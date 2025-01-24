https://sarabic.ae/20250124/فاكهة-مغربية-تسجل-أرقاما-قياسية-في-صادراتها-إلى-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1097112108.html
فاكهة مغربية تسجل أرقاما قياسية في صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية
فاكهة مغربية تسجل أرقاما قياسية في صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لأحد المواقع المتخصصة في أسواق المنتجات الفلاحية، عن صادرات ضخمة لأحد أنواع الفاكهة المغربية إلى الولايات المتحدة، مسجلة أرقاما قياسية، في عام... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T11:21+0000
2025-01-24T11:21+0000
2025-01-24T11:21+0000
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وأشار التقرير إلى أن صادرات البرتقال المغربي إلى الولايات المتحدة حققت رقما قياسيا جديدا في عام 2024، بلغ 20 ألف طن خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام.وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "هسبريس" نقلا عن منصة "إيست فروت" المتخصصة في أسواق المنتجات الفلاحية، فقد شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة بمقدار 3.5 أضعاف مقارنة بالأرقام المسجلة في 2023، وتجاوزت بنسبة 10 في المئة الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في 2022. كما بلغت إيرادات هذه الصادرات ذروتها، حيث وصلت إلى 29.6 مليون دولار أمريكي.وشهد عام 2024 طفرة كبيرة في الطلب الأمريكي على البرتقال المغربي، إذ استحوذت الولايات المتحدة على أكثر من 40 في المئة من إجمالي صادرات المغرب من البرتقال.يذكر أن موسم الذروة لتصدير البرتقال المغربي يمتد من أبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز، وهي فترة تشهد فيها السوق الأمريكية منافسة أقل نسبيا. وأشار التقرير إلى أن هذا التوقيت الاستراتيجي يمنح المغرب ميزة تنافسية أمام الدول المصدرة الرئيسية مثل تشيلي، جنوب أفريقيا، والمكسيك، التي تبدأ أو تنهي مواسم تصديرها خلال الفترة نفسها.ووفقا للخبر الذي نشرته صحيفة "هسبريس" نقلا عن منصة "إيست فروت"، فإنه رغم هذا الأداء المتميز، إلا أن قطاع البرتقال في المغرب واجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تغير المناخ، نقص المياه، والجفاف الحاد الذي أثر بشكل مباشر على إنتاج البرتقال، حيث كان لهذه العوامل تأثير سلبي ملحوظ على صادرات المغرب في عام 2023، التي سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق."كنز ضخم"... احتياطيات الصخر النفطي في دولة عربية تقدر بـ53 مليار برميل 3 دول عربية ضمن الـ10 الكبار لأهم مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, اقتصاد, الفاكهة, فواكه, الفواكه, منوعات
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, اقتصاد, الفاكهة, فواكه, الفواكه, منوعات
فاكهة مغربية تسجل أرقاما قياسية في صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية
كشف تقرير جديد لأحد المواقع المتخصصة في أسواق المنتجات الفلاحية، عن صادرات ضخمة لأحد أنواع الفاكهة المغربية إلى الولايات المتحدة، مسجلة أرقاما قياسية، في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن صادرات البرتقال المغربي إلى الولايات المتحدة حققت رقما قياسيا جديدا في عام 2024، بلغ 20 ألف طن خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "هسبريس"
نقلا عن منصة "إيست فروت" المتخصصة في أسواق المنتجات الفلاحية، فقد شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة بمقدار 3.5 أضعاف مقارنة بالأرقام المسجلة في 2023، وتجاوزت بنسبة 10 في المئة الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في 2022. كما بلغت إيرادات هذه الصادرات ذروتها، حيث وصلت إلى 29.6 مليون دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أنه قبل عام 2013، كانت صادرات البرتقال المغربي إلى السوق الأمريكية غير مستقرة، إذ لم تكن تحدث بانتظام. ومع ذلك، شهدت الأعوام الأخيرة تحولا ملحوظا، بحيث أصبحت هذه الصادرات تتم سنويا منذ ذلك الحين.
وشهد عام 2024 طفرة كبيرة في الطلب الأمريكي على البرتقال المغربي،
إذ استحوذت الولايات المتحدة على أكثر من 40 في المئة من إجمالي صادرات المغرب من البرتقال.
24 ديسمبر 2024, 12:09 GMT
يذكر أن موسم الذروة لتصدير البرتقال المغربي
يمتد من أبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز، وهي فترة تشهد فيها السوق الأمريكية منافسة أقل نسبيا. وأشار التقرير إلى أن هذا التوقيت الاستراتيجي يمنح المغرب ميزة تنافسية أمام الدول المصدرة الرئيسية مثل تشيلي، جنوب أفريقيا، والمكسيك، التي تبدأ أو تنهي مواسم تصديرها خلال الفترة نفسها.
ووفقا للخبر الذي نشرته صحيفة "هسبريس"
نقلا عن منصة "إيست فروت"، فإنه رغم هذا الأداء المتميز، إلا أن قطاع البرتقال في المغرب واجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تغير المناخ، نقص المياه، والجفاف الحاد الذي أثر بشكل مباشر على إنتاج البرتقال، حيث كان لهذه العوامل تأثير سلبي ملحوظ على صادرات المغرب في عام 2023، التي سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق.