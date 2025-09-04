https://sarabic.ae/20250904/نتنياهو-مستعد-لفتح-معبر-رفح-للفلسطينيين-لكن-سيتم-إغلاقه-فورا-من-مصر-1104515564.html
نتنياهو: مستعد لفتح معبر رفح للفلسطينيين لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه بإمكانه فتح معبر رفح للفلسطينيين، ولكن "سيتم محاصرتهم فورا داخل مصر".
وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى وجود "خطط مختلفة لإعادة تأهيل غزة، لكن نصف سكانها يريدون مغادرتها"، وفق قوله.وأكد أن حق مغادرة قطاع غزة هو "حق أساسي لكل فلسطيني".وتابع نتنياهو أنه "يجب الترحيب بالتغيير في واشنطن"، مسلطا الضوء على اختلاف السياسات تجاه إسرائيل بين إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس السابق، جو بايدن.وقال: "لسنا هنا لطرد الفلسطينيين، لكننا لن نمنحهم دولة".وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ملاذ لجميع اليهود في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون معاداة السامية".وادعى أنه "كلما أسرعنا في إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في غزة، ستتلاشى أيضا حرب الدعاية ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
