الكشف عن عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط في عام 2024

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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
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مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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الكشف عن عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط في عام 2024
الكشف عن عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط في عام 2024
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن أعداد ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، خلال العام الماضي 2024. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T12:08+0000
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ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم"، عن ريجينا دي دومينيسيس، مديرة مكتب اليونيسف الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى والمنسق الخاص للاستجابة للاجئين والمهاجرين في أوروبا، تقريرا أفاد بوفاة وفقدان أكثر من 2200 شخص في عام 2024، حيث فقد ما يقرب من 1700 شخص حياتهم على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط وحده.وأوضحت دي دومينيسيس، أن القاصرين يشكلون نسبة ضئيلة من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث يمثلون شخصًا واحدًا فقط من بين كل 5 أشخاص، وأن معظم هؤلاء يفرون من الصراعات العنيفة والفقر.وأشارت المسؤولة الأممية إلى حادث غرق قارب صغير قبالة سواحل لامبيدوزا قبل ساعات قليلة من نهاية العام الماضي، والذي أسفر عن فقدان أكثر من 20 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال.وأضافت دي دومينيسيس أن "من بين الناجين الـ7 طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بينما والدته في عداد المفقودين"، لافتة إلى أن "القارب كان على وشك الغرق بالقرب من الساحل، وأن هذه المأساة تأتي بعد أسابيع قليلة من حادث مأساوي آخر قبالة الجزيرة نفسها، والذي لم ينجُ منه سوى فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا".وأعلنت حكومة مالي، يوم الخميس الماضي، أن حادث غرق قارب المهاجرين في المياه المغربية، بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر عن فقدان 70 شخصًا، من بينهم 25 شابًا من مالي.وأوضحت الحكومة المالية، في بيان، أن القارب كان يقل نحو 80 مهاجرًا في طريقهم إلى إسبانيا، وتم إنقاذ 11 شخصًا، من بينهم 9 ماليين.يُذكر أن آلاف المهاجرين يحاولون القيام برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من السواحل الأفريقية للوصول إلى أوروبا، تتم غالبًا باستخدام قوارب بدائية الصنع.
https://sarabic.ae/20241231/الجزائر-تسلم-المغرب-عشرات-المعتقلين-بعد-محاولتهم-الهجرة-بطريقة-غير-شرعية-1096370138.html
https://sarabic.ae/20241026/دعوات-للتظاهر-في-تونس-رفضا-لزيارة-وفد-أوروبي-ومخاوف-من-إجراءات-تعسفية-ضد-المهاجرين-1094184319.html
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الكشف عن عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط في عام 2024

12:08 GMT 02.01.2025
© AP Photoالهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن أعداد ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، خلال العام الماضي 2024.
ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم"، عن ريجينا دي دومينيسيس، مديرة مكتب اليونيسف الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى والمنسق الخاص للاستجابة للاجئين والمهاجرين في أوروبا، تقريرا أفاد بوفاة وفقدان أكثر من 2200 شخص في عام 2024، حيث فقد ما يقرب من 1700 شخص حياتهم على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط وحده.
وأوضحت دي دومينيسيس، أن القاصرين يشكلون نسبة ضئيلة من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث يمثلون شخصًا واحدًا فقط من بين كل 5 أشخاص، وأن معظم هؤلاء يفرون من الصراعات العنيفة والفقر.
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
الجزائر تسلم المغرب عشرات المعتقلين بعد محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية
31 ديسمبر 2024, 17:55 GMT
وأشارت المسؤولة الأممية إلى حادث غرق قارب صغير قبالة سواحل لامبيدوزا قبل ساعات قليلة من نهاية العام الماضي، والذي أسفر عن فقدان أكثر من 20 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال.
وأضافت دي دومينيسيس أن "من بين الناجين الـ7 طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بينما والدته في عداد المفقودين"، لافتة إلى أن "القارب كان على وشك الغرق بالقرب من الساحل، وأن هذه المأساة تأتي بعد أسابيع قليلة من حادث مأساوي آخر قبالة الجزيرة نفسها، والذي لم ينجُ منه سوى فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا".
وأعلنت حكومة مالي، يوم الخميس الماضي، أن حادث غرق قارب المهاجرين في المياه المغربية، بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر عن فقدان 70 شخصًا، من بينهم 25 شابًا من مالي.
مهاجرين غير شرعيين يتجهون إلى أوروبا قبالة سواحل تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
دعوات للتظاهر في تونس رفضا لزيارة وفد أوروبي ومخاوف من إجراءات تعسفية ضد المهاجرين
26 أكتوبر 2024, 11:53 GMT
وأوضحت الحكومة المالية، في بيان، أن القارب كان يقل نحو 80 مهاجرًا في طريقهم إلى إسبانيا، وتم إنقاذ 11 شخصًا، من بينهم 9 ماليين.
وأضاف البيان، الذي استند إلى تقارير السفارات في المنطقة ومسؤولين وأسر الضحايا وشهادات الناجين، أن 25 ماليًا تم التعرف عليهم بين الضحايا.
يُذكر أن آلاف المهاجرين يحاولون القيام برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من السواحل الأفريقية للوصول إلى أوروبا، تتم غالبًا باستخدام قوارب بدائية الصنع.
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