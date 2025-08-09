اليمن... 4 قتلى و11 مصابا إثر مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" وسط البلاد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
اليمن... 4 قتلى و11 مصابا إثر مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" وسط البلاد
اليمن... 4 قتلى و11 مصابا إثر مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" وسط البلاد
سبوتنيك عربي
سقط 15 شخصا بين قتيل وجريح، اليوم السبت، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" في محافظة الضالع (وسط اليمن) التي تعد همزة الوصل بين... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T16:47+0000
2025-08-09T16:47+0000
العالم
العالم العربي
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099424883_0:0:1563:879_1920x0_80_0_0_45db10e50e41c963fa68a02d13271733.jpg
وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مواجهات اندلعت بالأسلحة المتوسطة بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في جبهة باب غَلَقْ غربي مديرية قَعْطَبَة شمالي الضالع، إثر محاولة تقدم للجماعة بغطاء مدفعي صوب مواقع عسكرية في الخطوط الأمامية.وحسب المصدر، فإن المواجهات التي استمرت نحو ساعة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، في حين سقط ثلاثة قتلى و7 جرحى في صفوف المهاجمين (أنصار الله)، دون أي تغيير في خارطة السيطرة الميدانية.ويأتي التصعيد الميداني بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً و"أنصار الله"، عقب إعراب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرغ، في 9 تموز/يوليو الماضي، عن "القلق من أنشطة عسكرية في عدد من المحافظات بما في ذلك الضالع، الجوف، مأرب، تعز وصعدة.. وتحركات للقوات نحو الضالع، مأرب وتعز"، داعياً طرفي الصراع إلى "عدم الانخراط في أي نشاط أحادي الجانب قد يُلحق الضرر بجميع اليمنيين".ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
سقط 15 شخصا بين قتيل وجريح، اليوم السبت، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" في محافظة الضالع (وسط اليمن) التي تعد همزة الوصل بين محافظات شمال وجنوب البلاد.
وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مواجهات اندلعت بالأسلحة المتوسطة بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في جبهة باب غَلَقْ غربي مديرية قَعْطَبَة شمالي الضالع، إثر محاولة تقدم للجماعة بغطاء مدفعي صوب مواقع عسكرية في الخطوط الأمامية.
وذكر أن القوات المشتركة قصفت بالمدفعية خلال المواجهات، مواقع تمركز لـ "أنصار الله" في منطقة هِجَار في قطاع باب غلق شمالي الضالع.
وحسب المصدر، فإن المواجهات التي استمرت نحو ساعة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، في حين سقط ثلاثة قتلى و7 جرحى في صفوف المهاجمين (أنصار الله)، دون أي تغيير في خارطة السيطرة الميدانية.
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
"أنصار الله" اليمنية تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل
7 أغسطس, 01:40 GMT
ويأتي التصعيد الميداني بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً و"أنصار الله"، عقب إعراب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرغ، في 9 تموز/يوليو الماضي، عن "القلق من أنشطة عسكرية في عدد من المحافظات بما في ذلك الضالع، الجوف، مأرب، تعز وصعدة.. وتحركات للقوات نحو الضالع، مأرب وتعز"، داعياً طرفي الصراع إلى "عدم الانخراط في أي نشاط أحادي الجانب قد يُلحق الضرر بجميع اليمنيين".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
