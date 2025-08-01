https://sarabic.ae/20250801/أنصار-الله-تستهدف-مطار-بن-غوريون-بصاروخ-فرط-صوتي-وإسرائيل-تعلن-اعتراضه-1103284703.html

"أنصار الله" تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي وإسرائيل تعلن اعتراضه

"أنصار الله" تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي وإسرائيل تعلن اعتراضه

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية صاروخية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T18:58+0000

2025-08-01T18:58+0000

2025-08-01T18:58+0000

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وأوضحت في بيان لها أن العملية أصابت هدفها بدقة، وتسببت في حالة من الهلع دفعت أكثر من 4 ملايين شخص إلى الملاجئ، إضافة إلى توقف حركة المطار.وأكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن الهجوم جاء ردا على ما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ونصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته، مشددة على أن عملياتها ستتواصل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع، وفقا لقناة "المسيرة".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في بيان اليوم الجمعة، أن سلاح الجو اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق بالبلاد. وجاء في البيان: "اعترض سلاح الجو صاروخا أُطلق قبل قليل من اليمن، وتسبب بتفعيل إنذارات في مناطق مختلفة". وسُمع دوي انفجارات في القدس، بحسب شهود عيان، وذلك بعد دقائق من إعلان الجيش رصد الإطلاق وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء الأربعاء الماضي، اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن، مشيرا إلى أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المتّبعة، وتم تفعيل الإنذارات حينها أيضًا.

https://sarabic.ae/20250801/تحذير-جديد-من-أنصار-الله-للسفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-1103280456.html

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أنصار الله, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن