https://sarabic.ae/20250730/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-طائرة-مسيرة-أطلقت-من-اليمن-1103204362.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي قامت قبل قليل باعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T19:02+0000

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2025-07-30T19:02+0000

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وأضاف أدرعي في منشور له على قناته في "تلغرام"، "أنه تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجوما صاروخيا على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، منذ أواخر العام الماضي، إسنادا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي. وأضاف أن "اليمن مستمر في عملياته انتصارا للمظلومين والمجوعين من أبناء شعبنا الفلسطيني وإسنادا لمقاومته ودعما لصموده. عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة حتى رفع الحصار ووقف العدوان على غزة". وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي