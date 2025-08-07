صفقة غاز تاريخية بين إسرائيل ومصر بقيمة 35 مليار دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
صفقة غاز تاريخية بين إسرائيل ومصر بقيمة 35 مليار دولار
سبوتنيك عربي
وتمثل هذه الاتفاقية أكبر صفقة تصدير في تاريخ دولة إسرائيل، وتقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، وتعد تحولا استراتيجيا في موقعها الإقليمي كمزود رئيسي للطاقة في شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس.ووفقا للصحيفة، فإن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن تصدير نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق فور الانتهاء من توسعة البنية التحتية لحقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، حيث تتضمن تصدير ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يرفع إجمالي الكميات المتفق عليها إلى نحو 130 مليار متر مكعب.ووفقا للصحيفة، فإن هذه الصفقة تعد امتدادا لاتفاقية تصدير الغاز القائمة بين الجانبين منذ عام 2019، والتي تنص على تصدير نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل إلى مصر.وتأتي الصفقة الجديدة لتوسيع هذا التعاون بشكل غير مسبوق، وتؤكد على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين تل أبيب والقاهرة في قطاع الطاقة، بحسب ما ذكرته الصحيفة، التي أشارت إلى أن حقل "ليفياثان" يحتوي على احتياطي يقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
https://sarabic.ae/20250619/مصر-تستأنف-واردات-الغاز-من-إسرائيل-بعد-توقف-6-أيام-1101837945.html
https://sarabic.ae/20250618/إسرائيل-تعلن-عزمها-استئناف-تصدير-الغاز-إلى-مصر-والأردن-خلال-الأيام-المقبلة-1101797421.html
صفقة غاز تاريخية بين إسرائيل ومصر بقيمة 35 مليار دولار

حقل غاز
حقل غاز

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، التابعة لمجموعة "ديليك"، وقعت اتفاقية غير مسبوقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يمتد تنفيذها حتى عام 2040.
وتمثل هذه الاتفاقية أكبر صفقة تصدير في تاريخ دولة إسرائيل، وتقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، وتعد تحولا استراتيجيا في موقعها الإقليمي كمزود رئيسي للطاقة في شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
مصر تستأنف واردات الغاز من إسرائيل بعد توقف 6 أيام
19 يونيو, 14:41 GMT
ووفقا للصحيفة، فإن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن تصدير نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق فور الانتهاء من توسعة البنية التحتية لحقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، حيث تتضمن تصدير ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يرفع إجمالي الكميات المتفق عليها إلى نحو 130 مليار متر مكعب.
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
إسرائيل تعلن عزمها استئناف تصدير الغاز إلى مصر والأردن خلال الأيام المقبلة
18 يونيو, 14:38 GMT
ووفقا للصحيفة، فإن هذه الصفقة تعد امتدادا لاتفاقية تصدير الغاز القائمة بين الجانبين منذ عام 2019، والتي تنص على تصدير نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل إلى مصر.
وتأتي الصفقة الجديدة لتوسيع هذا التعاون بشكل غير مسبوق، وتؤكد على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين تل أبيب والقاهرة في قطاع الطاقة، بحسب ما ذكرته الصحيفة، التي أشارت إلى أن حقل "ليفياثان" يحتوي على احتياطي يقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
