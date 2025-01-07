https://sarabic.ae/20250107/3-مدن-في-دولة-عربية-ضمن-الأغلى-بتصنيف-تكلفة-المعيشة-بقارة-أفريقيا----1096564369.html
3 مدن في دولة عربية ضمن الأغلى بتصنيف "تكلفة المعيشة" بقارة أفريقيا
3 مدن في دولة عربية ضمن الأغلى بتصنيف "تكلفة المعيشة" بقارة أفريقيا
سبوتنيك عربي
تفوّقت ثلاث مدن مغربية على مثيلاتها في منطقة شمال أفريقيا كأغلى المدن معيشيا، وذلك ضمن مؤشر تكلفة المعيشة في قارة أفريقيا النسخة 2025، والمعروف بـ (Living... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T13:57+0000
2025-01-07T13:57+0000
2025-01-07T14:11+0000
اقتصاد
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العالم العربي
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ووفقا للتصنيف، حلّت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، في المرتبة الرابعة أفريقياً، بعد مدينة هراري في زيمبابوي التي تصدرت قائمة المؤشر ذاته، متبوعة بمدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا، تليها عاصمة غانا أكرا، بالمرتبة الثالثة.وبحسب بيانات المؤشر، سجلت المدن المغربية الثلاث أعلى نسبة في تكاليف المعيشة مقارنة بالعواصم مغاربية مثل تونس العاصمة، والجزائر العاصمة، اللتيْن حلتا قبل العاصمة المصرية القاهرة، ووفقا لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية.ويستند المؤشر في بياناته إلى الأسعار النسبية للسلع الاستهلاكية، مثل البقالة والمطاعم والمواصلات ومختلف المرافق، بالإضافة إلى مصادر جماهيرية لبيانات جودة الحياة (مؤشرات الإسكان، ومعدلات الجريمة المتصورة، وجودة الرعاية الصحية، وجودة النقل، وإحصاءات أخرى).
https://sarabic.ae/20241121/دولة-عربية-تحتل-المركز-الأول-أفريقيا-وتتصدر-عالميا-مؤشر-الأداء-المناخي-1095044759.html
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اقتصاد, منوعات, العالم العربي
اقتصاد, منوعات, العالم العربي
3 مدن في دولة عربية ضمن الأغلى بتصنيف "تكلفة المعيشة" بقارة أفريقيا
13:57 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 14:11 GMT 07.01.2025)
تفوّقت ثلاث مدن مغربية على مثيلاتها في منطقة شمال أفريقيا كأغلى المدن معيشيا، وذلك ضمن مؤشر تكلفة المعيشة في قارة أفريقيا النسخة 2025، والمعروف بـ (Living Index by City 2025).
ووفقا للتصنيف، حلّت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، في المرتبة الرابعة أفريقياً، بعد مدينة هراري في زيمبابوي التي تصدرت قائمة المؤشر ذاته، متبوعة بمدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا، تليها عاصمة غانا أكرا، بالمرتبة الثالثة.
وجاءت العاصمة الإدارية الرباط في المرتبة التاسعة قارياً، أما مراكش، الوجهة السياحية المغربية الأشهَر، فتم تصنيفها في المركز العاشر، لتختتم قائمة "المدن العشْر الأوائل" بالقارة الأفريقية.
21 نوفمبر 2024, 12:43 GMT
وبحسب بيانات المؤشر، سجلت المدن المغربية الثلاث أعلى نسبة في تكاليف المعيشة مقارنة بالعواصم مغاربية مثل تونس العاصمة، والجزائر العاصمة، اللتيْن حلتا قبل العاصمة المصرية القاهرة، ووفقا لصحيفة "هسبريس
" الإلكترونية.
ويستند المؤشر في بياناته إلى الأسعار النسبية للسلع الاستهلاكية، مثل البقالة والمطاعم والمواصلات ومختلف المرافق، بالإضافة إلى مصادر جماهيرية لبيانات جودة الحياة (مؤشرات الإسكان، ومعدلات الجريمة المتصورة، وجودة الرعاية الصحية، وجودة النقل، وإحصاءات أخرى).