"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غريون في إسرائيل

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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
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30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
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عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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16 د
بلا قيود
حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
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183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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11:03 GMT
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
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مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20250805/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-استهدفت-مطار-بن-غريون-في-إسرائيل-1103382834.html
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غريون في إسرائيل
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غريون في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T06:27+0000
2025-08-05T06:27+0000
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وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".وأكدت أن "العملية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وردًا على اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".وأضاف: "دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، عقب إطلاق مقذوف من اليمن".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر الصاورخ اليمني في سماء إسرائيل، قبل أن يعلن الجيش اعتراضه.ويأتي الهجوم بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الثلاثاء الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، وتبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250731/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-أهداف-حساسة-وعسكرية-في-إسرائيل-بـ-5-طائرات-مُسيرة-1103208489.html
https://sarabic.ae/20250801/أنصار-الله-تستهدف-مطار-بن-غوريون-بصاروخ-فرط-صوتي-وإسرائيل-تعلن-اعتراضه-1103284703.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غريون في إسرائيل

06:27 GMT 05.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".
وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".
وأكدت أن "العملية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وردًا على اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى".
شاب يصور بهاتفه المحمول الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل فوق الأراضي السورية في دمشق، سوريا، - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
"أنصار الله" تعلن مهاجمة أهداف "حساسة" وعسكرية في إسرائيل بـ5 طائرات مسيرة
31 يوليو, 00:46 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".
وأضاف: "دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، عقب إطلاق مقذوف من اليمن".
وأشار إلى أنه "عقب انطلاق صفارات الإنذار، قبل قليل في مناطق عدة من إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر الصاورخ اليمني في سماء إسرائيل، قبل أن يعلن الجيش اعتراضه.
ويأتي الهجوم بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الثلاثاء الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، وتبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.
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"أنصار الله" تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي وإسرائيل تعلن اعتراضه
1 أغسطس, 18:58 GMT
وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن، في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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