اليمن... 4 قتلى و11 مصابا إثر مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" وسط البلاد

2025-08-09T16:47+0000

العالم

العالم العربي

أنصار الله

وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مواجهات اندلعت بالأسلحة المتوسطة بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في جبهة باب غَلَقْ غربي مديرية قَعْطَبَة شمالي الضالع، إثر محاولة تقدم للجماعة بغطاء مدفعي صوب مواقع عسكرية في الخطوط الأمامية.وحسب المصدر، فإن المواجهات التي استمرت نحو ساعة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، في حين سقط ثلاثة قتلى و7 جرحى في صفوف المهاجمين (أنصار الله)، دون أي تغيير في خارطة السيطرة الميدانية.ويأتي التصعيد الميداني بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً و"أنصار الله"، عقب إعراب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرغ، في 9 تموز/يوليو الماضي، عن "القلق من أنشطة عسكرية في عدد من المحافظات بما في ذلك الضالع، الجوف، مأرب، تعز وصعدة.. وتحركات للقوات نحو الضالع، مأرب وتعز"، داعياً طرفي الصراع إلى "عدم الانخراط في أي نشاط أحادي الجانب قد يُلحق الضرر بجميع اليمنيين".ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

العالم, العالم العربي, أنصار الله