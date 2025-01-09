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شاحنات دولة عربية تتعرض لإطلاق نار على الحدود بين مالي وموريتانيا
شاحنات دولة عربية تتعرض لإطلاق نار على الحدود بين مالي وموريتانيا
سبوتنيك عربي
تعرضت عشرات الشاحنات المغربية للنقل الدولي للبضائع لإطلاق نار من مجموعات مسلحة، فجر أول الثلاثاء، في المدينة الحدودية "نيورو دو الساحل" بين مالي وموريتانيا. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T06:52+0000
2025-01-09T06:52+0000
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ونقلت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الخميس، عن مصادر مهنية في قطاع النقل الدولي للبضائع غرب إفريقيا، أن نحو 30 شاحنة مغربية واجهت ليلة صعبة في مالي، أثناء عبورها الحدود نحو موريتانيا، بعد اشتباكات بين عصابات مسلحة معارضة والجيش المالي في مدينة نيورو دو الساحل.أطلق المسلحون النار على الشاحنات المغربية المصطفة في الطريق الحدودي، ما خلّف أضرارًا مادية بها، دون تسجيل وفيات أو إصابات في صفوف السائقين الذين حاولوا الفرار إلى مناطق متفرقة قبل العودة إلى المكان بعد سيطرة الجيش المالي من جديد على المنطقة.وكانت هيئة الأركان العامة لجيوش مالي أعلنت، أول أمس الثلاثاء، أن "إرهابيين بأعداد كبيرة هاجموا بعض النقاط الحساسة في مدينة نيورو دو الساحل ليلة الإثنين إلى الثلاثاء".وذكر الجيش المالي في بيان له أن "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تبلغ الرأي الوطني بأنها صدّت بقوة هجومًا إرهابيًا في منطقة نيورو دو الساحل في 6 يناير 2024 حوالي الساعة 10:00 مساءً، متابعا أن "الإرهابيين الذين تسللوا بأعداد كبيرة إلى المدينة بتواطؤ داخلي هاجموا بعض النقاط الحساسة".ومن جانبه، طالب الشرقي الهاشمي، الكاتب الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، السلطات الدبلوماسية المغربية بضرورة توفير الحماية للسائقين المغاربة في دول غرب أفريقيا، خاصة في المعبر الحدودي بين مالي وموريتانيا عبر التواصل مع نظيرتها المالية.ونقلت الصحيفة عن الهاشمي أن هذا الحادث الذي لم يؤد إلى أي وفيات، لكنه جدّد معاناة السائقين مع الأوضاع الأمنية غرب أفريقيا، موضحا أن خسائر السائقين المغاربة المادية في شاحناتهم جراء أحداث "نيورو دو الساحل" كبيرة ومتعددة.وأشار إلى أن المجموعة التي هاجمت الشاحنات قامت بقتل العديد من المواطنين الماليين في المدينة نفسها، وهو ما أثار حالة من الرعب في صفوف السائقين الذين تدبّروا أمرهم بالفرار.
https://sarabic.ae/20201115/انتظام-مرور-الشاحنات-في-معبر-الكركرات-بين-المغرب-وموريتانيا-فيديو-1047198707.html
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أخبار المغرب اليوم, موريتانيا, أخبار مالي, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
أخبار المغرب اليوم, موريتانيا, أخبار مالي, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد

شاحنات دولة عربية تتعرض لإطلاق نار على الحدود بين مالي وموريتانيا

06:52 GMT 09.01.2025
CC0 / falco / truckشاحنة
شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
CC0 / falco / truck
تابعنا عبر
تعرضت عشرات الشاحنات المغربية للنقل الدولي للبضائع لإطلاق نار من مجموعات مسلحة، فجر أول الثلاثاء، في المدينة الحدودية "نيورو دو الساحل" بين مالي وموريتانيا.
ونقلت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الخميس، عن مصادر مهنية في قطاع النقل الدولي للبضائع غرب إفريقيا، أن نحو 30 شاحنة مغربية واجهت ليلة صعبة في مالي، أثناء عبورها الحدود نحو موريتانيا، بعد اشتباكات بين عصابات مسلحة معارضة والجيش المالي في مدينة نيورو دو الساحل.
الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2020
انتظام مرور الشاحنات في معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا... فيديو
15 نوفمبر 2020, 17:20 GMT
أطلق المسلحون النار على الشاحنات المغربية المصطفة في الطريق الحدودي، ما خلّف أضرارًا مادية بها، دون تسجيل وفيات أو إصابات في صفوف السائقين الذين حاولوا الفرار إلى مناطق متفرقة قبل العودة إلى المكان بعد سيطرة الجيش المالي من جديد على المنطقة.
وكانت هيئة الأركان العامة لجيوش مالي أعلنت، أول أمس الثلاثاء، أن "إرهابيين بأعداد كبيرة هاجموا بعض النقاط الحساسة في مدينة نيورو دو الساحل ليلة الإثنين إلى الثلاثاء".
وذكر الجيش المالي في بيان له أن "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تبلغ الرأي الوطني بأنها صدّت بقوة هجومًا إرهابيًا في منطقة نيورو دو الساحل في 6 يناير 2024 حوالي الساعة 10:00 مساءً، متابعا أن "الإرهابيين الذين تسللوا بأعداد كبيرة إلى المدينة بتواطؤ داخلي هاجموا بعض النقاط الحساسة".
ومن جانبه، طالب الشرقي الهاشمي، الكاتب الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، السلطات الدبلوماسية المغربية بضرورة توفير الحماية للسائقين المغاربة في دول غرب أفريقيا، خاصة في المعبر الحدودي بين مالي وموريتانيا عبر التواصل مع نظيرتها المالية.
ونقلت الصحيفة عن الهاشمي أن هذا الحادث الذي لم يؤد إلى أي وفيات، لكنه جدّد معاناة السائقين مع الأوضاع الأمنية غرب أفريقيا، موضحا أن خسائر السائقين المغاربة المادية في شاحناتهم جراء أحداث "نيورو دو الساحل" كبيرة ومتعددة.
وأشار إلى أن المجموعة التي هاجمت الشاحنات قامت بقتل العديد من المواطنين الماليين في المدينة نفسها، وهو ما أثار حالة من الرعب في صفوف السائقين الذين تدبّروا أمرهم بالفرار.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMT
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