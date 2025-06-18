https://sarabic.ae/20250618/إسرائيل-تعلن-عزمها-استئناف-تصدير-الغاز-إلى-مصر-والأردن-خلال-الأيام-المقبلة-1101797421.html
إسرائيل تعلن عزمها استئناف تصدير الغاز إلى مصر والأردن خلال الأيام المقبلة
إسرائيل تعلن عزمها استئناف تصدير الغاز إلى مصر والأردن خلال الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن بلاده ستستأنف تصدير الغاز إلى الخارج خلال الأيام المقبلة، بعد توقف مؤقت بسبب التصعيد العسكري مع إيران. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T14:38+0000
2025-06-18T14:38+0000
2025-06-18T14:38+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية عن كوهين، اليوم الأربعاء، قوله: "أوقفنا تصدير الغاز، وقد نبدأ في العودة للتصدير خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة".وأشار إيلي كوهين إلى أن "إسرائيل تعتزم استئناف تصدير الغاز إلى مصر والأردن، في القريب".وبشأن حجم الأضرار الإسرائيلية جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصلحة الضرائب في إسرائيل، أن "تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمباني في إسرائيل، منذ بدء الهجمات الإيرانية، تبلغ حتى الآن نحو 580 مليون دولار".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250618/وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-يحذر-من-تبعات-ضرب-المنشآت-النووية-ومخاطرها-على-المنطقة-1101795786.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, مصر
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, مصر
إسرائيل تعلن عزمها استئناف تصدير الغاز إلى مصر والأردن خلال الأيام المقبلة
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن بلاده ستستأنف تصدير الغاز إلى الخارج خلال الأيام المقبلة، بعد توقف مؤقت بسبب التصعيد العسكري مع إيران.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقلت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية عن كوهين، اليوم الأربعاء، قوله: "أوقفنا تصدير الغاز، وقد نبدأ في العودة للتصدير خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة".
وأشار إيلي كوهين إلى أن "إسرائيل تعتزم استئناف تصدير الغاز إلى مصر والأردن، في القريب".
وبشأن حجم الأضرار الإسرائيلية
جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصلحة الضرائب في إسرائيل، أن "تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمباني في إسرائيل، منذ بدء الهجمات الإيرانية، تبلغ حتى الآن نحو 580 مليون دولار".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل
هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.