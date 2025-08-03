https://sarabic.ae/20250803/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-ثلاث-عمليات-عسكرية-على-أهداف-إسرائيلية-في-يافا-وعسقلان-وحيفا-1103335527.html

"أنصار الله" تعلن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية على أهداف إسرائيلية في يافا وعسقلان وحيفا

"أنصار الله" تعلن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية على أهداف إسرائيلية في يافا وعسقلان وحيفا

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء اليوم الأحد، أن "سلاح الجو المسيّر نفذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية على ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي بـ3 طائرات مسيّرة". 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T18:09+0000

2025-08-03T18:09+0000

2025-08-03T18:09+0000

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وقالت القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، إن "عمليتين ضربتا هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان المحتلتين"، مضيفة أن "العملية الثالثة استهدفت ميناء حيفا".وأوضح البيان، أن "العمليات تأتي ردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة واقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة"، مؤكدا أن "اليمن لن يتخلى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه شعبنا الفلسطيني والمسجد الأقصى وإخواننا في غزة".وأكدت أنصار الله أن "الصمت على حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة عار وخزي سيظل يلاحق الأمة طوال تاريخها"، مشددا على أن "عواقب الصمت ستكون وخيمة على كل الشعوب والبلدان عاجلا أو آجلا".وأعلنت "أنصار الله" اليمنية، الجمعة الماضية، تنفيذ عملية صاروخية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2".وأوضحت في بيان لها أن العملية أصابت هدفها بدقة، وتسببت في حالة من الهلع دفعت أكثر من 4 ملايين شخص إلى الملاجئ، إضافة إلى توقف حركة المطار.وأكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن الهجوم جاء ردا على ما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ونصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته، مشددة على أن عملياتها ستتواصل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع، وفقا لقناة "المسيرة". وسُمع دوي انفجارات في القدس، بحسب شهود عيان، وذلك بعد دقائق من إعلان الجيش رصد الإطلاق وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء الأربعاء الماضي، اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن، مشيرا إلى أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المتّبعة، وتم تفعيل الإنذارات حينها أيضًا.

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