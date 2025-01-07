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https://sarabic.ae/20250107/ماكرون-دول-الساحل-الأفريقي-نسيت-شكرنا-1096569214.html
ماكرون: دول الساحل الأفريقي "نسيت شكرنا"
ماكرون: دول الساحل الأفريقي "نسيت شكرنا"
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دول منطقة الساحل الأفريقي لأنها "نسيت أن تقول شكرا" لفرنسا على "انخراطها إلى جانبها في الحرب ضد الإرهاب". 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T15:26+0000
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وقال ماكرون أمام سفراء بلاده في قصر الإليزي: "فرنسا كانت على حق عند التدخل لمحاربة الإرهاب عام 2013 (في دول منطقة الساحل الأفريقي)، حتى لو نأت هذه الدول بنفسها الآن عن الدعم العسكري الفرنسي".وأضاف ماكرون: "ما كان لأي منها أن تصبح دولة ذات سيادة لولا نشر الجيش الفرنسي في هذه المنطقة"، وفق قوله.وفي السنوات الأخيرة، اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من عدد من الدول الأفريقية، ففي عام 2022، اضطر الجيش الفرنسي، الذي كان موجودا في منطقة الساحل منذ عام 2014 كجزء من عملية برخان لمكافحة الإرهاب، إلى مغادرة مالي. وفي مارس/آذار 2023، أعلنت سلطات بوركينا فاسو انسحابها من معاهدة المساعدة العسكرية مع فرنسا، المبرمة منذ أكثر من 60 عاما. كما أبلغت وزارة خارجية بوركينا فاسو الجانب الفرنسي بضرورة مغادرة الجيش الفرنسي البلاد.وبعد الانقلاب في النيجر عام 2023، طالب المتمردون بطرد السفير الفرنسي وأعلنوا تنديدهم بالاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، مطالبين بسحب قواتها والتي انتهت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت وزارة الخارجية التشادية أن حكومة البلاد أنهت اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا، وطالبت وزارة الخارجية بسحب القوة العسكرية الفرنسية من البلاد. وغادرت أول 120 جنديا تشاد في نهاية ديسمبر.
https://sarabic.ae/20250107/تصويت-برأيك-هل-على-دول-الساحل-الأفريقي-شكر-فرنسا-كما-يدعي-ماكرون-1096568020.html
https://sarabic.ae/20241128/خبراء-فرنسا-تسعى-للحفاظ-على-ما-تبقى-من-نفوذها-في-أفريقيا-1095301492.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا

ماكرون: دول الساحل الأفريقي "نسيت شكرنا"

15:26 GMT 07.01.2025
© Getty Images / Christopher Furlongالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Getty Images / Christopher Furlong
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انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دول منطقة الساحل الأفريقي لأنها "نسيت أن تقول شكرا" لفرنسا على "انخراطها إلى جانبها في الحرب ضد الإرهاب".
وقال ماكرون أمام سفراء بلاده في قصر الإليزي: "فرنسا كانت على حق عند التدخل لمحاربة الإرهاب عام 2013 (في دول منطقة الساحل الأفريقي)، حتى لو نأت هذه الدول بنفسها الآن عن الدعم العسكري الفرنسي".

وتابع: "أعتقد أنهم نسوا أن يشكرونا، ولكن لا بأس، سيأتي ذلك في الوقت المناسب".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور مقابر الطوائف المسيحية واليهودية في الجزائر العاصمة 26 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
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وأضاف ماكرون: "ما كان لأي منها أن تصبح دولة ذات سيادة لولا نشر الجيش الفرنسي في هذه المنطقة"، وفق قوله.

ونفى ماكرون مقولة إن باريس طُردت من المنطقة، موضحا أن فرنسا قررت إعادة تنظيم استراتيجيتها.

وفي السنوات الأخيرة، اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من عدد من الدول الأفريقية، ففي عام 2022، اضطر الجيش الفرنسي، الذي كان موجودا في منطقة الساحل منذ عام 2014 كجزء من عملية برخان لمكافحة الإرهاب، إلى مغادرة مالي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
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28 نوفمبر 2024, 16:41 GMT
وفي مارس/آذار 2023، أعلنت سلطات بوركينا فاسو انسحابها من معاهدة المساعدة العسكرية مع فرنسا، المبرمة منذ أكثر من 60 عاما. كما أبلغت وزارة خارجية بوركينا فاسو الجانب الفرنسي بضرورة مغادرة الجيش الفرنسي البلاد.
وبعد الانقلاب في النيجر عام 2023، طالب المتمردون بطرد السفير الفرنسي وأعلنوا تنديدهم بالاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، مطالبين بسحب قواتها والتي انتهت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت وزارة الخارجية التشادية أن حكومة البلاد أنهت اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا، وطالبت وزارة الخارجية بسحب القوة العسكرية الفرنسية من البلاد. وغادرت أول 120 جنديا تشاد في نهاية ديسمبر.
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