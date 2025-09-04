مسؤول مصري ردا على استفزاز نتنياهو للقاهرة: أنت الخاسر وتحمل النتائج

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول مصري ردا على استفزاز نتنياهو للقاهرة: أنت الخاسر وتحمل النتائج
سبوتنيك عربي
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
وقال رشوان خلال لقائه في برنامج "استراتيجيا" المذاع على فضائية "المشهد"، أمس الأربعاء: "أنصح نتنياهو بإلغاء الاتفاقية إذا كان قادرا على تحمل نتائجها الاقتصادية، فسيكون هو الخاسر الأكبر، وليس مصر".وأكد أن ما يقال عن اعتماد مصر على مسار واحد للطاقة "مجرد وهم"، مشددا على أن الدولة لديها بدائل وخطط جاهزة للتعامل مع أي مستجدات.وتطرق إلى تصريحات نتنياهو، التي ادعى فيها تهريب محتجزين وأسلحة عبر أنفاق غزة مع مصر، معتبرا أنها السبب وراء إصرار إسرائيل على التواجد في محور فيلادلفيا وخلق محور موراج.وأضاف أن نتنياهو ينظر إلى مصر باعتبارها "خطرا مباشرا"، وأنها تمثل "حائط الصد الأول" في مواجهة مخطط التهجير، مشيرا إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن بوضوح بعد 3 أيام فقط من أحداث 7 أكتوبر أن "التهجير خط أحمر"، وهو ما شكّل صدمة لنتنياهو واليمين المتطرف.وأوضح رشوان أن نتنياهو يرى في مصر عقبة أمام ما يسميه "إسرائيل الكبرى"، ويتعامل مع مشروع التهجير باعتباره قضية دينية وجودية، لافتًا إلى أن أوهام هذا المشروع تشمل أراضي مصرية تقدر مساحتها بـ150 ألف كيلومتر مربع.وتساءل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في ختام حديثه: "هل يستطيع 7 ملايين ونصف المليون يهودي في إسرائيل، إلى جانب 6 ملايين ونصف في العالم، السيطرة على كل تلك المساحات في مصر والسعودية والعراق وسوريا والأردن؟".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الشهر الماضي، أن شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، التابعة لمجموعة "ديليك"، وقعت اتفاقية غير مسبوقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يمتد تنفيذها حتى عام 2040.وتمثل هذه الاتفاقية أكبر صفقة تصدير في تاريخ دولة إسرائيل، وتقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، وتعد تحولا استراتيجيا في موقعها الإقليمي كمزود رئيسي للطاقة في شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس.ووفقا للصحيفة، فإن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن تصدير نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق فور الانتهاء من توسعة البنية التحتية لحقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، حيث تتضمن تصدير ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يرفع إجمالي الكميات المتفق عليها إلى نحو 130 مليار متر مكعب.ووفقا للصحيفة، فإن هذه الصفقة تعد امتدادا لاتفاقية تصدير الغاز القائمة بين الجانبين منذ عام 2019، والتي تنص على تصدير نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل إلى مصر.
مسؤول مصري ردا على استفزاز نتنياهو للقاهرة: أنت الخاسر وتحمل النتائج

رد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وتهديده بوقف اتفاقية تصدير الغاز مع مصر، واصفًا ذلك بـ"الاستفزاز".
وقال رشوان خلال لقائه في برنامج "استراتيجيا" المذاع على فضائية "المشهد"، أمس الأربعاء: "أنصح نتنياهو بإلغاء الاتفاقية إذا كان قادرا على تحمل نتائجها الاقتصادية، فسيكون هو الخاسر الأكبر، وليس مصر".
وأكد أن ما يقال عن اعتماد مصر على مسار واحد للطاقة "مجرد وهم"، مشددا على أن الدولة لديها بدائل وخطط جاهزة للتعامل مع أي مستجدات.
وتطرق إلى تصريحات نتنياهو، التي ادعى فيها تهريب محتجزين وأسلحة عبر أنفاق غزة مع مصر، معتبرا أنها السبب وراء إصرار إسرائيل على التواجد في محور فيلادلفيا وخلق محور موراج.
وأضاف أن نتنياهو ينظر إلى مصر باعتبارها "خطرا مباشرا"، وأنها تمثل "حائط الصد الأول" في مواجهة مخطط التهجير، مشيرا إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن بوضوح بعد 3 أيام فقط من أحداث 7 أكتوبر أن "التهجير خط أحمر"، وهو ما شكّل صدمة لنتنياهو واليمين المتطرف.
وأوضح رشوان أن نتنياهو يرى في مصر عقبة أمام ما يسميه "إسرائيل الكبرى"، ويتعامل مع مشروع التهجير باعتباره قضية دينية وجودية، لافتًا إلى أن أوهام هذا المشروع تشمل أراضي مصرية تقدر مساحتها بـ150 ألف كيلومتر مربع.
وتساءل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في ختام حديثه: "هل يستطيع 7 ملايين ونصف المليون يهودي في إسرائيل، إلى جانب 6 ملايين ونصف في العالم، السيطرة على كل تلك المساحات في مصر والسعودية والعراق وسوريا والأردن؟".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الشهر الماضي، أن شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، التابعة لمجموعة "ديليك"، وقعت اتفاقية غير مسبوقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يمتد تنفيذها حتى عام 2040.
وتمثل هذه الاتفاقية أكبر صفقة تصدير في تاريخ دولة إسرائيل، وتقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، وتعد تحولا استراتيجيا في موقعها الإقليمي كمزود رئيسي للطاقة في شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس.
ووفقا للصحيفة، فإن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن تصدير نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق فور الانتهاء من توسعة البنية التحتية لحقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، حيث تتضمن تصدير ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يرفع إجمالي الكميات المتفق عليها إلى نحو 130 مليار متر مكعب.
ووفقا للصحيفة، فإن هذه الصفقة تعد امتدادا لاتفاقية تصدير الغاز القائمة بين الجانبين منذ عام 2019، والتي تنص على تصدير نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل إلى مصر.
