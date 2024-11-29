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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
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شاحنات نقل دولية تتعرض لـ"أعمال إجرامية" في دولة عربية
شاحنات نقل دولية تتعرض لـ"أعمال إجرامية" في دولة عربية
سبوتنيك عربي
تتعرض شاحنات نقل دولية لـ"أعمال إجرامية" في دولة عربية، وتعتزم رفع دعاوى قضائية ضد إحدى الشركات الوطنية في هذه الدولة. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T07:57+0000
2024-11-29T07:57+0000
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وذكرت هسبريس، صباح اليوم الجمعة، أن عددا من أرباب وسائقي شاحنات النقل الدولي يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، على خلفية الهجمات التي يتعرضون لها في باحات الاستراحة الممتدة على طول الطريق الممتد بين مدينتي أكادير وطنجة.وأفادت بأن مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قد راسل الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، لطلب توفير الحماية لشاحنات النقل الدولي ممن أسماه بـ"الهجمات الشرسة والإجرامية التي تتعرض لها بالطريق السيار ومحطات الاستراحة".وأكدت الصحيفة أن الشاحنات وسائقيها يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل "عصابات من المجرمين ومرشحي الهجرة السرية"، في الطريق الممتد بين مدينتي أكادير وطنجة، حيث تعرض سائقان خلال أسبوع لاعتداء بالسلاح الأبيض، أدى إلى إصابات خطيرة على مستوى الوجه واليد لكل منهما.وشددت الجمعية الشركة الوطنية للطرق السيارة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتعميم الأمن والسلامة على طول الطريق ومحاربة هذه الظواهر الإجرامية، حتى لا يتفاقم الوضع مستقبلا.ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية "أمتري" المغرب عامر ازغينو: "إن الفاعلين والمهنيين يسجلون كل يوم حوادث اعتداء على السائقين والشاحنات في الطريق السيار، وتوفير الأمن والحماية لمستعملي الطريق السيار يجب أن تتحمله الشركة".وأكد ازغينو أن "العديد من الشاحنات تتكبد خسائر كبيرة جراء الاعتداءات ومحاولة التسلل إليها من طرف الحالمين بالهجرة".
https://sarabic.ae/20201115/انتظام-مرور-الشاحنات-في-معبر-الكركرات-بين-المغرب-وموريتانيا-فيديو-1047198707.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, اقتصاد
العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, اقتصاد

شاحنات نقل دولية تتعرض لـ"أعمال إجرامية" في دولة عربية

07:57 GMT 29.11.2024
CC0 / falco / truckشاحنة
شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
CC0 / falco / truck
تابعنا عبر
تتعرض شاحنات نقل دولية لـ"أعمال إجرامية" في دولة عربية، وتعتزم رفع دعاوى قضائية ضد إحدى الشركات الوطنية في هذه الدولة.
وذكرت هسبريس، صباح اليوم الجمعة، أن عددا من أرباب وسائقي شاحنات النقل الدولي يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، على خلفية الهجمات التي يتعرضون لها في باحات الاستراحة الممتدة على طول الطريق الممتد بين مدينتي أكادير وطنجة.
الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2020
انتظام مرور الشاحنات في معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا... فيديو
15 نوفمبر 2020, 17:20 GMT
وأفادت بأن مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قد راسل الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، لطلب توفير الحماية لشاحنات النقل الدولي ممن أسماه بـ"الهجمات الشرسة والإجرامية التي تتعرض لها بالطريق السيار ومحطات الاستراحة".
وأكدت الصحيفة أن الشاحنات وسائقيها يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل "عصابات من المجرمين ومرشحي الهجرة السرية"، في الطريق الممتد بين مدينتي أكادير وطنجة، حيث تعرض سائقان خلال أسبوع لاعتداء بالسلاح الأبيض، أدى إلى إصابات خطيرة على مستوى الوجه واليد لكل منهما.
وشددت الجمعية الشركة الوطنية للطرق السيارة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتعميم الأمن والسلامة على طول الطريق ومحاربة هذه الظواهر الإجرامية، حتى لا يتفاقم الوضع مستقبلا.
ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية "أمتري" المغرب عامر ازغينو: "إن الفاعلين والمهنيين يسجلون كل يوم حوادث اعتداء على السائقين والشاحنات في الطريق السيار، وتوفير الأمن والحماية لمستعملي الطريق السيار يجب أن تتحمله الشركة".
وأكد ازغينو أن "العديد من الشاحنات تتكبد خسائر كبيرة جراء الاعتداءات ومحاولة التسلل إليها من طرف الحالمين بالهجرة".
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