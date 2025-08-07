https://sarabic.ae/20250807/أنصار-الله-اليمنية-تفرض-عقوبات-على-64-شركة-لانتهاك-قرار-منع-مرور-السفن-المرتبطة-بإسرائيل-1103458137.html

"أنصار الله" اليمنية تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل

"أنصار الله" اليمنية تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مساء أمس الأربعاء، فرض عقوبات على 64 شركة وحظر عبور سفنها من البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب وخليج عدن،... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T02:40+0000

2025-08-07T02:40+0000

2025-08-07T02:44+0000

أنصار الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/01/1084630134_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_92d719a2e5847b1b86eaffe960ac6ec0.png

وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لـ "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة، إنه "قام بفرض عقوبات على 64 شركة انتهكت قرار الحصار البحري المفروض على العدو الإسرائيلي".وأضاف: "منذ بدء تنفيذ الحصار البحري، قام المركز بمخاطبة الشركات المالكة للسفن التي انتهكت قرار الحصار البحري وإبلاغها بأنه نتيجة لعدم امتثال سفنها للقرار رغم إرسال إشعارات ما قبل العقوبة قبل دخولها موانئ الكيان الإسرائيلي، فقد تم فرض عقوبات عليها لانتهاكها قرار الحصار البحري بدخول سفنها إلى موانئ الكيان الغاصب".وذكر أنه "تم إرسال إشعارات بالعقوبات إلى 64 شركة مالكة منتهكة، وبذلك تعتبر كامل أساطيل هذه الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي، وستكون عرضة للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية".وحمل المركز الشركات المالكة للسفن المنتهكة "كامل التبعات الناتجة عن تلك العقوبات"، مضيفا أن "فرض العقوبات مستمر على الشركات التي انتهكت قرار الحصار البحري بغض النظر عن جنسياتها".واعتبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية أن "الإجراءات المتخذة من خلال فرض العقوبات تهدف إلى ممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة"، مشيرا إلى "بدء شركات شحن بفك ارتباطها بشركات منتهكة فضلا عن استبعاد الكيان الإسرائيلي الغاصب من نشاطها التجاري".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله" تصعيد هجماتها على إسرائيل والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس قبل الماضي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مسيرة وزورقا حربيا على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 9 تموز/يوليو الماضي استهداف السفينة التجارية "إترنيتي سي" في البحر الأحمر أثناء توجهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، ما أدى إلى غرقها، وذلك بعد يومين من إغراقها السفينة "ماجيك سيز" إثر هجوم بررته بأن السفينة تابعة لشركة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل عبر البحر الأحمر، دعما للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250805/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-استهدفت-مطار-بن-غريون-في-إسرائيل-1103382834.html

https://sarabic.ae/20250803/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-ثلاث-عمليات-عسكرية-على-أهداف-إسرائيلية-في-يافا-وعسقلان-وحيفا-1103335527.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم