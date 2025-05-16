نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وإيران من تعطي لهم التعليمات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
10:33 GMT
10 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
13 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:23 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
هل يمكن اعتبار المفاوضات الروسية الأوكرانية انفراجة دبلوماسية أم مجرد مناورة في عالم الحروب؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250516/نتنياهو-الحوثيون-سيدفعون-ثمنا-باهظا-وإيران-من-تعطي-لهم-التعليمات-1100637968.html
نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وإيران من تعطي لهم التعليمات
نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وإيران من تعطي لهم التعليمات
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران هي من تدعم جماعة "أنصار الله" اليمنية، مضيفا: "لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك الحوثيين يهاجموننا". 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T16:17+0000
2025-05-16T16:17+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أنصار الله
الحرب على اليمن
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg
وتابع، اليوم الجمعة: "سنضرب الحوثيين بقوة أكبر ونستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائنا".وأردف: "نعلم أن الحوثيين مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي إيران"، مضيفا: "سيدفعون ثمنا باهظا وسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل للحفاظ على أمن إسرائيل".جاءت تصريحات نتنياهو، بعد الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات إسرائيلية على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن، اليوم الجمعة.وشهدت صنعاء والحديدة ومحافظات يمنية أخرى مظاهرات داعمة لغزة، اليوم الجمعة، للتعبير عن التضامن مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وأمس الخميس، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، تنفيذ 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.كما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة"، بينما تشن إسرائيل غارات متكررة على مناطق سيطرة "أنصار الله".
https://sarabic.ae/20250515/زعيم-أنصار-الله-نفذنا-9-عمليات-عسكرية-ضد-إسرائيل-خلال-الأسبوع-الحالي-1100579034.html
https://sarabic.ae/20250513/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-بصاروخ-باليستي-فرط-صوتي-1100503645.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_c5a1d2ba57126d63402c2dc99ccad6c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أنصار الله, الحرب على اليمن, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, أنصار الله, الحرب على اليمن, إسرائيل

نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وإيران من تعطي لهم التعليمات

16:17 GMT 16.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران هي من تدعم جماعة "أنصار الله" اليمنية، مضيفا: "لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك الحوثيين يهاجموننا".
وتابع، اليوم الجمعة: "سنضرب الحوثيين بقوة أكبر ونستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائنا".
وأردف: "نعلم أن الحوثيين مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي إيران"، مضيفا: "سيدفعون ثمنا باهظا وسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل للحفاظ على أمن إسرائيل".
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
زعيم "أنصار الله": نفذنا 9 عمليات عسكرية ضد إسرائيل خلال الأسبوع الحالي
أمس, 15:35 GMT
جاءت تصريحات نتنياهو، بعد الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات إسرائيلية على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن، اليوم الجمعة.
وشهدت صنعاء والحديدة ومحافظات يمنية أخرى مظاهرات داعمة لغزة، اليوم الجمعة، للتعبير عن التضامن مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 14 أبريل/ نيسان 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
"أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي
13 مايو, 19:34 GMT
وأمس الخميس، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، تنفيذ 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.
كما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة"، بينما تشن إسرائيل غارات متكررة على مناطق سيطرة "أنصار الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала