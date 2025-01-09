شاحنات نقل محملة بالمخدرات تخرج من دولة عربية

عربي
مجلس النواب اللبناني يخفق بانتخاب رئيس للبلاد... وجلسة جديدة بعد وقت قصير... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
10:31 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا تضغط على "قسد" للقبول بحل سياسي
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250109/شاحنات-نقل-محملة-بالمخدرات-تخرج-من-دولة-عربية---1096619639.html
شاحنات نقل محملة بالمخدرات تخرج من دولة عربية
شاحنات نقل محملة بالمخدرات تخرج من دولة عربية
سبوتنيك عربي
قامت الشرطة في إحدى الدول العربية بإيقاف شاحنات نقل محملة بالمخدرات تخرج من أحد الموانئ، كان ينوي أصحابها تهريبها نحو الخارج. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T10:21+0000
2025-01-09T10:21+0000
العالم العربي
منوعات
أخبار المغرب اليوم
المغرب العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/19/1049931506_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_582747405e6abdc3b0b365470b3afab4.jpg
ضبطت الشرطة المغربية شحنات مخدرات، داخل شاحنات مختصة في تصدير المنتجات المغربية بمختلف أنواعها، كان ينوي أصحابها تهريبها نحو الخارج، عبر ميناء طنجة المتوسط.وبحسب الخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فإن هذا الوضع يجعل أرباب شركات النقل الدولي والعاملين فيها تحت دائرة الشك، خاصة بعد تورط البعض منهم في هذا النوع من العمليات غير محسوبة العواقب، طمعا في تحقيق الربح السريع أو في إطار نسج علاقات مع شبكات دولية مختصة في تهريب المخدرات أو تقديم خدمات لها مؤدى عنها.وأكد مصدر مسؤول داخل ميناء طنجة المتوسط، في حديث مع صحيفة "هسبريس" الإلكترونية، أن الحالات التي يتم فيها ضبط المخدرات في شاحنات النقل الدولي لا ترتبط بالضرورة بنشاط تنظمه الشركات المصدرة، بل إنه يتعلق في الكثير من المناسبات بالسائقين.وأضاف المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن عمليات التهريب الدولي للمخدرات تتخذ شكلين، أحدهما "محاولة إخراج كمية من المخدرات تقل عن 5 كيلوغرامات عن طريق السائق، يحملها في حقيبته الخاصة أو يحيط بها حزامه، وفي مثل هذه الحالات تتم متابعة السائق أمام القضاء، فيما تتابع الشركة عن المسؤولية المدنية".وأشار المصدر ذاته إلى أنه مع المتابعة القضائية تبقى إمكانية الصلح عبر أداء الغرامة أمرا واردا جدا، تبعا للقانون وما ينص عليه ووفق معايير واضحة ترتبط بالعرض الذي يقدمه المتابع مع هامش تقليص في حدود 10 في المئة، مسجلا أن قيمة الغرامة تحددها الكمية المراد تهريبها والتي يؤدي المتابع ضعفها على الأقل للدولة.وبدوره، قال عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI)، إن هناك فرقا شاسعا بين "ضبط المخدرات بالشاحنة مدسوسة داخل البضاعة، مثل سمكة مجمدة، نجد أن صاحب الشركة مسؤول. أما إذا كان هناك صندوق أو مخبأ سري في الشاحنة فصاحب الشركة مسؤول أيضا، لأنه معني بمراقبة ما يجري في شاحنته من تعديلات".ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، يعتقد الكثير من المتابعين لموضوع النقل الدولي أن هذا المجال تربطه علاقة غير شرعية مع التهريب الدولي للمخدرات، وشبكاته العابرة للحدود والقارات، غير أن هذا الانطباع لا يشكل أي مصدر إزعاج لممثلي هيئات أرباب النقل الدولي.تحالف عربي ثلاثي يقود ثورة الطاقة في شمال أفريقياالكشف عن عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط في عام 2024
https://sarabic.ae/20241228/المغرب-يوجه-ضربات-قاسية-لشبكات-تهريب-المخدرات-العابرة-للقارات-1096288040.html
https://sarabic.ae/20250109/شاحنات-دولة-عربية-تتعرض-لإطلاق-نار-على-الحدود-بين-مالي-وموريتانيا-1096608979.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/19/1049931506_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_fea41b8eed66de96f3a5f3fee9d4c777.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, منوعات, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي
العالم العربي, منوعات, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي

شاحنات نقل محملة بالمخدرات تخرج من دولة عربية

10:21 GMT 09.01.2025
© Depositphotos.com / Monticelloشاحنات ثقيلة
شاحنات ثقيلة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Depositphotos.com / Monticello
تابعنا عبر
قامت الشرطة في إحدى الدول العربية بإيقاف شاحنات نقل محملة بالمخدرات تخرج من أحد الموانئ، كان ينوي أصحابها تهريبها نحو الخارج.
ضبطت الشرطة المغربية شحنات مخدرات، داخل شاحنات مختصة في تصدير المنتجات المغربية بمختلف أنواعها، كان ينوي أصحابها تهريبها نحو الخارج، عبر ميناء طنجة المتوسط.
وبحسب الخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فإن هذا الوضع يجعل أرباب شركات النقل الدولي والعاملين فيها تحت دائرة الشك، خاصة بعد تورط البعض منهم في هذا النوع من العمليات غير محسوبة العواقب، طمعا في تحقيق الربح السريع أو في إطار نسج علاقات مع شبكات دولية مختصة في تهريب المخدرات أو تقديم خدمات لها مؤدى عنها.
وأكد مصدر مسؤول داخل ميناء طنجة المتوسط، في حديث مع صحيفة "هسبريس" الإلكترونية، أن الحالات التي يتم فيها ضبط المخدرات في شاحنات النقل الدولي لا ترتبط بالضرورة بنشاط تنظمه الشركات المصدرة، بل إنه يتعلق في الكثير من المناسبات بالسائقين.
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
المغرب يوجه ضربات قاسية لشبكات تهريب المخدرات العابرة للقارات
28 ديسمبر 2024, 17:27 GMT
وأضاف المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن عمليات التهريب الدولي للمخدرات تتخذ شكلين، أحدهما "محاولة إخراج كمية من المخدرات تقل عن 5 كيلوغرامات عن طريق السائق، يحملها في حقيبته الخاصة أو يحيط بها حزامه، وفي مثل هذه الحالات تتم متابعة السائق أمام القضاء، فيما تتابع الشركة عن المسؤولية المدنية".
وتابع المصدر المسؤول داخل ميناء طنجة المتوسط أنه في حالة ضبط كميات كبيرة من المخدرات مدسوسة في أماكن معدة سلفا لهذا الغرض أو كميات كبيرة مدسوسة وفي أماكن يفترض أن تراقبها الشركة، فإن المتابعة تكون في حق الشركة التي يفترض أن تتحمل المسؤولية في هذه الحالات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه مع المتابعة القضائية تبقى إمكانية الصلح عبر أداء الغرامة أمرا واردا جدا، تبعا للقانون وما ينص عليه ووفق معايير واضحة ترتبط بالعرض الذي يقدمه المتابع مع هامش تقليص في حدود 10 في المئة، مسجلا أن قيمة الغرامة تحددها الكمية المراد تهريبها والتي يؤدي المتابع ضعفها على الأقل للدولة.
شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
شاحنات دولة عربية تتعرض لإطلاق نار على الحدود بين مالي وموريتانيا
06:52 GMT
وبدوره، قال عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI)، إن هناك فرقا شاسعا بين "ضبط المخدرات بالشاحنة مدسوسة داخل البضاعة، مثل سمكة مجمدة، نجد أن صاحب الشركة مسؤول. أما إذا كان هناك صندوق أو مخبأ سري في الشاحنة فصاحب الشركة مسؤول أيضا، لأنه معني بمراقبة ما يجري في شاحنته من تعديلات".
ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، يعتقد الكثير من المتابعين لموضوع النقل الدولي أن هذا المجال تربطه علاقة غير شرعية مع التهريب الدولي للمخدرات، وشبكاته العابرة للحدود والقارات، غير أن هذا الانطباع لا يشكل أي مصدر إزعاج لممثلي هيئات أرباب النقل الدولي.
تحالف عربي ثلاثي يقود ثورة الطاقة في شمال أفريقيا
الكشف عن عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط في عام 2024
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала