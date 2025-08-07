https://sarabic.ae/20250807/صفقة-غاز-تاريخية-بين-إسرائيل-ومصر-بقيمة-35-مليار-دولار-1103484673.html

صفقة غاز تاريخية بين إسرائيل ومصر بقيمة 35 مليار دولار

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، التابعة لمجموعة "ديليك"، وقعت اتفاقية غير مسبوقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يمتد تنفيذها حتى...

وتمثل هذه الاتفاقية أكبر صفقة تصدير في تاريخ دولة إسرائيل، وتقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، وتعد تحولا استراتيجيا في موقعها الإقليمي كمزود رئيسي للطاقة في شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس.ووفقا للصحيفة، فإن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن تصدير نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق فور الانتهاء من توسعة البنية التحتية لحقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، حيث تتضمن تصدير ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يرفع إجمالي الكميات المتفق عليها إلى نحو 130 مليار متر مكعب.ووفقا للصحيفة، فإن هذه الصفقة تعد امتدادا لاتفاقية تصدير الغاز القائمة بين الجانبين منذ عام 2019، والتي تنص على تصدير نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل إلى مصر.وتأتي الصفقة الجديدة لتوسيع هذا التعاون بشكل غير مسبوق، وتؤكد على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين تل أبيب والقاهرة في قطاع الطاقة، بحسب ما ذكرته الصحيفة، التي أشارت إلى أن حقل "ليفياثان" يحتوي على احتياطي يقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

