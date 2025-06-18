https://sarabic.ae/20250618/وزير-الزراعة-المصري-لـسبوتنيك-حققنا-الاكتفاء-الذاتي-في-محاصيل-عدة-ونواجه-الأزمات-بثقة-1101750321.html

وزير الزراعة المصري لـ"سبوتنيك": حققنا الاكتفاء الذاتي في محاصيل عدة ونواجه الأزمات بثقة

وزير الزراعة المصري لـ"سبوتنيك": حققنا الاكتفاء الذاتي في محاصيل عدة ونواجه الأزمات بثقة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الزراعة المصري علاء فاروق، بأن الوزارة شكّلت لجنة متابعة من أجل الوقوف على جميع المتطلبات والانعكاسات الخاصة بالأزمة الإيرانية الإسرائيلية. 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T13:00+0000

2025-06-18T13:00+0000

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وفي حواره مع "سبوتنيك"، أكد الوزير المصري أن "اللجنة ستتابع كافة التطورات وتقف على كافة الاحتياجات الخاصة بالقطاع الزراعي، أو أي تأثر لتقديم الدعم اللازم والفوري، والعمل على تجاوز أي عقبات".وشدد الوزير على "أهمية العلاقات المصرية الروسية، وتميزها الكبير على مستوى القطاع الزراعي"، موضحًا أن "مصر قامت بجهود كبيرة وسابقة تحسبًا لأي أزمات، منذ أزمة فيروس "كورونا" المستجد، إذ وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضرورة تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، في إطار الاستعداد لأي أزمات طارئة".وشدد فاروق على أن "مصر قادرة على تخطي أي انعكاسات للأزمات الدولية، خاصة أن المشروعات الكبرى أحدثت نقلة نوعية في القطاع الزراعي، الذي انعكس على توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، وكذلك على مستوى المساهمة في الاقتصاد الكلي المصري".ما حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية... وما الرقم المستهدف حتى نهاية العام الحالي 2025؟تشهد الصادرات الزراعية المصرية نموا متميزا خلال العام الحالي، إذ بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 4.94 مليون طن خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني حتى 10 يونيو/ حزيران 2025، مقارنة بـ4.64 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنسبة 6.1%.كما أشير هنا إلى أن محاصيل الموالح تصدرت قائمة الصادرات بحجم 1.8 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة بـ1.1 مليون طن، والبصل الطازج بـ120 ألف طن، مما يؤكد تنوع السلة الإنتاجية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق العالمية، وقد حققنا مراتب هامة على مستوى التصدير للخارج، الأمر الذي انعكس بشكل هام وإيجابي على القطاع بشكل كامل.ما نسبة الصادرات المصرية إلى دول الخليج من الحجم الكلي وما أبرز المحاصيل؟بشأن الصادرات لدول الخليج، تمثل صادرات مصر لدول الخليج 18% من إجمالي الصادرات الزراعية، حيث بلغت 914,720 طنا، خلال الفترة من 1 يناير حتى 10 يونيو 2025، وتتوزع هذه الصادرات كالتالي:بشأن حجم التبادل بين مصر وروسيا على مستوى قطاع الزراعة.. ما أبرز الأرقام هذا العام؟يشهد التبادل التجاري الزراعي مع روسيا، نموًا متميزًا، إذ بلغ إجمالي الصادرات المصرية لروسيا 799,853 طنا، خلال الفترة من 1 يناير حتى 10 يونيو 2025، في حين بلغت الواردات من روسيا 3,299,454 طن، لتصل قيمة التبادل الإجمالي إلى 4.1 مليون طن.وتمثّل الصادرات لروسيا 16% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.هل هناك أي اتفاقيات أو تعاون بينكم وبين جهات روسية؟بكل تأكيد لدينا علاقات مميزة وشراكات قديمة ومتواصلة مع الجانب الروسي، وفي الوقت الراهن، يتم العمل على استيفاء الموافقات الأمنية اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الجانب الروسي في مجالات الحجر الزراعي والصحة النباتية.كما أنه توجد عدة مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع الجانب الروسي، من أبرزها:مذكرة تفاهم في مجال تنظيم تبادل البيانات والمنتجات النباتية، والتي وقّعت في العام 2007.إجراءات تنظيم الفحص المشترك قبل الشحن للمنتجات المصدّرة لروسيا، وتعود إلى عام 2008.بروتوكول الاشتراطات الفنية لتصدير البطاطس المصرية لروسيا، وهو موقّع في العام 2012.أيضا مذكرة تعاون في مجال ضمان مطابقة شحنات النباتات والمنتجات النباتية، والتي تعود لعام 2010.هل هناك أي تأثر أو إجراءات طارئة قامت بها الوزارة أو ستتخذها اتصالا بالأزمة بين إيران وإسرائيل؟بالتأكيد أي أزمة في العالم تؤثر على معظم الدول بشكل أو بآخر، وبشأن انعكاسات الأزمة الحالية بين إيران وإسرائيل، فإن مصر قامت بجهود كبيرة وسابقة على الأزمة، إذ وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أوقات سابقة، بضرورة تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، في إطار الاستعداد لأي أزمات طارئة خاصة بعد ما شهده العالم خلال أزمة "كوفيد-19"، التي امتدت آثارها لأنحاء العالم أجمع.وفي الإطار وحتى الآن، لا توجد أي حالات تأثر بالأزمة على مستوى المحاصيل والمنتجات الزراعية، خاصة أن المشروعات الكبرى أحدثت نقلة نوعية في القطاع الزراعي، الذي انعكس على توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري.كما أؤكد كذلك أن العديد من المشروعات التي تنفذها الدولة تهدف في الأساس لزيادة القدرة الإنتاجية عبر مضاعفة المساحات الزراعية، كما يلاحظ التطور الكبير في حجم وقيمة الصادرات الزراعية والتي انعكست على مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي للدولة.أيضا أذكّر أننا شكلنا لجنة متابعة من أجل الوقوف على كافة المتطلبات والانعكاسات الخاصة الإيرانية الإسرائيلية، وحال وجود أي مستجدات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أننا مستمرون في المتابعة الدقيقة من أجل صرف الأسمدة ووصولها للفلاحين في كل نطاق الجمهورية.ما أبرز المحاصيل التي حققت فيها مصر الاكتفاء الذاتي أو اقتربت منه؟بشأن الاكتفاء الذاتي، فيلاحظ بشكل واضح التطور الكبير في محاصيل الخضر بنحو 105%، بالإضافة لتصدير الفائض من أجل تحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق، كما حققنا مراتب متقدمة في تصدير الموالح والبطاطس والطماطم والبصل والثوم والفراولة المجمدة، وجميعها شهدت تطورًا ملحوظًا، كما نعمل على تطوير قطاع الدواجن، الذي اقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى اللحوم وبيض المائدة، وكذلك على مستوى الأسماك، حيث اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي.كيف تتعامل الوزارة مع التغيرات المناخية وتهديداتها لبعض المحاصيل؟التغيرات المناخية تؤثر بالفعل على القطاع الزراعي بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد لدينا استراتيجية هامة للتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من حيث استنباط أصناف تتلائم مع التغيرات الحالية والمستقبلية، وكذلك الأصناف التي تعطي إنتاجية أكبر في وقت أقل، كما طوّرنا أساليب الري في عدد كبير من المساحات، وعملنا على زراعة الأصناف المقاومة للآفات والحرارة، ونعمل على تقديم النصح والإرشاد بشكل للفلاحين، وما يسهم في مواجهة التغيرات المناخية.أجرى الحوار/ محمد حميدة

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