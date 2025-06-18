https://sarabic.ae/20250618/مصر-تبحث-تداعيات-التصعيد-العسكري-في-المنطقة-وتؤكد-توافر-الاحتياطيات-الاستراتيجية-للسلع-1101793355.html
مصر تبحث تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد توافر الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع
مصر تبحث تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد توافر الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع
سبوتنيك عربي
عقدت لجنة الأزمات المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T13:52+0000
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وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، رفض مصر القاطع لتوسيع نطاق الصراع في المنطقة، محذرًا من "الآثار المدمرة للتصعيد العسكري على شعوب المنطقة والعالم أجمع"، وقال: "استمرار هذه التوترات سيؤدي إلى أضرار جسيمة لا تُحمد عقباها"، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع".وفي محاولة لطمأنة المصريين، أعلن رئيس الوزراء المصري، توافر مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية لأشهر عدة، مشيرًا إلى أن "الحكومة تتخذ إجراءات فورية لضمان استقرار الإمدادات، خاصة الوقود والمواد الغذائية".وفي إطار الإجراءات الوقائية، نوّه مدبولي إلى تشكيل "لجنة الأزمات" لمتابعة التطورات ووضع خطط التعامل مع أي طارئ، كما دعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء.وفي وقت سابق، كشف وزير الزراعة المصري علاء فاروق، استعدادات القاهرة لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل، وإذا ما كان هناك أي تأثر أو إجراءات طارئة اتخذتها الوزارة أو ستقوم بها بشأن انعاكسات الأزمة.وقال فاروق في مقابلة مع "سبوتنيك"، ستنشر لاحقا، إنه "بالتأكيد أي أزمة في العالم تؤثر على معظم الدول بشكل أو بآخر، وبشأن انعكاسات الأزمة الحالية بين إيران وإسرائيل، فإن مصر قامت بجهود كبيرة وسابقة على الأزمة".وأضاف وزير الزراعة المصري أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجّه في أوقات سابقة، بضرورة تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، في إطار الاستعداد لأي أزمات طارئة خاصة بعد ما شهده العالم خلال أزمة "كوفيد - 19"، التي امتدت آثارها لأنحاء العالم أجمع".وأكد أن "مصر قادرة على تجاوز الأزمات المتتالية، ولدينا زيادة في إنتاج القمح هذا العام بما يزيد عن نحو 500 ألف طن قمح، وحققنا طفرة كبيرة في عمليات إنتاج وتوريد المحاصيل المختلفة".
https://sarabic.ae/20250618/وزير-الزراعة-المصري-لـسبوتنيك-حققنا-الاكتفاء-الذاتي-في-محاصيل-عدة-ونواجه-الأزمات-بثقة-1101750321.html
https://sarabic.ae/20250614/مصر-الهجوم-الإسرائيلي-تصعيد-خطير-ويدفع-المنطقة-إلى-حالة-من-الفوضى-1101653309.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مصر تبحث تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد توافر الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع
عقدت لجنة الأزمات المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني، وتقييم الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، واستعدادات الدولة لمواجهة أي مستجدات.
وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، رفض مصر القاطع لتوسيع نطاق الصراع في المنطقة، محذرًا من "الآثار المدمرة للتصعيد العسكري على شعوب المنطقة والعالم أجمع"، وقال: "استمرار هذه التوترات سيؤدي إلى أضرار جسيمة لا تُحمد عقباها"، حسبما نقلت صحيفة
"اليوم السابع".
وفي محاولة لطمأنة المصريين، أعلن رئيس الوزراء المصري، توافر مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية لأشهر عدة، مشيرًا إلى أن "الحكومة تتخذ إجراءات فورية لضمان استقرار الإمدادات، خاصة الوقود والمواد الغذائية".
وفي إطار الإجراءات الوقائية، نوّه مدبولي إلى تشكيل "لجنة الأزمات" لمتابعة التطورات ووضع خطط التعامل مع أي طارئ، كما دعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء.
يأتي الاجتماع في أعقاب إدانة مصر للهجمات الإسرائيلية على إيران، والتي وصفها بيان لوزارة الخارجية المصرية بـ"التصعيد السافر الذي ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن الإقليمي والدولي". وحذّر البيان من أن "استمرار التوتر قد يؤدي إلى فوضى واسعة النطاق في المنطقة".
وفي وقت سابق، كشف وزير الزراعة المصري
علاء فاروق، استعدادات القاهرة لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل، وإذا ما كان هناك أي تأثر أو إجراءات طارئة اتخذتها الوزارة أو ستقوم بها بشأن انعاكسات الأزمة.
وقال فاروق في مقابلة مع "سبوتنيك"، ستنشر لاحقا، إنه "بالتأكيد أي أزمة في العالم تؤثر على معظم الدول بشكل أو بآخر، وبشأن انعكاسات الأزمة الحالية بين إيران وإسرائيل، فإن مصر قامت بجهود كبيرة وسابقة على الأزمة".
وأضاف وزير الزراعة المصري أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجّه في أوقات سابقة، بضرورة تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، في إطار الاستعداد لأي أزمات طارئة خاصة بعد ما شهده العالم خلال أزمة "كوفيد - 19"، التي امتدت آثارها لأنحاء العالم أجمع".
وتابع: "وفي الإطار وحتى الآن لا توجد أي حالات تأثر بالأزمة على مستوى المحاصيل والمنتجات الزراعية، خاصة أن المشروعات الكبرى أحدثت نقلة نوعية في القطاع الزراعي، الذي انعكس على توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري".
وأكد أن "مصر قادرة على تجاوز الأزمات المتتالية، ولدينا زيادة في إنتاج القمح هذا العام بما يزيد عن نحو 500 ألف طن قمح، وحققنا طفرة كبيرة في عمليات إنتاج وتوريد المحاصيل المختلفة".