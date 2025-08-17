https://sarabic.ae/20250817/رئيس-أسبق-لأركان-الجيش-الإسرائيلي-نتنياهو-يقود-إسرائيل-إلى-الدمار-1103845865.html

رئيس أسبق لأركان الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقود إسرائيل إلى الدمار

صرح الجنرال غادي آيزنكوت، الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "يعاني من ضعف في القيادة والمسؤولية وهو يقود إسرائيل إلى... 17.08.2025

ونشر آيزنكوت، أمس السبت، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "إسرائيل رغم مرور أكثر من 680 يوما، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لم تنجح في تحقيق أهدافها في الحرب على غزة، بينما يفقد جنودها أرواحهم داخل أنفاق حماس".وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق: "نتنياهو يعاني من نقاط ضعف في القيادة والمسؤولية، ويتجنب القرارات الصعبة، ويفضّل الاعتبارات الشخصية والسياسية على المصالح الوطنية، وهذا يقود إسرائيل إلى هاوية الدمار".يأتي هذا التطور، فيما تشهد مناطق واسعة في إسرائيل، منذ صباح اليوم الأحد، إضرابًا واسعًا واحتجاجات كبيرة تقودها عائلات قتلى الحرب والمحتجزين في قطاع غزة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "فئات واسعة من المواطنين الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد".فيما خرجت تظاهرات وتجمعات أمام منازل عدد من الوزراء، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمختطفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة.ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بدء "عملية نقل" الفلسطينيين من غزة إلى جنوبي القطاع، حيث نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، قال خلاله إنه "سيتم بدءا من الأحد، التحضير لنقل سكان القطاع".وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "القوات العسكرية ستواصل العمل من خلال وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق، وفقًا لأحكام القانون الدولي، لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".وفي ظل تزايد حالات الوفاة الناجمة عن الجوع، بمن فيهم أطفال يصلون إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في غزة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، داعية إلى استعادة الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل فوري.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.

