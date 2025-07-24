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اليمن.. انفجار مخزن أسلحة في أكبر القواعد الجوية جنوبي البلاد
اليمن.. انفجار مخزن أسلحة في أكبر القواعد الجوية جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
هزت انفجارات عنيفة، اليوم الخميس، قاعدة جوية للجيش اليمني في محافظة لحج جنوبي البلاد. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T18:51+0000
2025-07-24T18:51+0000
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وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بأن "حريقا هائلًا اندلع في مستودع فرعي بقاعدة "العند" الجوية (60 كم شمال العاصمة المؤقتة عدن)، ما أدى إلى انفجاره وتطاير قذائف متنوعة تخزن فيه إلى محيط القاعدة".وأكد المصدر عدم وقوع خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن الأجهزة العسكرية باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادثة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250723/إسرائيل-تعلن-استعدادها-لشن-عملية-كبيرة-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1102969750.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, أخبار اليمن الأن
اليمن.. انفجار مخزن أسلحة في أكبر القواعد الجوية جنوبي البلاد
هزت انفجارات عنيفة، اليوم الخميس، قاعدة جوية للجيش اليمني في محافظة لحج جنوبي البلاد.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بأن "حريقا هائلًا اندلع في مستودع فرعي بقاعدة "العند" الجوية (60 كم شمال العاصمة المؤقتة عدن)، ما أدى إلى انفجاره وتطاير قذائف متنوعة تخزن فيه إلى محيط القاعدة".
وأضاف أن "الدفاع المدني يعمل على إخماد الحريق في المستودع، ومنع امتداده إلى مخازن أسلحة وذخائر أخرى بالقرب منه في القاعدة العسكرية الأكبر في اليمن".
وأكد المصدر عدم وقوع خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن الأجهزة العسكرية باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادثة.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.