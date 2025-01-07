3 مدن في دولة عربية ضمن الأغلى بتصنيف "تكلفة المعيشة" بقارة أفريقيا

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
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شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
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مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
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https://sarabic.ae/20250107/3-مدن-في-دولة-عربية-ضمن-الأغلى-بتصنيف-تكلفة-المعيشة-بقارة-أفريقيا----1096564369.html
3 مدن في دولة عربية ضمن الأغلى بتصنيف "تكلفة المعيشة" بقارة أفريقيا
3 مدن في دولة عربية ضمن الأغلى بتصنيف "تكلفة المعيشة" بقارة أفريقيا
سبوتنيك عربي
تفوّقت ثلاث مدن مغربية على مثيلاتها في منطقة شمال أفريقيا كأغلى المدن معيشيا، وذلك ضمن مؤشر تكلفة المعيشة في قارة أفريقيا النسخة 2025، والمعروف بـ (Living... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T13:57+0000
2025-01-07T14:11+0000
اقتصاد
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ووفقا للتصنيف، حلّت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، في المرتبة الرابعة أفريقياً، بعد مدينة هراري في زيمبابوي التي تصدرت قائمة المؤشر ذاته، متبوعة بمدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا، تليها عاصمة غانا أكرا، بالمرتبة الثالثة.وبحسب بيانات المؤشر، سجلت المدن المغربية الثلاث أعلى نسبة في تكاليف المعيشة مقارنة بالعواصم مغاربية مثل تونس العاصمة، والجزائر العاصمة، اللتيْن حلتا قبل العاصمة المصرية القاهرة، ووفقا لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية.ويستند المؤشر في بياناته إلى الأسعار النسبية للسلع الاستهلاكية، مثل البقالة والمطاعم والمواصلات ومختلف المرافق، بالإضافة إلى مصادر جماهيرية لبيانات جودة الحياة (مؤشرات الإسكان، ومعدلات الجريمة المتصورة، وجودة الرعاية الصحية، وجودة النقل، وإحصاءات أخرى).
https://sarabic.ae/20241121/دولة-عربية-تحتل-المركز-الأول-أفريقيا-وتتصدر-عالميا-مؤشر-الأداء-المناخي-1095044759.html
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اقتصاد, منوعات, العالم العربي
اقتصاد, منوعات, العالم العربي

3 مدن في دولة عربية ضمن الأغلى بتصنيف "تكلفة المعيشة" بقارة أفريقيا

13:57 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 14:11 GMT 07.01.2025)
© unsplash/Victoriano Izquierdoسيدة تتسوق في المتجر
سيدة تتسوق في المتجر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© unsplash/Victoriano Izquierdo
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تفوّقت ثلاث مدن مغربية على مثيلاتها في منطقة شمال أفريقيا كأغلى المدن معيشيا، وذلك ضمن مؤشر تكلفة المعيشة في قارة أفريقيا النسخة 2025، والمعروف بـ (Living Index by City 2025).
ووفقا للتصنيف، حلّت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، في المرتبة الرابعة أفريقياً، بعد مدينة هراري في زيمبابوي التي تصدرت قائمة المؤشر ذاته، متبوعة بمدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا، تليها عاصمة غانا أكرا، بالمرتبة الثالثة.

وجاءت العاصمة الإدارية الرباط في المرتبة التاسعة قارياً، أما مراكش، الوجهة السياحية المغربية الأشهَر، فتم تصنيفها في المركز العاشر، لتختتم قائمة "المدن العشْر الأوائل" بالقارة الأفريقية.

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي حول كيفية استخدام الطاقة البديلة في زيادة المساحات الخضراء بالمدن القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
مجتمع
دولة عربية تحتل المركز الأول أفريقيا وتتصدر عالميا مؤشر الأداء المناخي
21 نوفمبر 2024, 12:43 GMT
وبحسب بيانات المؤشر، سجلت المدن المغربية الثلاث أعلى نسبة في تكاليف المعيشة مقارنة بالعواصم مغاربية مثل تونس العاصمة، والجزائر العاصمة، اللتيْن حلتا قبل العاصمة المصرية القاهرة، ووفقا لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية.
ويستند المؤشر في بياناته إلى الأسعار النسبية للسلع الاستهلاكية، مثل البقالة والمطاعم والمواصلات ومختلف المرافق، بالإضافة إلى مصادر جماهيرية لبيانات جودة الحياة (مؤشرات الإسكان، ومعدلات الجريمة المتصورة، وجودة الرعاية الصحية، وجودة النقل، وإحصاءات أخرى).
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