https://sarabic.ae/20250109/شاحنات-نقل-محملة-بالمخدرات-تخرج-من-دولة-عربية---1096619639.html

شاحنات نقل محملة بالمخدرات تخرج من دولة عربية

شاحنات نقل محملة بالمخدرات تخرج من دولة عربية

سبوتنيك عربي

قامت الشرطة في إحدى الدول العربية بإيقاف شاحنات نقل محملة بالمخدرات تخرج من أحد الموانئ، كان ينوي أصحابها تهريبها نحو الخارج. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T10:21+0000

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ضبطت الشرطة المغربية شحنات مخدرات، داخل شاحنات مختصة في تصدير المنتجات المغربية بمختلف أنواعها، كان ينوي أصحابها تهريبها نحو الخارج، عبر ميناء طنجة المتوسط.وبحسب الخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فإن هذا الوضع يجعل أرباب شركات النقل الدولي والعاملين فيها تحت دائرة الشك، خاصة بعد تورط البعض منهم في هذا النوع من العمليات غير محسوبة العواقب، طمعا في تحقيق الربح السريع أو في إطار نسج علاقات مع شبكات دولية مختصة في تهريب المخدرات أو تقديم خدمات لها مؤدى عنها.وأكد مصدر مسؤول داخل ميناء طنجة المتوسط، في حديث مع صحيفة "هسبريس" الإلكترونية، أن الحالات التي يتم فيها ضبط المخدرات في شاحنات النقل الدولي لا ترتبط بالضرورة بنشاط تنظمه الشركات المصدرة، بل إنه يتعلق في الكثير من المناسبات بالسائقين.وأضاف المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن عمليات التهريب الدولي للمخدرات تتخذ شكلين، أحدهما "محاولة إخراج كمية من المخدرات تقل عن 5 كيلوغرامات عن طريق السائق، يحملها في حقيبته الخاصة أو يحيط بها حزامه، وفي مثل هذه الحالات تتم متابعة السائق أمام القضاء، فيما تتابع الشركة عن المسؤولية المدنية".وأشار المصدر ذاته إلى أنه مع المتابعة القضائية تبقى إمكانية الصلح عبر أداء الغرامة أمرا واردا جدا، تبعا للقانون وما ينص عليه ووفق معايير واضحة ترتبط بالعرض الذي يقدمه المتابع مع هامش تقليص في حدود 10 في المئة، مسجلا أن قيمة الغرامة تحددها الكمية المراد تهريبها والتي يؤدي المتابع ضعفها على الأقل للدولة.وبدوره، قال عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI)، إن هناك فرقا شاسعا بين "ضبط المخدرات بالشاحنة مدسوسة داخل البضاعة، مثل سمكة مجمدة، نجد أن صاحب الشركة مسؤول. أما إذا كان هناك صندوق أو مخبأ سري في الشاحنة فصاحب الشركة مسؤول أيضا، لأنه معني بمراقبة ما يجري في شاحنته من تعديلات".ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، يعتقد الكثير من المتابعين لموضوع النقل الدولي أن هذا المجال تربطه علاقة غير شرعية مع التهريب الدولي للمخدرات، وشبكاته العابرة للحدود والقارات، غير أن هذا الانطباع لا يشكل أي مصدر إزعاج لممثلي هيئات أرباب النقل الدولي.تحالف عربي ثلاثي يقود ثورة الطاقة في شمال أفريقياالكشف عن عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط في عام 2024

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