام والأمن البحري العالمي".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن إيران هي من تدعم "أنصار الله"، مضيفا: "لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك الحوثيين يهاجموننا".وتابع: "سنضربهم بقوة أكبر ونستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائنا"، مردفا: "نعلم أنهم مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي إيران".جاءت تصريحات نتنياهو، بعد الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات إسرائيلية على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن، يوم الجمعة الماضي.وشهدت صنعاء والحديدة ومحافظات يمنية أخرى مظاهرات داعمة لغزة، للتعبير عن التضامن مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.والخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، تنفيذ 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.كما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة"، بينما تشن إسرائيل غارات متكررة على مناطق سيطرة "أنصار الله".

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