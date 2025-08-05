https://sarabic.ae/20250805/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-استهدفت-مطار-بن-غريون-في-إسرائيل-1103382834.html

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غريون في إسرائيل

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غريون في إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T06:27+0000

2025-08-05T06:27+0000

2025-08-05T06:27+0000

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وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".وأكدت أن "العملية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وردًا على اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".وأضاف: "دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، عقب إطلاق مقذوف من اليمن".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر الصاورخ اليمني في سماء إسرائيل، قبل أن يعلن الجيش اعتراضه.ويأتي الهجوم بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الثلاثاء الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، وتبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250731/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-أهداف-حساسة-وعسكرية-في-إسرائيل-بـ-5-طائرات-مُسيرة-1103208489.html

https://sarabic.ae/20250801/أنصار-الله-تستهدف-مطار-بن-غوريون-بصاروخ-فرط-صوتي-وإسرائيل-تعلن-اعتراضه-1103284703.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي