https://sarabic.ae/20250606/دولة-عربية-مهددة-بخسارة-امتيازات-تصدير-الطماطم-إلى-أوروبا-1101388230.html

دولة عربية مهددة بخسارة امتيازات تصدير الطماطم إلى أوروبا

دولة عربية مهددة بخسارة امتيازات تصدير الطماطم إلى أوروبا

سبوتنيك عربي

يشعر مزارعو ومصدرو الخضروات والفواكه في المغرب، بالقلق حول مستقبل هذه الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بعد فتح مفوضيته باب التعليق للعموم على قانون لمراجعة... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T11:28+0000

2025-06-06T11:28+0000

2025-06-06T11:28+0000

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ومن المقرر أن ينتهي التعليق على اللائحة التنفيذية للقانون، في غضون ستة أيام، والمتعلقة بتعديل اللائحة التنفيذية رقم (EU) 2017/892 حول بعض الإجراءات وحساب قيم الاستيراد القياسية والرسوم الجمركية الإضافية، وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هسبريس" المغربية يهدف التعديل إلى جعل تحديد هذه القيم أسبوعيا بدلا من يوميا.وبينت أن القانون المذكور يهدف أيضا إلى "تحديث نظام حساب قيم الاستيراد"، مشيرة إلى أنه "بسبب صعوبة الحصول على عروض أسعار تمثيلية من أسواق الاستيراد، سيتم اعتماد نظام بديل يعتمد على إخطارات الدول الأعضاء بالأسعار المسجلة في الأسواق التمثيلية، أوالجمارك الوطنية المسجلة في قاعدة بيانات المفوضية الأوروبية".وبحسب الصحيفة، عزت المفوضية السعي إلى إقرار التعديلات المذكورة إلى أن "البرامج القطاعية أصبحت مشمولة الآن بالقواعد والتشريعات التي تحكم السياسة الزراعية المشتركة، وتشكل جزءا من الخطط الاستراتيجية الوطنية للدول الأعضاء"، مشددة على أن "المراجعة ستركز على تبسيط بعض قواعد وآليات مراقبة السوق".وأكد السعيدي أن "المقتضيات القانونية التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقرارها في ما يتعلق بظروف وشروط دخول الصادرات الزراعية المغربية إلى أسواقه، تهدد إنتاج الطماطم في المغرب"، موضحا أنه "بدون صادرات، وبتكلفة إنتاج مرتفعة، سيكون الوضع جد صعب للمغامرة بالإنتاج، خصوصا أن التصدير هو الذي يغطي على معدلات البيع في السوق المحلية".

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