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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي قامت قبل قليل باعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T19:02+0000
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وأضاف أدرعي في منشور له على قناته في "تلغرام"، "أنه تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجوما صاروخيا على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، منذ أواخر العام الماضي، إسنادا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي. وأضاف أن "اليمن مستمر في عملياته انتصارا للمظلومين والمجوعين من أبناء شعبنا الفلسطيني وإسنادا لمقاومته ودعما لصموده. عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة حتى رفع الحصار ووقف العدوان على غزة". وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250726/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-قصف-4-أهداف-في-إسرائيل-1103046360.html
https://sarabic.ae/20250729/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-بصاروخ-فرط-صوتي-1103174366.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

19:02 GMT 30.07.2025
© Photo / Social Media Imagesالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Photo / Social Media Images
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي قامت قبل قليل باعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن.
وأضاف أدرعي في منشور له على قناته في "تلغرام"، "أنه تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجوما صاروخيا على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، منذ أواخر العام الماضي، إسنادا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن قصف 4 أهداف في إسرائيل
26 يوليو, 02:04 GMT
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)".
وأضاف أن "اليمن مستمر في عملياته انتصارا للمظلومين والمجوعين من أبناء شعبنا الفلسطيني وإسنادا لمقاومته ودعما لصموده. عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة حتى رفع الحصار ووقف العدوان على غزة".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي
أمس, 20:17 GMT
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
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