https://sarabic.ae/20250903/مصر-تدين-سياسة-التجويع-التي-تنتهجها-إسرائيل-ضد-الشعب-الفلسطيني-في-قطاع-غزة-1104460957.html

مصر تدين سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

مصر تدين سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أدان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T10:43+0000

2025-09-03T10:43+0000

2025-09-03T10:43+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104460508_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7262fd578d10512b9d4ea7e34caea1c9.jpg

وخلال استقباله حسين الشيخ، نائب الرئيس فلسطين، جدّد عبد العاطي، رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.كما شدد على الرفض الكامل لمصادرة الأراضي وحملات الترهيب التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني، معربًا عن إدانة مصر القاطعة للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي في منطقة E1 في الضفة الغربية.وأشاد وزير الخارجية المصري باعتزام عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مجددا التزام مصر بمواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني لإقرار حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وفي وقت سابق، شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، على أن "جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء".وأكدا رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيرين إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250903/السيسي-يؤكد-خلال-لقائه-ولي-عهد-البحرين-رفض-تهجير-الفلسطينيين-وضرورة-بدء-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1104452775.html

https://sarabic.ae/20250827/مصر-تؤكد-ضرورة-اضطلاع-المجتمع-الدولي-بدوره-لوضع-حد-لجرائم-إسرائيل-في-غزة-والضفة-1104175461.html

مصر

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي