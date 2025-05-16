https://sarabic.ae/20250516/نتنياهو-الحوثيون-سيدفعون-ثمنا-باهظا-وإيران-من-تعطي-لهم-التعليمات-1100637968.html
نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وإيران من تعطي لهم التعليمات
نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وإيران من تعطي لهم التعليمات
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران هي من تدعم جماعة "أنصار الله" اليمنية، مضيفا: "لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك الحوثيين يهاجموننا". 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T16:17+0000
2025-05-16T16:17+0000
2025-05-16T16:17+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أنصار الله
الحرب على اليمن
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg
وتابع، اليوم الجمعة: "سنضرب الحوثيين بقوة أكبر ونستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائنا".وأردف: "نعلم أن الحوثيين مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي إيران"، مضيفا: "سيدفعون ثمنا باهظا وسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل للحفاظ على أمن إسرائيل".جاءت تصريحات نتنياهو، بعد الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات إسرائيلية على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن، اليوم الجمعة.وشهدت صنعاء والحديدة ومحافظات يمنية أخرى مظاهرات داعمة لغزة، اليوم الجمعة، للتعبير عن التضامن مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وأمس الخميس، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، تنفيذ 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.كما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة"، بينما تشن إسرائيل غارات متكررة على مناطق سيطرة "أنصار الله".
https://sarabic.ae/20250515/زعيم-أنصار-الله-نفذنا-9-عمليات-عسكرية-ضد-إسرائيل-خلال-الأسبوع-الحالي-1100579034.html
https://sarabic.ae/20250513/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-بصاروخ-باليستي-فرط-صوتي-1100503645.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_c5a1d2ba57126d63402c2dc99ccad6c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أنصار الله, الحرب على اليمن, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, أنصار الله, الحرب على اليمن, إسرائيل
نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وإيران من تعطي لهم التعليمات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران هي من تدعم جماعة "أنصار الله" اليمنية، مضيفا: "لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك الحوثيين يهاجموننا".
وتابع، اليوم الجمعة: "سنضرب الحوثيين بقوة أكبر ونستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائنا".
وأردف: "نعلم أن الحوثيين مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي إيران"، مضيفا: "سيدفعون ثمنا باهظا وسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل للحفاظ على أمن إسرائيل
".
جاءت تصريحات نتنياهو، بعد الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات إسرائيلية على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن، اليوم الجمعة.
وشهدت صنعاء والحديدة ومحافظات يمنية أخرى مظاهرات داعمة لغزة، اليوم الجمعة، للتعبير عن التضامن مع غزة، التي تتعرض لحرب
إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأمس الخميس، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، تنفيذ 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.
كما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية، في 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة"، بينما تشن إسرائيل غارات متكررة على مناطق سيطرة "أنصار الله".