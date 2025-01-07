https://sarabic.ae/20250107/ماكرون-دول-الساحل-الأفريقي-نسيت-شكرنا-1096569214.html

ماكرون: دول الساحل الأفريقي "نسيت شكرنا"

ماكرون: دول الساحل الأفريقي "نسيت شكرنا"

سبوتنيك عربي

انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دول منطقة الساحل الأفريقي لأنها "نسيت أن تقول شكرا" لفرنسا على "انخراطها إلى جانبها في الحرب ضد الإرهاب". 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T15:26+0000

2025-01-07T15:26+0000

2025-01-07T15:26+0000

أخبار فرنسا

العالم

أخبار العالم الآن

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096568869_0:349:2048:1501_1920x0_80_0_0_4b5157c732e8f9d8bc0f1935c3e9c792.jpg

وقال ماكرون أمام سفراء بلاده في قصر الإليزي: "فرنسا كانت على حق عند التدخل لمحاربة الإرهاب عام 2013 (في دول منطقة الساحل الأفريقي)، حتى لو نأت هذه الدول بنفسها الآن عن الدعم العسكري الفرنسي".وأضاف ماكرون: "ما كان لأي منها أن تصبح دولة ذات سيادة لولا نشر الجيش الفرنسي في هذه المنطقة"، وفق قوله.وفي السنوات الأخيرة، اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من عدد من الدول الأفريقية، ففي عام 2022، اضطر الجيش الفرنسي، الذي كان موجودا في منطقة الساحل منذ عام 2014 كجزء من عملية برخان لمكافحة الإرهاب، إلى مغادرة مالي. وفي مارس/آذار 2023، أعلنت سلطات بوركينا فاسو انسحابها من معاهدة المساعدة العسكرية مع فرنسا، المبرمة منذ أكثر من 60 عاما. كما أبلغت وزارة خارجية بوركينا فاسو الجانب الفرنسي بضرورة مغادرة الجيش الفرنسي البلاد.وبعد الانقلاب في النيجر عام 2023، طالب المتمردون بطرد السفير الفرنسي وأعلنوا تنديدهم بالاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، مطالبين بسحب قواتها والتي انتهت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت وزارة الخارجية التشادية أن حكومة البلاد أنهت اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا، وطالبت وزارة الخارجية بسحب القوة العسكرية الفرنسية من البلاد. وغادرت أول 120 جنديا تشاد في نهاية ديسمبر.

https://sarabic.ae/20250107/تصويت-برأيك-هل-على-دول-الساحل-الأفريقي-شكر-فرنسا-كما-يدعي-ماكرون-1096568020.html

https://sarabic.ae/20241128/خبراء-فرنسا-تسعى-للحفاظ-على-ما-تبقى-من-نفوذها-في-أفريقيا-1095301492.html

أخبار فرنسا

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا