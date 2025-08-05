https://sarabic.ae/20250805/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-استهدفت-مطار-بن-غريون-في-إسرائيل-1103382834.html
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غريون في إسرائيل
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غريون في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".وأكدت أن "العملية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وردًا على اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".وأضاف: "دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، عقب إطلاق مقذوف من اليمن".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر الصاورخ اليمني في سماء إسرائيل، قبل أن يعلن الجيش اعتراضه.ويأتي الهجوم بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الثلاثاء الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، وتبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250731/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-أهداف-حساسة-وعسكرية-في-إسرائيل-بـ-5-طائرات-مُسيرة-1103208489.html
https://sarabic.ae/20250801/أنصار-الله-تستهدف-مطار-بن-غوريون-بصاروخ-فرط-صوتي-وإسرائيل-تعلن-اعتراضه-1103284703.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غريون في إسرائيل
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".
وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".
وأكدت أن "العملية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وردًا على اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، اعتراض صاروخ
تم إطلاقه من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".
وأضاف: "دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، عقب إطلاق مقذوف من اليمن".
وأشار إلى أنه "عقب انطلاق صفارات الإنذار، قبل قليل في مناطق عدة من إسرائيل
، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر الصاورخ اليمني في سماء إسرائيل، قبل أن يعلن الجيش اعتراضه.
ويأتي الهجوم بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الثلاثاء الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل، وتبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.
وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن، في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.