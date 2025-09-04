https://sarabic.ae/20250904/مسؤول-مصري-ردا-على-استفزاز-نتنياهو-للقاهرة-أنت-الخاسر-وتحمل-النتائج-1104507973.html

مسؤول مصري ردا على استفزاز نتنياهو للقاهرة: أنت الخاسر وتحمل النتائج

رد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وتهديده بوقف اتفاقية تصدير الغاز مع مصر، واصفًا ذلك...

وقال رشوان خلال لقائه في برنامج "استراتيجيا" المذاع على فضائية "المشهد"، أمس الأربعاء: "أنصح نتنياهو بإلغاء الاتفاقية إذا كان قادرا على تحمل نتائجها الاقتصادية، فسيكون هو الخاسر الأكبر، وليس مصر".وأكد أن ما يقال عن اعتماد مصر على مسار واحد للطاقة "مجرد وهم"، مشددا على أن الدولة لديها بدائل وخطط جاهزة للتعامل مع أي مستجدات.وتطرق إلى تصريحات نتنياهو، التي ادعى فيها تهريب محتجزين وأسلحة عبر أنفاق غزة مع مصر، معتبرا أنها السبب وراء إصرار إسرائيل على التواجد في محور فيلادلفيا وخلق محور موراج.وأضاف أن نتنياهو ينظر إلى مصر باعتبارها "خطرا مباشرا"، وأنها تمثل "حائط الصد الأول" في مواجهة مخطط التهجير، مشيرا إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن بوضوح بعد 3 أيام فقط من أحداث 7 أكتوبر أن "التهجير خط أحمر"، وهو ما شكّل صدمة لنتنياهو واليمين المتطرف.وأوضح رشوان أن نتنياهو يرى في مصر عقبة أمام ما يسميه "إسرائيل الكبرى"، ويتعامل مع مشروع التهجير باعتباره قضية دينية وجودية، لافتًا إلى أن أوهام هذا المشروع تشمل أراضي مصرية تقدر مساحتها بـ150 ألف كيلومتر مربع.وتساءل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في ختام حديثه: "هل يستطيع 7 ملايين ونصف المليون يهودي في إسرائيل، إلى جانب 6 ملايين ونصف في العالم، السيطرة على كل تلك المساحات في مصر والسعودية والعراق وسوريا والأردن؟".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الشهر الماضي، أن شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، التابعة لمجموعة "ديليك"، وقعت اتفاقية غير مسبوقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يمتد تنفيذها حتى عام 2040.وتمثل هذه الاتفاقية أكبر صفقة تصدير في تاريخ دولة إسرائيل، وتقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، وتعد تحولا استراتيجيا في موقعها الإقليمي كمزود رئيسي للطاقة في شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس.ووفقا للصحيفة، فإن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن تصدير نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق فور الانتهاء من توسعة البنية التحتية لحقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، حيث تتضمن تصدير ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يرفع إجمالي الكميات المتفق عليها إلى نحو 130 مليار متر مكعب.ووفقا للصحيفة، فإن هذه الصفقة تعد امتدادا لاتفاقية تصدير الغاز القائمة بين الجانبين منذ عام 2019، والتي تنص على تصدير نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل إلى مصر.

