https://sarabic.ae/20250731/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-أهداف-حساسة-وعسكرية-في-إسرائيل-بـ-5-طائرات-مُسيرة-1103208489.html

"أنصار الله" تعلن مهاجمة أهداف "حساسة" وعسكرية في إسرائيل بـ5 طائرات مسيرة

"أنصار الله" تعلن مهاجمة أهداف "حساسة" وعسكرية في إسرائيل بـ5 طائرات مسيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مساء أمس الأربعاء، تنفيذ هجمات بطائرات مُسيرة على هدف وصفته بـ"الحساس" ومواقع عسكرية أخرى في إسرائيل. 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T00:46+0000

2025-07-31T00:46+0000

2025-07-31T00:46+0000

أنصار الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101766239_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ccb5aa309b95a6ce1bab49a1eac48bb4.jpg

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري عبر منصة "إكس"، إن "سلاح الجو المسيَّر في القوات المسلحة اليمنية نفذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية، استهدفت ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك بخمس طائرات مُسيرة".وأوضح أن "العملية الأولى استهدفت هدفًا حساسًا في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرتين مُسيرتين، فيما استهدفت العملية الثانية هدفًا عسكريًا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرتين مُسيرتين، واستهدفت العملية الثالثة هدفًا عسكريًا في منطقة النقب المحتلة، بطائرة مُسيرة".وذكر العميد سريع أن "العمليات حققت أهدافها بنجاح"، مؤكدًا أن "عمليات القوات المسلحة لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".ويأتي الهجوم الجوي لـ"أنصار الله" غداة إعلان الجماعة مهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، سبقه هجوم يوم الجمعة الماضي على هدف "حساس" في منطقة بئر السبع بصاروخ مماثل، وقصف ثلاثة أهداف "حيوية" في إيلات وعسقلان والخضيرة جنوب حيفا، بطائرات مُسيرة.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن إطلاق قواته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، 1679 صاروخًا وطائرة مُسيرة وزورقًا حربيًا على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا.وفي 9 تموز/يوليو الجاري، أعلنت "أنصار الله" استهداف السفينة التجارية "إترنيتي سي" في البحر الأحمر أثناء اتجاهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، ما أدى إلى إغراقها، وذلك بعد يومين من تبني الجماعة مهاجمة السفينة "ماجيك سيز"، مبررةً الهجوم بأن السفينة تابعة لشركة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250730/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-طائرة-مسيرة-أطلقت-من-اليمن-1103204362.html

https://sarabic.ae/20250729/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-بصاروخ-فرط-صوتي-1103174366.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة