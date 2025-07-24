https://sarabic.ae/20250724/اليمن-انفجار-مخزن-أسلحة-في-أكبر-القواعد-الجوية-جنوبي-البلاد-1103005298.html

اليمن.. انفجار مخزن أسلحة في أكبر القواعد الجوية جنوبي البلاد

اليمن.. انفجار مخزن أسلحة في أكبر القواعد الجوية جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

هزت انفجارات عنيفة، اليوم الخميس، قاعدة جوية للجيش اليمني في محافظة لحج جنوبي البلاد. 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T18:51+0000

2025-07-24T18:51+0000

2025-07-24T18:51+0000

العالم العربي

أخبار اليمن الأن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092543246_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e33ca2ba9791dd31809445364360551.jpg

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بأن "حريقا هائلًا اندلع في مستودع فرعي بقاعدة "العند" الجوية (60 كم شمال العاصمة المؤقتة عدن)، ما أدى إلى انفجاره وتطاير قذائف متنوعة تخزن فيه إلى محيط القاعدة".وأكد المصدر عدم وقوع خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن الأجهزة العسكرية باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادثة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20250723/إسرائيل-تعلن-استعدادها-لشن-عملية-كبيرة-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1102969750.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار اليمن الأن