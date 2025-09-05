https://sarabic.ae/20250905/مشهد-مأساوي-لحظة-انهيار-برج-المشتهى-في-غزة-فيديو----1104538360.html
"مشهد مأساوي"... لحظة انهيار برج "المشتهى" في غزة... فيديو
"مشهد مأساوي"... لحظة انهيار برج "المشتهى" في غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
في إطار الهجوم الواسع على قطاع غزة، قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، برج "المشتهى" الشاهق غرب مدينة غزة، بعد أقل من ساعة من التهديد بقصفه. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت أن سكان المنطقة تلقوا اتصالات تطالبهم بإخلاء البرج السكني، في خطوة تمهيدية لتنفيذ غارة جوية على الموقع.وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق، أنه "فتح باب الجحيم على غزة"، بالتوازي مع إسقاط الجيش الإسرائيلي منشورات لإخلاء برج "المشتهى".
"مشهد مأساوي"... لحظة انهيار برج "المشتهى" في غزة... فيديو
14:16 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 14:18 GMT 05.09.2025)
في إطار الهجوم الواسع على قطاع غزة، قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، برج "المشتهى" الشاهق غرب مدينة غزة، بعد أقل من ساعة من التهديد بقصفه.
ووثق فيديو لحظة تعرض البرج إلى قصف عنيف إسرائيلي، من الأسفل ما أدى إلى انهياره وتصاعد أعمدة الدخان الكثيف من البرج، الذي تعرض لأضرار جزئية في قصف جوي سابق.
ويعرض الفيديو حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبرج السكني، وحوله إلى ركام، في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام إنه تم استهداف البرج بثلاثة صواريخ، مؤكدة أن آلاف الفلسطينيين غادروا خيامهم في محيط برج "مشتهى".
وأفادت أن سكان المنطقة تلقوا اتصالات تطالبهم بإخلاء البرج السكني، في خطوة تمهيدية لتنفيذ غارة جوية على الموقع.
وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق، أنه "فتح باب الجحيم على غزة
"، بالتوازي مع إسقاط الجيش الإسرائيلي منشورات لإخلاء برج "المشتهى".